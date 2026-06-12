SSO:n uusi tapahtumatila Rikala Events taipuu moneen menoon

Entisiin ravintolan tiloihin avattu tapahtumatila on kokenut tyylikkään muodonmuutoksen kevään aikana ja on nyt valmis ottamaan vastaan monenlaisia tapahtumia, kuten messuja tai yksityistilaisuuksia.

– Rikala Events tarjoaa mutkattoman tavan tapahtumien järjestämiseen, oikean ”avaimet käteen” -paketin. Tapahtuman maittavat tarjoilut valmistuvat ravintola Rikalassa ja majoitusta tarvitsevat voivat nauttia Original Sokos Hotel Rikalan palveluista. Järjestelyjen helppous on ehdottomasti meidän kilpailuvalttimme, sanoo SSO:n asiakkuuspäällikkö Elina Pakkanen innoissaan.

Yhdessäolon parhaat puitteet

Kesän aikana tapahtumatilassa järjestetään paljon yksityistilaisuuksia, ja syksylle on suunnitteilla erilaisia yritysten virkistyspäiviä ja konferensseja. Tilan varaaminen käy kätevästi ottamalla yhteyttä ravintola Rikalaan.

– Haluamme, että asiakkaamme viihtyvät meillä ja saavat elämyksiä. Tila taipuu moneen menoon, ja tulemme tarjoamaan esimerkiksi erilaisia ruokaa, majoitusta ja viihdettä sisältäviä tapahtuma- ja kokouspaketteja. Suosittelen lämpimästi ottamaan yhteyttä meihin, niin suunnitellaan yhdessä onnistunut kokonaisuus juuri sinulle, tilavarauksista vastaava ravintolapäällikkö Piia Aaltonen kertoo.

– Lämpimästi tervetuloa Rikala Eventsiin. Meiltä löytyvät yhdessäolon parhaat puitteet, toivottaa Aaltonen lopuksi.

Lisätietoja: asiakkuuspäällikkö Elina Pakkanen p. 044 770 5400

Varaukset: rikala.ravintolat(at)sok.fi