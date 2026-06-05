Juristiliitto - Juristförbundet

Helsingin yliopiston ei pidä ratkaista tilakuluja oikeustieteellisen opetuksen ja tutkimuksen kustannuksella

16.6.2026 13:18:24 EEST | Juristiliitto - Juristförbundet | Tiedote

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Juristiliitto vaatii, että Helsingin yliopiston keskeyttää oikeustieteellisen tiedekunnan tilojen merkittävään supistamiseen johtavat suunnitelmat ja valmistelee ratkaisun, joka turvaa opetuksen ja tutkimuksen toimintaedellytykset.

Helsingin Sanomat uutisoi 15.6. Helsingin yliopiston tilasuunnitelmista, jotka pienentäisivät merkittävästi oikeustieteellisen tiedekunnan tiloja. Nykyisin tiedekunta toimii Porthania-rakennuksessa kahdessa ja puolessa kerroksessa. Uudistus tiivistäisi tilat vain yhteen kerrokseen.
 
Tiedekunnan 27 professoria ovat kirjelmöineet asiasta yliopiston rehtorille ja todenneet suunnitelman vaarantavan tiedekunnan toiminnan edellytyksiä. Professorien mukaan henkilöstön sijoittaminen nykyistä selvästi ahtaampiin tiloihin heikentäisi työ- ja keskittymisrauhaa, jota oikeustieteellinen tutkimus edellyttää. Juristiliitto tukee professorien näkemystä. 

– Professorien laatimassa kirjeessä korostetaan hyvin sitä, ettei kyse ole vain työhuoneista. Kyse on siitä, millaisena yliopisto aidosti ymmärtää opetuksen ja tutkimuksen. Tiedekunta toimii Porthania-rakennuksessa, jonka hieno alkuperäinen ajatus on ollut tukea opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden vuorovaikutusta. Tätä ajatusta ei pidä kadottaa yksisilmäisen toimitilatehokkuuden nimissä, toteaa Juristiliiton toiminnanjohtaja Liisa Aro. 

Hänen mukaansa tapaus on myös kuvaava esimerkki laajemmista julkisen sektorin toimitilapolitiikan ongelmista. 
 
– Tilatehokkuudella saavutetut säästöt eivät saa ohittaa asiantuntijatyön todellisia vaatimuksia. Kaikki asiantuntijatyö ei sovi tehostettuihin tilamalleihin. Syvää keskittymistä vaativaa työtä ei voi johtaa vain käyttöasteprosentteja tuijottamalla, Aro jatkaa. 

Myös Helsingin yliopiston oma toimitilaohjelma korostaa työrauhaa ja keskittymismahdollisuuksia. Näiden periaatteiden tulee Juristiliiton mukaan näkyä myös käytännön ratkaisuissa. 

– Yliopistoyhteisö ei tarkoita vain hallinnollisia rakenteita, vaan se on arjen keskusteluja, ohjausta, yhteistä ajattelua ja läsnäoloa, Liisa Aro korostaa. 

Avainsanat

oikeustiedeyliopistohelsingin yliopisto

Yhteyshenkilöt

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– Tilatehokkuudella saavutetut säästöt eivät saa ohittaa asiantuntijatyön todellisia vaatimuksia, Juristiliiton toiminnanjohtaja Liisa Aro sanoo.
– Tilatehokkuudella saavutetut säästöt eivät saa ohittaa asiantuntijatyön todellisia vaatimuksia, Juristiliiton toiminnanjohtaja Liisa Aro sanoo.
Sabrina Bqain
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Juristiliitto - Juristförbundet

Juristiliitto on kaikkien juristien ja oikeustieteen opiskelijoiden yhteinen etu- ja palvelujärjestö. Meitä on yhteensä noin 16 000! Rakennamme oikeudenmukaista Suomea, jossa oikeus kuuluu kaikille.

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