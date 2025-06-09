Skarta suunnittelee aurinkovoimalaa ja sähkövarastoa Siikajoelle

Skarta Energyn Utajärven aurinkopuiston akkuratkaisusta investointipäätös 6.5.2025 09:32:14 EEST | Tiedote

Skarta Energyn Utajärvelle rakenteilla olevaan aurinkopuistoon tulee 20 MW:n (40 MWh) akkuratkaisu. Isosuon hybridivoimalaitoksen akkuratkaisun toteutuksesta on sovittu NYABin kanssa, joka on toiminut myös aurinkopuiston rakentajana (EPC-toimijana). Asennustyöt aloitetaan heti ja akku on käyttövalmiina kesäkuussa 2026. Aurinkoenergian tuotanto riippuu sääolosuhteista, joten tarvitaan tasapainottavia elementtejä varastoimaan ylimääräistä energiaa ja pitämään sähköjärjestelmä tasapainossa. ”Aurinkovoiman kehittäjänä ja rakentajana Skarta Energy suunnittelee ja toteuttaa hankkeita, joissa akkuvarastot yhdistetään osaksi kokonaisuutta. Jokaisessa uudessa aurinkovoimapuistossa harkitaan akkuvaraston lisäämistä, ja tulevaisuudessa jokainen aurinkopuisto on todennäköisesti hybridiratkaisu, jossa aurinkopaneelit ja akut toimivat rinnakkain. Tämä auttaa varastoimaan aurinkoenergiaa silloin, kun tuotanto on korkeimmillaan, ja hyödyntämään sitä myöhemmin”, sanoo Arttu Niemelä, Energy Market Speci