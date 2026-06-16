Ingo: Kohdennetut panostukset vahvistavat nuorten tulevaisuudenuskoa ja työllisyyttä

- Olemme RKP:ssä erityisen huolissamme nuorten aikuisten työmarkkinatilanteesta, sillä juuri heidän uransa ovat vaarassa jäädä väliinputoajiksi, jos työmarkkinat eivät vedä riittävästi hyvin, Ingo toteaa.

RKP korostaa, että on ensiarvoisen tärkeää, että hallitus jatkaa määrätietoisia toimiaan, kunnes työmarkkinoiden pullonkaulat alkavat purkautua. Kevään aikana RKP on esittänyt useita konkreettisia ratkaisuja nuorten työllistymisen helpottamiseksi, kuten oppisopimusten laajempaa hyödyntämistä sekä yrittäjyyskasvatusta ja nuorille suunnattua omaa yritysmallia. Lisäksi RKP on muun muassa lisännyt palkkatukisetelin rahoitusta ja käynnistänyt opintosetelijärjestelmän niille nuorille, jotka ovat jääneet ilman jatko-opiskelupaikkaa toisen asteen jälkeen.

– Meidän on varmistettava, että nuoret voivat luottaa tulevaisuuteen. Se edellyttää sekä työpaikkoja, koulutusta että turvallista arkea, Ingo painottaa.

Puheenvuorossaan Ingo totesi myös, että Suomen taloudessa on nähtävissä varovaisia valonpilkahduksia, mikä viittaa siihen, että hallituksen toimet ovat oikeansuuntaisia. Ingo huomautti, ettei hallitus yksin voi luoda työpaikkoja, vaan myös kuntien on tehtävä kaikkensa yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi.

– Työpaikat syntyvät yrityksissä. Siksi meidän on kaikilla tasoilla tehtävä työtä sen eteen, että Suomi on houkutteleva investointikohde. Meidän on varmistettava esimerkiksi, että yrityksillä on saatavilla tukea ja rahoitusta silloin, kun ne haluavat perustaa toimintaa tai laajentaa tuotantoaan. Yritysmyönteinen politiikka on korkeamman työllisyyden edellytys, Ingo sanoo.