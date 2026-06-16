Keski-Suomen hyvinvointialue hakee muutosta hallinto-oikeudelta vuoden 2026 rahoitukseen
16.6.2026 17:00:49 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus päätti kokouksessaan 16.6., että Keski-Suomen hyvinvointialue hakee muutosta hallinto-oikeudelta valtiovarainministeriön tämän vuoden rahoituspäätökseen. Hyvinvointialue on tehnyt aiemmin vuoden 2026 rahoituksesta oikaisuvaateen valtiovarainministeriölle, mutta valtiovarainministeriö on hylännyt sen.
Tämän vuoden rahoitus perustuu vuosien 2022–2023 diagnoositiedoille, jotka ovat olleet hyvinvointialueen mukaan puutteelliset. Diagnoositietojen puute rahoituksen perusteena käytettyjen tarvekerrointen laskennassa vaikuttaa rahoituksen oikeellisuuteen.
Keski-Suomen hyvinvointialue on aiemmin tehnyt oikaisuvaatimukset valtiovarainministeriölle vuosien 2025 sekä 2024 ja 2023 valtion rahoituksesta. Vuoden 2025 rahoituspäätös on hallinto-oikeuden ratkaistavana ja vuoden 2023 ja 2024 oikaisuvaatimus edelleen valtiovarainministeriön käsiteltävänä.
- Penäämme rahoituksen oikeudenmukaisuutta. Nykyisen rahoitusmallin puutteet aiheuttavat hyvinvointialueiden eriytymistä ja haastavat osaa hyvinvointialueista lakisääteisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen turvaamisessa. Keski-Suomen noin 300 miljoonan euron kertyneistä alijäämistä noin kolmannes johtuu liian pienestä rahoituksesta. Kun rahoitusmallia ollaan uudistamassa, on meidän Keski-Suomessa toimittava aktiivisesti sen korjaamiseksi, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto sanoo.
Aluehallitus valtuutti hyvinvointialuejohtajan laatimaan asiaa koskevaa valituksen.
Aluehallitus antoi ensi vuoden talousarvion laadintaohjeen
Aluehallitus päätti hyväksyä talousarvion 2027 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2027–2030 laadintaohjeen ja suunnittelukehyksen valmistelua ohjaaviksi periaatteiksi. Vuosien 2027–2030 taloussuunnittelun lähtökohtana on arviointiryhmän loppuraportissa esitetty talouden sopeuttamisen toimenpideohjelma, johon aluevaltuusto on sitoutunut.
Toimenpideohjelman mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialue sopeuttaa talouttaan 170 miljoonalla eurolla vuosien 2027-2030 aikana. Vuona 2027 sopeuttamistarve on noin 61 miljoona euroa. Valtion rahoitus on nousemassa ensi vuodelle hieman ja on noin 1,3 miljardia euroa. Sopeutustarve johtuu siitä, että kustannustason nousu ja palvelutarpeen kasvu lisäävät kustannuksia rahoituksen kasvua enemmän. Lisäksi hyvinvointialueen kertynyt 308 miljoonan euron alijäämä on katettava vuoteen 2030 mennessä ja ensi vuonna alijäämästä on suunniteltu katettavan noin 30 miljoonaa euroa.
Hyvinvointialueen viranhaltijat valmistelevat ensi vuoden talousarviota laadintaohjeen mukaisesti. Aluevaltuuston on tarkoitus päättää vuoden 2027 talousarviosta joulukuussa.
Koeputkihedelmöitykset ensi vuoden alusta Kuopion yliopistollisessa sairaalassa
Aluehallitus päätti muuttaa lapsettomuushoidon järjestämismallia 1.1.2027 alkaen siten, että koeputkihedelmöityshoidon palvelut tuottaa Kuopion yliopistollinen sairaala keskittämisasetuksen mukaisesti. Tähän mennessä koeputkihedelmöityshoidot on ostettu yksityiseltä laboratoriolta.
Lapsettomuushoitoa tarvitsevat potilaat tutkitaan Keski-Suomen hyvinvointialueen lapsettomuuspoliklinikalla ja lapsettomuushoidot sovitaan ja suunnitellaan yksilöllisesti lasta toivovien kanssa. Poliklinikalla on noin 400 ensikäyntiä vuodessa. Osalle hoidossa riittää neuvonta, tutkimukset, hormonihoito tai inseminaatiohoito eli kohdunsisäinen keinosiemennys. Nämä tehdään jatkossakin lapsettomuusklinikalla Sairaala Novassa. Koeputkihedelmöitykset tehdään vuoden vaihteesta alkaen puolestaan Kuopiossa. Koeputkihedelmöityksiä on noin 100 hoidon verran vuodessa.
Sairaala Novan lapsettomuusklinikan toiminta jatkuu kuten tähänkin asti. Koeputkihedelmöityshoito vaatii yleensä ainakin kaksi käyntiä Kuopiossa ja muutoin hoito tapahtuu Keski-Suomessa. Muutoksen yhteydessä itsellisten naisten hoito siirtyy Tampereelta Kuopioon. Alkiodiagnostiikkaan liittyvät hoidot ovat jatkossakin Helsingin yliopistollisessa sairaalassa sairaaloiden työnjaon mukaisesti. Harvinaisemmat tilanteet, kuten miesten siittiötuotannon häiriöt, hoidetaan joko Tampereen tai Turun yliopistollisessa sairaalassa.
Muutoksessa huolehditaan hoidon jatkuvuudesta. Samoin potilaalla on erikoissairaanhoidossa valinnanvapaus hoitopaikan suhteen.
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen neuvotteluiden yhteenveto
Aluehallitus merkitsi kevään 2026 hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen neuvotteluiden yhteenvedon tiedoksi. Neuvottelujen sisältö huomioidaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman 2026-2029 sisällössä.
Lasten, nuorten ja perheiden keskeisiä tavoitteita ovat lapsiperheiden varhaisen tuen vahvistaminen, lasten ja nuorten terveellisten elämäntapojen edistäminen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Työikäisten osalta keskeisiä ovat liikkumisen edistäminen, työkyvyn ylläpitäminen ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen sekä päihteettömyyden edistäminen. Ikääntyneiden osalta keskeisimpiä tavoitteita ovat itsenäisen asumisen tukeminen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen sekä ikääntyneiden kaatumisen ehkäisy.
Aluehallitus merkitsi tiedoksi ensimmäisen vaiheen palveluverkkoa koskevan hallinto-oikeuden ratkaisun
Aluehallitus merkitsi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. Sen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston 11.6.2024 tekemä palveluverkkopäätös on lainmukainen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkopäätöksestä oli tehty kolme valitusta ja hallinto-oikeus on hylännyt valitukset.
Ensimmäisessä palveluverkkopäätöksessä hyvinvointialue muun muassa uudelleen organisoi kiirevastaanottotoiminnan, luopui Jyväskylän Säynätsalon terveysasemasta ja vähensi ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan pienempien yksiköiden määrää.
Lue lisää:
Hallinto-oikeuden mukaan hyvinvointialueen ensimmäinen palveluverkkopäätös on lainmukainen (tiedote 25.5.)
https://www.hyvaks.fi/uutiset/hallinto-oikeuden-mukaan-hyvinvointialueen-ensimmainen-palveluverkkopaatos-on-lainmukainen
Aluehallitus merkitsi tiedoksi sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöstä koskevan ratkaisun
Aluehallitus merkitsi tiedoksi, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökset sekä aluevaltuuston päätös 13.6.2023 ovat saaneet lainvoiman. Päätökset koskevat sairaanhoitopiirin vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymistä ja sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamatta jättämistä. Päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi, koska korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt valituslupaa.
Hallinto-oikeus on ratkaissut viime syksynä asian niin, että tilinpäätöksen hyväksyminen ja peruspääoman alentamatta jättäminen ovat lainmukaisia. Aluevaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2023 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen vuodelta 2022. Tilinpäätöksen hyväksymisen myötä hyvinvointialue päätti olla toimeenpanematta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston vuonna 2022 tekemää päätöstä peruspääoman alentamisesta.
Se, että hyvinvointialue ei toimeenpannut päätöstä, johtui muun muassa siitä, että sairaanhoitopiirin päätös oli lain- ja tilinpäätösohjeiden vastainen eikä sitä ollut annettu hyvinvointialueelle tiedoksi. Peruspääoman alentamisen myötä sairaanhoitopiirin jäsenkunnat eivät olisi kattaneet sairaanhoitopiirin alijäämiä.
Lue lisää:
Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa sairaanhoitopiirin peruspääomaa koskevassa asiassa (tiedote 3.6.)
https://www.hyvaks.fi/uutiset/korkein-hallinto-oikeus-ei-myontanyt-valituslupaa-sairaanhoitopiirin-peruspaaomaa
Muut asiat
Aluehallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Sisäisen tarkastuksen kansainvälisten ammattistandardin mukaan sisäisen tarkastuksen toimintaohje on dokumentti, joka määrittelee sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoituksen, toimivallan ja vastuun.
Aluehallitus hyväksyi Keski-Suomen hyvinvointialueen edustus- ja vieraanvaraisuusohjeen ja se tulee voimaan 1.7. alkaen. Ohjetta on ollut tarpeen päivittää mm. yleisten tarkennusten sekä terveydenhuollon tuote-esittelyiden osalta. Lisäksi ohje on yhdistetty paremmin osaksi hyvinvointialueen muuta ohjeistusta.
Aluehallitus merkitsi Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointikertomuksen ja Itä-Suomen yhteistyöalueen tarkastuslautakuntien yhteisarvioinnin 2025 tiedoksi ja antoi ne edelleen valmisteltavaksi siten, että aluehallitus antaa lausunnot niistä aluevaltuustolle 15.9. kokouksessaan.
Aluehallitus antoi määräaikaisia työsuhteita koskevan valtuustoaloitteen edelleen HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilän ja palvelussuhdepäällikkö Merja Virtasen valmisteltavaksi.
Esityslista ja pöytäkirja
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suoraa linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026349 ).
Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Piia VuorelahyvinvointialuejohtajaPuh:050 442 0455piia.vuorela@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote16.6.2026 13:16:50 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 16.6.2026 Tieliikenneonnettomuus Keskisuuri: Laukaa Valtatie 9 Yksi henkilö on menehtynyt tieliikenneonnettomuudessa valtatiellä 9. Valtatiellä 9 liikenne on pysäytetty poliisin tutkinnan ajaksi. Valtatien toinen ajokaista avataan arviolta 20 minuutin kuluttua. Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa ja tiedottaa onnettomuudesta myöhemmin.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.6.2026 13:16:56 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.06.2026 Rakennuspalo, keskisuuri. Viitasaari. Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalotehtävälle. Palonalku oli saatu sammumaan asukkaan omatoimisella alkusammutuksella. Pelastuslaitoksen tehtäväksi kohteessa jäi varmistaa tilanne. Kohteeseen hälytettiin yhteensä yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Muuramen neuvolassa laajennetaan hyväksi todettua toimintamallia 4-vuotiaiden terveystarkastuksissa15.6.2026 12:48:39 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa lasten 4-vuotisterveystarkastusten uuden toimintamallin kaikkiin Muuramen varhaiskasvatuksen yksiköhin elokuussa. Uudessa toimintamallissa 4-vuotiaan laajan terveystarkastuksen terveydenhoitajan toteuttama lapsen kehityksen arviointi suoritettiin neuvolan sijaan päiväkodissa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote15.6.2026 12:33:54 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 15.06.2026 Vaarallisen aineen onnettomuus, keskisuuri. Jyväskylä, Palokka. Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin vaarallisen aineen onnettomuuteen Jyväskylässä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen havaittiin yksittäisen kaasupullon vuotavan ulkotilassa. Pelastuslaitos sulki vuotavan nestekaasupullon venttiilin. Kohteeseen hälytettiin seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Kohteessa toimi yksi pelastusyksikkö. Onnettomuudesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Tekoäly auttaa tunnistamaan haavojen rakenteita15.6.2026 09:56:51 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella Sairaala Novan ihotautien yksikkö on yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa tehnyt uraauurtavaa työtä tekoälyn käytöstä haavan parantamisessa. Tutkimuksen päätutkijana toimi lääketieteen lisensiaatti Ellen Huttunen, joka nykyisin työskentelee lääkärinä Sairaala Novan sosiaali- ja terveyskeskuksessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme