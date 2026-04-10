Kierrätysteollisuuden puheenjohtaja Kari Rahkonen valittu FEADin hallitukseen

Kari Rahkonen on valittu eurooppalaisen jäte- ja kierrätysalan kattojärjestö FEADin hallitukseen. Hallituskausi on kolme vuotta. Rahkonen toimii NG Nordic Finland Oy:n teollisten jätepalveluiden maajohtajana sekä Kierrätysteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Valinta vahvistaa suomalaisen kierrätysalan näkyvyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia eurooppalaisessa päätöksenteossa aikana, jolloin kiertotalous, kierrätysraaka-aineiden markkinat, kriittisten raaka-aineiden saatavuus ja Euroopan strateginen omavaraisuus ovat nousseet keskeisiksi teemoiksi.

– Kierrätysteollisuus on keskeinen osa Euroopan kilpailukykyä, puhdasta siirtymää ja huoltovarmuutta. Lähivuosina ratkaistaan, millaiset edellytykset Euroopassa on investoida kiertotalouteen ja hyödyntää kierrätysraaka-aineita entistä tehokkaammin. On tärkeää, että suomalaisen kierrätysalan näkökulma kuuluu vahvasti tässä keskustelussa, Kari Rahkonen sanoo.

FEAD (European Waste Management Association) on eurooppalainen yksityisen jäte- ja kierrätysalan kattojärjestö, joka edustaa kansallisia toimialajärjestöjä ja alan yrityksiä eri puolilta Eurooppaa. Järjestö tuo toimialan näkemyksiä EU:n kiertotalous-, ympäristö- ja teollisuuspolitiikan valmisteluun.

– Valtaosa kierrätysalaa koskevasta lainsäädännöstä tulee EU:sta. Rahkosen valinta FEADin hallitukseen vahvistaa mahdollisuuksiamme tuoda suomalaisen kierrätysteollisuuden näkemyksiä mukaan alan tulevaisuutta koskevaan keskusteluun Euroopassa, toteaa Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mia Nores.