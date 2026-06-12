SSO:n uusi tapahtumatila Rikala Events taipuu moneen menoon
17.6.2026 14:00:00 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
Saloon Original Sokos Hotel Rikalan yhteyteen kesäkuussa avattu tapahtumatila Rikala Events on yhdistelmä ketteryyttä, helppoutta ja viihtyisyyttä. Tilassa voi järjestää tapahtumia pienistä perhejuhlista lähes 600 hengen tilaisuuksiin, ja kaikki tarvittavat palvelut ruoasta majoitukseen löytyvät saman katon alta.
Entisiin ravintolan tiloihin avattu tapahtumatila on kokenut tyylikkään muodonmuutoksen kevään aikana ja on nyt valmis ottamaan vastaan monenlaisia tapahtumia, kuten messuja tai yksityistilaisuuksia.
– Rikala Events tarjoaa mutkattoman tavan tapahtumien järjestämiseen, oikean ”avaimet käteen” -paketin. Tapahtuman maittavat tarjoilut valmistuvat ravintola Rikalassa ja majoitusta tarvitsevat voivat nauttia Original Sokos Hotel Rikalan palveluista. Järjestelyjen helppous on ehdottomasti meidän kilpailuvalttimme, sanoo SSO:n asiakkuuspäällikkö Elina Pakkanen innoissaan.
Yhdessäolon parhaat puitteet
Kesän aikana tapahtumatilassa järjestetään paljon yksityistilaisuuksia, ja syksylle on suunnitteilla erilaisia yritysten virkistyspäiviä ja konferensseja. Tilan varaaminen käy kätevästi ottamalla yhteyttä ravintola Rikalaan.
– Haluamme, että asiakkaamme viihtyvät meillä ja saavat elämyksiä. Tila taipuu moneen menoon, ja tulemme tarjoamaan esimerkiksi erilaisia ruokaa, majoitusta ja viihdettä sisältäviä tapahtuma- ja kokouspaketteja. Suosittelen lämpimästi ottamaan yhteyttä meihin, niin suunnitellaan yhdessä onnistunut kokonaisuus juuri sinulle, tilavarauksista vastaava ravintolapäällikkö Piia Aaltonen kertoo.
– Lämpimästi tervetuloa Rikala Eventsiin. Meiltä löytyvät yhdessäolon parhaat puitteet, toivottaa Aaltonen lopuksi.
Lisätietoja: asiakkuuspäällikkö Elina Pakkanen p. 044 770 5400
Varaukset: rikala.ravintolat(at)sok.fi
Avainsanat
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
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