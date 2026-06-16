Adlercreutz: Yrittäjyyskasvatusta ja talousosaamista vahvistetaan koko koulutuspolulla

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausunnoille uudet linjaukset yrittäjyyskasvatuksesta ja talousosaamisesta. Linjaukset kattavat koko koulutuspolun varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden ja opiskelijoiden taloustaitoja, lisätä koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta sekä kehittää lasten ja nuorten aloitteellisuutta ja ymmärrystä arjen taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta.

–Koulutuksen avulla voimme vahvistaa yrittäjyystaitoja. Kun oppilaat ja opiskelijat oppivat varhain, miten talous, työ ja yrittäminen toimivat käytännössä, kynnys oma-aloitteisuuteen ja omien ideoiden kokeilemiseen madaltuu. Koulun tehtävä ei ole pelkästään tiedon välittäminen, vaan myös rohkeuden ja välineiden antaminen omaan tekemiseen ja luomiseen, Adlercreutz sanoo.

Työ on linjassa RKP:n painopisteiden kanssa. Puolue on aktiivisesti ajanut koulun ja työelämän yhteyksien parantamista sekä yrittäjyyskasvatuksen vahvistamista, myös yhtenä keinona nuorisotyöttömyyden torjunnassa.

– RKP on pitkään edistänyt yrittäjäystävällisempää Suomea ja parempia mahdollisuuksia yrittäjille ja startupeille, ja tämä on erittäin tervetullut askel oikeaan suuntaan. Tarvitsemme enemmän nuoria, jotka uskaltavat kokeilla ideoitaan, sekä enemmän konkreettisia väyliä työelämään. Vahvistamalla yrittäjyyskasvatusta koulutuksessa rakennamme perustaa tuleville työpaikoille, kasvulle ja tulevaisuudenuskolle Suomessa, Adlercreutz sanoo.