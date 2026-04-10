Kierrätysteollisuuden puheenjohtaja Kari Rahkonen valittu FEADin hallitukseen
16.6.2026 17:19:01 EEST | Kierrätysteollisuus ry | Tiedote
Kierrätysteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Kari Rahkonen on valittu eurooppalaisen jäte- ja kierrätysalan kattojärjestö FEADin hallitukseen kolmivuotiselle toimikaudelle. Valinta vahvistaa suomalaisen kierrätysalan ääntä EU-tasolla.
Kari Rahkonen on valittu eurooppalaisen jäte- ja kierrätysalan kattojärjestö FEADin hallitukseen. Hallituskausi on kolme vuotta. Rahkonen toimii NG Nordic Finland Oy:n teollisten jätepalveluiden maajohtajana sekä Kierrätysteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana.
Valinta vahvistaa suomalaisen kierrätysalan näkyvyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia eurooppalaisessa päätöksenteossa aikana, jolloin kiertotalous, kierrätysraaka-aineiden markkinat, kriittisten raaka-aineiden saatavuus ja Euroopan strateginen omavaraisuus ovat nousseet keskeisiksi teemoiksi.
– Kierrätysteollisuus on keskeinen osa Euroopan kilpailukykyä, puhdasta siirtymää ja huoltovarmuutta. Lähivuosina ratkaistaan, millaiset edellytykset Euroopassa on investoida kiertotalouteen ja hyödyntää kierrätysraaka-aineita entistä tehokkaammin. On tärkeää, että suomalaisen kierrätysalan näkökulma kuuluu vahvasti tässä keskustelussa, Kari Rahkonen sanoo.
FEAD (European Waste Management Association) on eurooppalainen yksityisen jäte- ja kierrätysalan kattojärjestö, joka edustaa kansallisia toimialajärjestöjä ja alan yrityksiä eri puolilta Eurooppaa. Järjestö tuo toimialan näkemyksiä EU:n kiertotalous-, ympäristö- ja teollisuuspolitiikan valmisteluun.
– Valtaosa kierrätysalaa koskevasta lainsäädännöstä tulee EU:sta. Rahkosen valinta FEADin hallitukseen vahvistaa mahdollisuuksiamme tuoda suomalaisen kierrätysteollisuuden näkemyksiä mukaan alan tulevaisuutta koskevaan keskusteluun Euroopassa, toteaa Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mia Nores.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kari RahkonenHallituksen puheenjohtajaKierrätysteollisuus ry
Managing Director, Industrial Waste Services, NG Nordic
Mia NoresToimitusjohtajaKierrätysteollisuusPuh:044 330 0928mia.nores@kierratysteollisuus.fi
Tietoja julkaisijasta
Kierrätysteollisuus ry on Suomessa toimivien kierrätys- ja kiertotalousalan yritysten toimialajärjestö.
Kierrätysteollisuuden yritykset tarjoavat käytännön ratkaisuja materiaalien kierrättämiseen ja kiertotalouden vauhdittamiseen vihreässä siirtymässä.
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