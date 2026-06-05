Helsingin yliopiston ei pidä ratkaista tilakuluja oikeustieteellisen opetuksen ja tutkimuksen kustannuksella

Helsingin Sanomat uutisoi 15.6. Helsingin yliopiston tilasuunnitelmista, jotka pienentäisivät merkittävästi oikeustieteellisen tiedekunnan tiloja. Nykyisin tiedekunta toimii Porthania-rakennuksessa kahdessa ja puolessa kerroksessa. Uudistus tiivistäisi tilat vain yhteen kerrokseen.



Tiedekunnan 27 professoria ovat kirjelmöineet asiasta yliopiston rehtorille ja todenneet suunnitelman vaarantavan tiedekunnan toiminnan edellytyksiä. Professorien mukaan henkilöstön sijoittaminen nykyistä selvästi ahtaampiin tiloihin heikentäisi työ- ja keskittymisrauhaa, jota oikeustieteellinen tutkimus edellyttää. Juristiliitto tukee professorien näkemystä.

– Professorien laatimassa kirjeessä korostetaan hyvin sitä, ettei kyse ole vain työhuoneista. Kyse on siitä, millaisena yliopisto aidosti ymmärtää opetuksen ja tutkimuksen. Tiedekunta toimii Porthania-rakennuksessa, jonka hieno alkuperäinen ajatus on ollut tukea opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden vuorovaikutusta. Tätä ajatusta ei pidä kadottaa yksisilmäisen toimitilatehokkuuden nimissä, toteaa Juristiliiton toiminnanjohtaja Liisa Aro.

Hänen mukaansa tapaus on myös kuvaava esimerkki laajemmista julkisen sektorin toimitilapolitiikan ongelmista.



– Tilatehokkuudella saavutetut säästöt eivät saa ohittaa asiantuntijatyön todellisia vaatimuksia. Kaikki asiantuntijatyö ei sovi tehostettuihin tilamalleihin. Syvää keskittymistä vaativaa työtä ei voi johtaa vain käyttöasteprosentteja tuijottamalla, Aro jatkaa.

Myös Helsingin yliopiston oma toimitilaohjelma korostaa työrauhaa ja keskittymismahdollisuuksia. Näiden periaatteiden tulee Juristiliiton mukaan näkyä myös käytännön ratkaisuissa.

– Yliopistoyhteisö ei tarkoita vain hallinnollisia rakenteita, vaan se on arjen keskusteluja, ohjausta, yhteistä ajattelua ja läsnäoloa, Liisa Aro korostaa.