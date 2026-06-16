SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuudenuskon heikkenemisestä

Arvoisa puhemies,

Kun puhumme nuorten tulevaisuudenuskosta, puhumme usein siitä, mitä nuorissa on muuttunut.

Mutta ehkä meidän pitäisi kysyä, mikä yhteiskunnassa on muuttunut?

Nuorisobarometrien mukaan nuorten usko omaan tulevaisuuteensa on romahtanut. Vielä muutama vuosi sitten noin kahdeksan kymmenestä nuoresta suhtautui tulevaisuuteensa optimistisesti. Nyt osuus on pudonnut huomattavasti alemmalle tasolle. Enkä suoraan sanottuna ole yllättynyt tästä kehityksestä, kun katsoo millaisessa maailmassa nuoret elävät.

Arvoisa puhemies,

Orpo-Purran hallituksen kaudella työttömyys on noussut 1990-luvun alun lamavuosien lukemiin. Jokainen kuukausi on ollut huonompi kuin vuotta aiemmin vastaava kuukausi koko hallituskauden ajan.

Varsinkin nuorten kohdalla puhutaan työttömyyskriisistä. Nuorten pitkäaikaistyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut tämän hallituksen vahtivuorolla. Näin vakava asia kuin nuorten pitkäaikaistyöttömyys eikä hallituksella ole mitään oikeita keinoja tähän puuttumiseksi.

Hallitus on vielä entisestään lisännyt työelämän epävarmuutta ja tämä osuu erityisen kipeästi työuransa alussa oleviin nuoriin. On odotettavissa, että hallituksen politiikan seurauksena nuorten määräaikaiset työsuhteet lisääntyvät vakituisten kustannuksella sen sijaan, että nuorten työllisyys paranisi. Pätkätyön lisääntyminen ei lisää työllisyyttä eikä varsinkaan luottamusta tulevaan.

Tiedämme myös, että nuorten työllisyys on kaikkein herkintä talouden suhdanteille. Juuri siksi yhteiskunnan pitäisi vaikeina aikoina panostaa enemmän nuorten mahdollisuuksiin päästä työelämään. Hallitus on antanut nuorten työttömyyden nousta aivan liian korkeisiin lukemiin ja tehnyt liian vähän tilanteen korjaamiseksi.

Monelle nuorelle ensimmäinen kesätyö tai harjoittelupaikka on tärkeä askel kohti työelämää. Tänä kesänä yhä useampi jää ilman tätä mahdollisuutta. Monilla paikkakunnilla kesätyöpaikkoja hakee satoja nuoria. Työtä ei jää saamatta motivaation tai ahkeruuden puutteen vuoksi, vaan siksi, ettei paikkoja yksinkertaisesti ole riittävästi.

Samaan aikaan korkeakouluista kerrotaan, että tuhansien opiskelijoiden valmistuminen viivästyy harjoittelupaikkojen puutteen vuoksi. Tilanne on erityisen vakava sosiaali- ja terveysalalla, vaikka samaan aikaan Suomessa keskustellaan jatkuvasti alan työvoimapulasta.

Arvoisa puhemies,

Nyt kun ihmiset eivät hallituksen kurjistamispolitiikan seurauksena luota tulevaan ja kotimainen kysyntä sakkaa, tämä näkyy suoraan siinä, miten kesätöitä on tarjolla nuorille.

SDP on esittänyt lisärahoitusta työllisyysalueille nuorten työllistämiseen. Olemme esittäneet esimerkiksi pien- ja mikroyritysten tukemista ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja ALV-alarajan nostoa.

Työnantajat ovat saaneet sanella hallitusohjelman sisällön. Nyt olisi korkea aika vaatia että yritykset toimisivat vastuullisesti työllistämällä nuoria. Pääministeri Orpo, oletteko valmis vetoamaan elinkeinoelämään siinä, että yritykset tekisivät osuutensa ja vastaisivat nuorten työttömyyskriisiin.

Arvoisa puhemies,

Nuorten tulevaisuudenuskoa ei palauteta yhdellä päätöksellä eikä yhdellä hankkeella.

Tarvitsemme pitkäjänteistä politiikkaa, joka vahvistaa nuorten luottamusta tulevaan.

SDP:n mielestä nuorisotakuu ei saa jäädä vain kuolleeksi kirjaimeksi.

Tarvitsemme riittävästi koulutuspaikkoja, toimivaa opinto-ohjausta ja sellaisia palveluita, joihin nuori pääsee silloin, kun apua tarvitaan – ei kuukausien odottamisen jälkeen.

Arvoisa puhemies,

Nuorten tulevaisuudenusko ei ole pehmeä tai toissijainen kysymys. Se on kysymys Suomen tulevaisuudesta.

Meillä ei ole varaa siihen, että nuoret eivät luota. Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta.

Edellä olevan perusteella ehdotan, että eduskunta hyväksyy seuraavan epäluottamuslause-ehdotuksen:



Hallitus toteuttaa politiikkaa, jonka seurauksena nuorten luottamus tulevaisuuteen on romahtanut. Hallitus on tyytynyt näpertelemään tilanteessa, jossa nuorten työttömyys on 90-luvun laman tasolla. Nuorten pitkäaikaistyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut hallituksen toimikaudella. Näin ollen eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta