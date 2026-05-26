Yli kolmannes kuolonkolareiden aiheuttajista päihteiden vaikutuksen alaisia – Alkoholi edelleen päihdetyypeistä yleisin

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) on juuri julkaissut Päihdeonnettomuudet vuosina 2015–2024 -katsauksen, jonka tiedot perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimiin kuolemaan johtaneisiin liikenneonnettomuuksiin. Katsauksessa tarkastellaan kuljettajia, jotka olivat onnettomuushetkellä alkoholin, huumeiden tai ajokykyyn mahdollisesti vaikuttaneiden lääkeaineiden vaikutuksen alaisia. Katsauksessa ei suoranaisesti käsitellä kuljettajien päihtymyksen tasoa, mutta suurin osa kuljettajista oli ilmeisen päihtyneitä esimerkiksi alkoholipromillemäärien tai päihteiden sekakäytön perusteella.

Turmakuljettajista joka toinen oli pelkästään alkoholin vaikutuksen alaisia, ja vajaa neljännes oli käyttänyt alkoholin kanssa sekaisin jotain muuta päihdettä. Neljännes kuljettajista oli vastaavasti jonkin muun päihdyttävän aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisia. Alkoholirattijuoppojen osuus oli tarkastelujakson korkein vuonna 2024, jolloin 40 onnettomuuden aiheuttaneesta kuljettajasta 33 kuljettajaa (83 %) oli ainakin alkoholin vaikutuksen alaisia.

– Liikennejärjestelmän kehittäminen turvalliseksi vaatii sitä, että varmistamme kuljettajien olevan turvallisia. Myös ajokorttidirektiivi velvoittaa Suomea puuttumaan päihtyneenä ajamiseen nykyistä järeämmin. Ajoterveyden arviointia tulisikin edelleen kehittää. Alkolukon käytön lisääminen, esimerkiksi pakollisena toistuvasti rattijuopumuksesta kiinni jääneille, on yksi konkreettinen keino vähentää onnettomuuksia. Tämän lisäksi vaaditaan laajoja yhteiskunnallisia toimia päihdeongelmaisten auttamiseksi, liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari painottaa.

Moottoriliikenteen päihdeonnettomuuksista 63 prosenttia oli yksittäisonnettomuuksia eli niissä ei ollut päihtyneen kuljettajan lisäksi muita osallisia. Yhteenajoja muiden ajoneuvojen kanssa oli reilu kolmannes (37 %).

Kuolemaan johtaneen moottoriajoneuvo-onnettomuuden aiheuttaneista päihtyneistä kuljettajista yli neljännes oli alle 25-vuotiaita. Turmakuljettajien ikäjakauma vuosina 2015–2024 oli:

Alle 25-vuotiaita: 28 %

25–44-vuotiaita: 42 %

45–64-vuotiaita: 22 %

Yli 64-vuotiaita: 7 %



Moottoriajoneuvon kuljettajan aiheuttamista jalankulkijan, pyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtaneista onnettomuuksista joka kymmenes oli päihtyneen kuljettajan aiheuttama vuosina 2015–2024. Onnettomuuksia tapahtui 15.

– Päihteiden vaikutuksen alaisten kuljettajien aiheuttamat kuolonkolarit vähenivät kymmenen vuoden aikana keskimäärin kahdella onnettomuudella vuodessa. Selvien kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet vähenivät neljällä vuodessa. Suunta on ehdottomasti oikea. Muutos voisi olla tietysti nopeampaakin, mutta tästäkin kehitysvauhdista on pidettävä kynsin ja hampain kiinni, liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty sanoo.

Katsauksessa tarkasteltiin myös liikenneonnettomuuksissa menehtyneiden polkupyöräilijöiden ja jalankulkijoiden päihtymystä. Tällöin tarkastelussa olivat kaikki jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden menehtymiseen johtaneet liikenneonnettomuudet vuosina 2015–2024. Kymmenen vuoden aikana kaikista liikenneonnettomuuksissa menehtyneistä pyöräilijöistä noin joka neljäs (24 %) oli päihtynyt. Päihtyneet pyöräilijät olivat tyypillisesti alkoholin vaikutuksen alaisia. Kaikista liikenneonnettomuuksissa menehtyneistä jalankulkijoista noin neljännes (26 %) oli päihtyneitä.

Lisätietoja:

Onnettomuustietoa tiiviisti -julkaisu: Päihdeonnettomuudet vuosina 2015–2024

Liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty, puh. 040 922 1365 (numeroon ei voi lähettää tekstiviestejä)

Liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, puh. 050 306 9884

Sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)oti.fi

Viestinnän asiantuntija Heli Narinen, puh. 040 922 0932, heli.narinen(at)vakuutuskeskus.fi

OTIn ja Liikennevakuutuskeskuksen viestintä: 040 450 4700, viestinta(at)vakuutuskeskus.fi

Onnettomuustietoinstituutissa (OTI) teemme työtä ehkäistäksemme liikenneonnettomuuksia Suomessa. Koordinoimme liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoimme tutkinnasta kerättyä tietoa. Lisäksi kokoamme tilastot liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Tarjoamme tietoa liikenneturvallisuuden kehittämiseen, tutkimukseen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi. Onnettomuustietoinstituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi