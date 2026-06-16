Keski-Suomen hyvinvointialue hakee muutosta hallinto-oikeudelta vuoden 2026 rahoitukseen

Tämän vuoden rahoitus perustuu vuosien 2022–2023 diagnoositiedoille, jotka ovat olleet hyvinvointialueen mukaan puutteelliset. Diagnoositietojen puute rahoituksen perusteena käytettyjen tarvekerrointen laskennassa vaikuttaa rahoituksen oikeellisuuteen.

Keski-Suomen hyvinvointialue on aiemmin tehnyt oikaisuvaatimukset valtiovarainministeriölle vuosien 2025 sekä 2024 ja 2023 valtion rahoituksesta. Vuoden 2025 rahoituspäätös on hallinto-oikeuden ratkaistavana ja vuoden 2023 ja 2024 oikaisuvaatimus edelleen valtiovarainministeriön käsiteltävänä.

- Penäämme rahoituksen oikeudenmukaisuutta. Nykyisen rahoitusmallin puutteet aiheuttavat hyvinvointialueiden eriytymistä ja haastavat osaa hyvinvointialueista lakisääteisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen turvaamisessa. Keski-Suomen noin 300 miljoonan euron kertyneistä alijäämistä noin kolmannes johtuu liian pienestä rahoituksesta. Kun rahoitusmallia ollaan uudistamassa, on meidän Keski-Suomessa toimittava aktiivisesti sen korjaamiseksi, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto sanoo.

Aluehallitus valtuutti hyvinvointialuejohtajan laatimaan asiaa koskevaa valituksen.

Aluehallitus antoi ensi vuoden talousarvion laadintaohjeen

Aluehallitus päätti hyväksyä talousarvion 2027 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2027–2030 laadintaohjeen ja suunnittelukehyksen valmistelua ohjaaviksi periaatteiksi. Vuosien 2027–2030 taloussuunnittelun lähtökohtana on arviointiryhmän loppuraportissa esitetty talouden sopeuttamisen toimenpideohjelma, johon aluevaltuusto on sitoutunut.

Toimenpideohjelman mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialue sopeuttaa talouttaan 170 miljoonalla eurolla vuosien 2027-2030 aikana. Vuona 2027 sopeuttamistarve on noin 61 miljoona euroa. Valtion rahoitus on nousemassa ensi vuodelle hieman ja on noin 1,3 miljardia euroa. Sopeutustarve johtuu siitä, että kustannustason nousu ja palvelutarpeen kasvu lisäävät kustannuksia rahoituksen kasvua enemmän. Lisäksi hyvinvointialueen kertynyt 308 miljoonan euron alijäämä on katettava vuoteen 2030 mennessä ja ensi vuonna alijäämästä on suunniteltu katettavan noin 30 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueen viranhaltijat valmistelevat ensi vuoden talousarviota laadintaohjeen mukaisesti. Aluevaltuuston on tarkoitus päättää vuoden 2027 talousarviosta joulukuussa.

Koeputkihedelmöitykset ensi vuoden alusta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa

Aluehallitus päätti muuttaa lapsettomuushoidon järjestämismallia 1.1.2027 alkaen siten, että koeputkihedelmöityshoidon palvelut tuottaa Kuopion yliopistollinen sairaala keskittämisasetuksen mukaisesti. Tähän mennessä koeputkihedelmöityshoidot on ostettu yksityiseltä laboratoriolta.

Lapsettomuushoitoa tarvitsevat potilaat tutkitaan Keski-Suomen hyvinvointialueen lapsettomuuspoliklinikalla ja lapsettomuushoidot sovitaan ja suunnitellaan yksilöllisesti lasta toivovien kanssa. Poliklinikalla on noin 400 ensikäyntiä vuodessa. Osalle hoidossa riittää neuvonta, tutkimukset, hormonihoito tai inseminaatiohoito eli kohdunsisäinen keinosiemennys. Nämä tehdään jatkossakin lapsettomuusklinikalla Sairaala Novassa. Koeputkihedelmöitykset tehdään vuoden vaihteesta alkaen puolestaan Kuopiossa. Koeputkihedelmöityksiä on noin 100 hoidon verran vuodessa.

Sairaala Novan lapsettomuusklinikan toiminta jatkuu kuten tähänkin asti. Koeputkihedelmöityshoito vaatii yleensä ainakin kaksi käyntiä Kuopiossa ja muutoin hoito tapahtuu Keski-Suomessa. Muutoksen yhteydessä itsellisten naisten hoito siirtyy Tampereelta Kuopioon. Alkiodiagnostiikkaan liittyvät hoidot ovat jatkossakin Helsingin yliopistollisessa sairaalassa sairaaloiden työnjaon mukaisesti. Harvinaisemmat tilanteet, kuten miesten siittiötuotannon häiriöt, hoidetaan joko Tampereen tai Turun yliopistollisessa sairaalassa.

Muutoksessa huolehditaan hoidon jatkuvuudesta. Samoin potilaalla on erikoissairaanhoidossa valinnanvapaus hoitopaikan suhteen.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen neuvotteluiden yhteenveto

Aluehallitus merkitsi kevään 2026 hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen neuvotteluiden yhteenvedon tiedoksi. Neuvottelujen sisältö huomioidaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2026-2029 sisällössä.

Lasten, nuorten ja perheiden keskeisiä tavoitteita ovat lapsiperheiden varhaisen tuen vahvistaminen, lasten ja nuorten terveellisten elämäntapojen edistäminen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Työikäisten osalta keskeisiä ovat liikkumisen edistäminen, työkyvyn ylläpitäminen ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen sekä päihteettömyyden edistäminen. Ikääntyneiden osalta keskeisimpiä tavoitteita ovat itsenäisen asumisen tukeminen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen sekä ikääntyneiden kaatumisen ehkäisy.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi ensimmäisen vaiheen palveluverkkoa koskevan hallinto-oikeuden ratkaisun

Aluehallitus merkitsi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. Sen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston 11.6.2024 tekemä palveluverkkopäätös on lainmukainen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkopäätöksestä oli tehty kolme valitusta ja hallinto-oikeus on hylännyt valitukset.

Ensimmäisessä palveluverkkopäätöksessä hyvinvointialue muun muassa uudelleen organisoi kiirevastaanottotoiminnan, luopui Jyväskylän Säynätsalon terveysasemasta ja vähensi ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan pienempien yksiköiden määrää.

Lue lisää:

Hallinto-oikeuden mukaan hyvinvointialueen ensimmäinen palveluverkkopäätös on lainmukainen (tiedote 25.5.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/hallinto-oikeuden-mukaan-hyvinvointialueen-ensimmainen-palveluverkkopaatos-on-lainmukainen

Aluehallitus merkitsi tiedoksi sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöstä koskevan ratkaisun

Aluehallitus merkitsi tiedoksi, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökset sekä aluevaltuuston päätös 13.6.2023 ovat saaneet lainvoiman. Päätökset koskevat sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymistä ja sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamatta jättämistä. Päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi, koska korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt valituslupaa.

Hallinto-oikeus on ratkaissut viime syksynä asian niin, että tilinpäätöksen hyväksyminen ja peruspääoman alentamatta jättäminen ovat lainmukaisia. Aluevaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2023 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen vuodelta 2022. Tilinpäätöksen hyväksymisen myötä hyvinvointialue päätti olla toimeenpanematta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston vuonna 2022 tekemää päätöstä peruspääoman alentamisesta.

Se, että hyvinvointialue ei toimeenpannut päätöstä, johtui muun muassa siitä, että sairaanhoitopiirin päätös oli lain- ja tilinpäätösohjeiden vastainen eikä sitä ollut annettu hyvinvointialueelle tiedoksi. Peruspääoman alentamisen myötä sairaanhoitopiirin jäsenkunnat eivät olisi kattaneet sairaanhoitopiirin alijäämiä.

Lue lisää:

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa sairaanhoitopiirin peruspääomaa koskevassa asiassa (tiedote 3.6.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/korkein-hallinto-oikeus-ei-myontanyt-valituslupaa-sairaanhoitopiirin-peruspaaomaa

Muut asiat

Aluehallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardin mukaan sisäisen tarkastuksen toimintaohje on dokumentti, joka määrittelee sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoituksen, toimivallan ja vastuun.

Aluehallitus hyväksyi Keski-Suomen hyvinvointialueen edustus- ja vieraanvaraisuusohjeen ja se tulee voimaan 1.7. alkaen. Ohjetta on ollut tarpeen päivittää mm. yleisten tarkennusten sekä terveydenhuollon tuote-esittelyiden osalta. Lisäksi ohje on yhdistetty paremmin osaksi hyvinvointialueen muuta ohjeistusta.

Aluehallitus merkitsi Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointikertomuksen ja Itä-Suomen yhteistyöalueen tarkastuslautakuntien yhteisarvioinnin 2025 tiedoksi ja antoi ne edelleen valmisteltavaksi siten, että aluehallitus antaa lausunnot niistä aluevaltuustolle 15.9. kokouksessaan.

Aluehallitus antoi määräaikaisia työsuhteita koskevan valtuustoaloitteen edelleen HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilän ja palvelussuhdepäällikkö Merja Virtasen valmisteltavaksi.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suoraa linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026349 ).

Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.