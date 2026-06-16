SDP:n Joona Räsänen: Käänne taloudessa ja työllisyydessä jää seuraavan hallituksen vastuulle

Hienoisesta talouskasvun vauhdittumisesta huolimatta julkisyhteisöjen rahoitusasema ei juuri kohenee ennustejaksolla ja velkasuhde uhkaa puhkaista jo 100 % rajan tällä vuosikymmenellä. Tämä kaikki tarkoittaa, että poliittisilla päätöksillä on välttämätöntä hidastaa julkisten menojen kasvua ja puolestaan nopeuttaa tulojen kasvua.

-Nykyisellä hallituksella on edessään vielä viimeinen budjettiriihi tulevana syksynä. Riihessä on välttämätöntä päättää vielä uusista toimista julkisen talouden vahvistamiseksi ja toisaalta kuluttajien luottamuksen palauttamiseksi. Muutoin tästä vaalikaudesta tulee monilta osin menetetty vaalikausi ja päätökset siirretään tulevan hallituksen vastuulle, Räsänen päättää.