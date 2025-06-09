Skarta suunnittelee aurinkovoimalaa ja sähkövarastoa Siikajoelle
17.6.2026 10:28:31 EEST | Skarta Energy Oy | Tiedote
Olkinevalle suunnitellaan noin 150 megawatin aurinkovoimalaa ja sähkövarastoa, joka auttaa tasaamaan aurinkovoiman tuotannon vaihteluja.
Teollisen mittakaavan aurinkovoimaan erikoistunut Skarta Energy suunnittelee Siikajoen Olkinevalle aurinkovoiman ja sähkövaraston kokonaisuutta. Hankealue sijaitsee noin kymmenen kilometriä Siikajoen keskustasta lounaaseen.
Skarta on tehnyt alueesta maanvuokrasopimukset yksityisten maanomistajien kanssa. Hankealueen koko on noin 207 hehtaaria.
“Jokainen hankealue on erilainen. Siksi suunnittelun alkuvaiheessa on tärkeää kuunnella paikallisia ihmisiä, ymmärtää alueen olosuhteet ja arvioida vaikutukset huolellisesti. Olkinevalla tutkimme, miten aurinkovoima, sähkövarasto ja alueen nykyinen maankäyttö voidaan sovittaa yhteen mahdollisimman hyvin”, kertoo Skarta Energyn projektipäällikkö Suvi Kyllönen.
Toteutuessaan hanke toisi Siikajoelle kiinteistöverotuloja ja vahvistaisi paikallista elinvoimaa. Lisäksi maanomistajille maksettavat vuokratulot jäisivät alueelle.
Kunnanjohtaja Tiina Hovin mukaan Siikajoki suhtautuu uusiin hankkeisiin ja investointeihin lähtökohtaisen myönteisesti.
“Elinvoiman vahvistaminen ja yritysmyönteisyys ovat osa meidän strategiaamme. Kunnan näkökulmasta on toki tärkeää, että uudet hankkeet selvitetään perusteellisesti ja niiden vaikutukset ymmärretään ennen päätöksentekoa. Huolellisten selvitysten ja tiedon pohjalta on helppo toimia”, kunnanjohtaja Tiina Hovi sanoo.
Suunniteltu hankealue on tällä hetkellä pääosin peltoa. Skartan mukaan pellot pysyvät viljelykäytössä ainakin siihen saakka, kunnes mahdollinen rakentaminen alkaa.
”Tarkoituksena on selvittää, voidaanko tänne sijoittaa kääntyviä paneeleja. Niitä käytetään maailmalla juuri sellaisilla alueilla, joissa halutaan yhdistää maatalous ja aurinkovoiman tuotanto”, kertoo Suvi Kyllönen Skartalta.
Kääntyvät paneelit voidaan nostaa pystyyn niiton ajaksi, jolloin niittokone mahtuu kulkemaan niiden välistä.
Hankkeen suunnittelu on alkuvaiheessa. Skarta on tutkinut jo alueen rakennettavuutta. Tällä hetkellä tehdään ensimmäisiä luontoselvityksiä, valmistellaan YVA-menettelyn tarveharkintahakemusta ja valmistellaan kaavoituskonsultin kilpailutusta. Konsultin tehtävänä olisi valmistella Siikajoen kunnalle kaavoitusaloite, joka on tarkoitus tuoda kunnan käsittelyyn syksyllä 2026.
Jos hanke etenee suunnitellusti, rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan 2028.
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Yhteyshenkilöt
Suvi KyllönenProjektipäällikköSkarta Energy OyPuh:+358 50 599 9892suvi.kyllonen@skarta.fi
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Power to change tomorrow
Skarta Energy on uusiutuvan energian kehittäjä ja tuottaja. Olemme erikoistuneet aurinkovoimahankkeisiin, joita täydennämme energian varastoinnilla toimitusvarman tulevaisuuden energian takaamiseksi. Skarta Energyn tavoitteena on saavuttaa 800 MWp:n aurinkovoimakapasiteetti omassa tuotannossaan vuoden 2030 loppuun mennessä. Lue lisää www.skarta.fi.
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