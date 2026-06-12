Tapiolan metroasemalla liukuportaita suljettuna 29.6.–16.8. paloilmaisinhuoltojen vuoksi
16.6.2026 13:29:47 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Tapiolan metroasemalla tehdään heinä-elokuussa paloilmaisinjärjestelmän huoltotöitä liukuportaiden yläpuolisissa kattorakenteissa. Työn aikana liukuportaita on kesän aikana sujettuna.
Huoltotyöt alkavat aseman länsipäästä eli Länsituulen ja bussilaiturien 1–7 puolelta asemaa. Ensin suljetaan kahdet bussilaituritason ja metron välitason välillä kulkevat pitkät liukuporrasryhmät kattorakenteissa tehtävien huoltotöiden vuoksi. Nämä liukuportaat ovat suljettuina 29.6.–19.7. välisen ajan. Suljettavat liukuportaat on merkitty alla olevaan asemakarttaan.
Huoltotyöt alkavat aseman länsipäästä eli Länsituulen ja bussilaiturien 1–7 puolelta asemaa. Ensin suljetaan kahdet bussilaituritason ja metron välitason välillä kulkevat pitkät liukuporrasryhmät kattorakenteissa tehtävien huoltotöiden vuoksi. Nämä liukuportaat ovat suljettuina 29.6.–19.7. välisen ajan. Suljettavat liukuportaat on merkitty alla olevaan asemakarttaan.
Länsipään hissit sekä itäpään liukuportaat ja hissit ovat normaalisti matkustajien käytössä. Länsipään hisseille voi kuitenkin ajoittain syntyä ruuhkaa.
Lyhyet liukuportaat metrolaiturin ja aseman välitason välillä ovat normaalisti käytössä molemmilla puolilla asemaa. Kulkeminen metron ja aseman välitasolla sijaitsevan autojen liityntäpysäköinnin välillä onnistuu normaalisti.
Pääset kulkemaan metron ja kauppakeskus Ainoan välillä myös bussilaitureiden 10–11 puolen kautta, jossa kaikki liukuportaat ovat tässä vaiheessa käytössä normaalisti. HSL suosittelee myös tarkistamaan Reittioppaasta mahdolliset Tapiolalle vaihtoehtoiset vaihtopaikat metron ja bussien välillä.
Asemalle lisätään huoltotöiden ajaksi opasteita ohjaamaan matkustajia.
Metrolaiturin molempien päiden lyhyet liukuportaat vuorotellen pois käytöstä heinä–elokuussa
Paloilmaisinjärjestelmän huollot jatkuvat heinä-elokuussa asemalaiturin molemmissa päissä sijaitsevien asemalaiturilta aseman välitasolle kulkevien lyhyiden liukuportaiden yläpuolissa kattorakenteissa.
Tämänhetkisen arvion mukaan länsipään (Länsituulen suunta) lyhyet liukuportaat ovat pois käytöstä 20.7.-2.8.2026 ja itäpään lyhyet liukuportaat 3.8.–16.8.2026. Töiden aikana asemalaiturin toisen pään liukuportaiden kautta pääsee lippuhallitasolla (välitasolle) ja yhdyskäytävää pitkin aseman toiseen päähän. Hissit ovat normaalisti käytössä.
Aikataulut tarkentuvat huoltotöiden edetessä.
Paloilmaisimien huollot
Säännöllisillä huolto- ja kunnossapitotöillä varmistetaan metroaseman turvallinen ja luotettava toiminta. Samalla tehdään parannuksia, joiden ansiosta muun muassa paloilmaisinjärjestelmän huolto on jatkossa aiempaa sujuvampaa. Huoltotöistä vastaa Kaupunkiliikenne ja Länsimetro.
Paloilmaisimien huoltotöitä tehdään liukuportaiden yläpuolisissa kattorakenteissa. Huoltotöiden ajaksi liukuporrasryhmän kuiluihin asennetaan rakennustelineet.
Yhteyshenkilöt
Juhani PenttiläLänsimetro Oy, Kiinteistö- ja infrajohtajaPuh:044 087 4042juhani.penttila@lansimetro.fi
Toni ÅkerfeltKaupunkiliikenne Oy, tiimipäällikköPuh:040 128 6329toni.akerfelt@kaupunkiliikenne.fi
Viestinnän päivytäjä (arkisin 9-16)Kaupunkiliikenne OyPuh:09 510 46111viestinta@kaupunkiliikenne.fi
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