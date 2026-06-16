Tule mukaan torjumaan haitallista espanjansiruetanaa

Osallistujille tarjotaan kahvia ja mehua, ja paikan päältä saa välineet etanoiden keräämiseen. Mukaan tarvitsee vain säänmukaisen vaatetuksen.

– Limaisen etanan kerääminen voi tuntua epämiellyttävältä ajatukselta, mutta sitä ei tarvitse jännittää. Talkoissa etanat kerätään pihdeillä, eikä niihin tarvitse koskea, hankekoordinaattori Simo Marttila rohkaisee.

Talkoissa kerrotaan myös, miten haitallisia vieraslajeja voi tunnistaa omalta pihalta ja erottaa haitalliset vieraslajietanat muista etanalajeista. Asukkaille on tarjolla rajattu määrä espanjansiruetanoiden torjuntaan sopivaa rautafosfaattiraetta. Se on turvallinen siileille, kotieläimille ja hyödyllisille hyönteisille.

Leviämisen estäminen on tärkeää

Espanjansiruetana on haitallinen vieraslaji, joka syö koriste- ja hyötykasveja sekä aiheuttaa suuria tuhoja kotipuutarhoissa ja viljelyksillä. Espanjansiruetanat syövät myös eläinten raatoja ja muun muassa kuolleita lajitovereitaan, minkä vuoksi ne ovat saaneet kansanomaisen “tappajaetana”-nimensä.

Etana voi levittää taudinaiheuttajia, kuten salmonellaa, kolibakteeria ja koirille vaarallista sydänmatoa. Espanjansiruetanasta (Arion vulgaris) voi lukea tarkemmin vieraslajit.fi -sivustolla.

Laji on levinnyt Suomeen ulkomailta tuotujen kasvien ja kasvien mullan mukana. Se lisääntyy nopeasti, sillä jokainen yksilö voi munia jopa 400 munaa kesässä. Aikuisilla espanjansiruetanoilla ei ole Suomessa saalistajia.

– Talkoiden tavoitteena on jakaa tietoa asukkaille haitallisesta vieraslajista, selvittää esiintymän laajuutta viljelypalstan lähistöllä ja pyrkiä estämään etanoiden leviämistä omakotialueelle, Marttila kertoo.

Toiset talkoot Vaasassa

Vaasan kaupunki järjesti ensimmäiset etanantorjuntatalkoot viime kesänä. Torjuntaa jatketaan, sillä vieraslajin poistuminen alueelta vaatii vuosien pitkäjänteisiä toimenpiteitä.

– Viime vuonna moni innostui jo mukaan talkoisiin. Nyt toivomme, että mukaan saadaan myös uusia osallistujia kokeilemaan espanjansiruetanan torjuntaa, Marttila kannustaa.

Etanoiden torjuntaan voidaan käyttää erilaisia aineita, etana-aitoja ja teippejä, mutta niiden vaikutusaika on joko rajallinen tai perustuu vain pienen alueen suojeluun. Siksi tehokas torjunta vaatii aina myös aikuisten yksilöiden poistamista keräämällä.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi. Tapahtuma on osa EU:n Interreg Aurora -ohjelman rahoittamaa INSPIRE-hanketta.