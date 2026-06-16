SDP:n Joona Räsänen: Käänne taloudessa ja työllisyydessä jää seuraavan hallituksen vastuulle
16.6.2026 14:28:41 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
-Hallituspuolueet ovat pitkin kevättä leijuneet ilmassa hehkuttaen puheissaan Suomen talouden käännettä, mutta valtiovarainministeriön uusi talousennuste vetää jalat tukevasti takaisin maanpinnalle. Työttömyys on lähtenyt uudelleen nousuun, velkaantuminen jatkuu ja talouden ripeämpi kasvu siintää jälleen ensi vuodessa. Positiivinen käänne taloudessa ja työllisyydessä jääkin seuraavan hallituksen vastuulle, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
Hienoisesta talouskasvun vauhdittumisesta huolimatta julkisyhteisöjen rahoitusasema ei juuri kohenee ennustejaksolla ja velkasuhde uhkaa puhkaista jo 100 % rajan tällä vuosikymmenellä. Tämä kaikki tarkoittaa, että poliittisilla päätöksillä on välttämätöntä hidastaa julkisten menojen kasvua ja puolestaan nopeuttaa tulojen kasvua.
-Nykyisellä hallituksella on edessään vielä viimeinen budjettiriihi tulevana syksynä. Riihessä on välttämätöntä päättää vielä uusista toimista julkisen talouden vahvistamiseksi ja toisaalta kuluttajien luottamuksen palauttamiseksi. Muutoin tästä vaalikaudesta tulee monilta osin menetetty vaalikausi ja päätökset siirretään tulevan hallituksen vastuulle, Räsänen päättää.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
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