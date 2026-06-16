SDP:n Eveliina Heinäluoma ja Saku Nikkanen: Hallitus leikkaa lähes 400 miljoonaa euroa hyvinvointialueilta

Esityksessä leikataan erityisesti palvelutarpeen kasvun huomioimista hyvinvointialueiden rahoituksessa. SDP:n mukaan hallituksen tavoite turvata tärkeät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ei ole uskottava samaan aikaan, kun rahoitusta merkittävästi heikennetään.

– Hallituksen tavoitteet ja keinot ovat räikeässä ristiriidassa keskenään. Esityksessä puhutaan alueellisten erojen huomioimisesta ja palveluiden turvaamisesta, mutta samaan aikaan hyvinvointialueilta leikataan lähes 400 miljoonaa euroa. On vaikea nähdä, miten alueiden erilaisiin haasteisiin voidaan vastata paremmin vähentämällä rahoitusta, sanoo Eveliina Heinäluoma.

Hallitus on jo aiemmilla päätöksillään kiristänyt hyvinvointialueiden taloutta. Nyt uusia leikkauksia esitetään tilanteessa, jossa alueet pyrkivät samaan aikaan tasapainottamaan talouttaan, kattamaan alijäämiään ja turvaamaan palvelut kasvavaan tarpeeseen.

– Hallitus perustelee muutoksia sillä, että rahoitusmallin pitäisi huomioida paremmin alueiden erilaiset tilanteet. Käytännössä se kuitenkin vie alueilta lähes 400 miljoonaa euroa. Alueiden erilaisuutta tunnistetaan puheissa, mutta niiden mahdollisuuksia vastata haasteisiin heikennetään leikkauksilla, Nikkanen toteaa.

Nikkanen muistuttaa, että asiantuntijakuulemisissa on noussut vahva huoli erityisesti niistä alueista, jotka ovat jo tehneet vaikeita päätöksiä taloutensa tasapainottamiseksi tai joiden palvelutarve kasvaa nopeasti.

– Hyvinvointialueiden lähtökohdat ovat erilaisia. Osalla väestö ikääntyy nopeasti, osalla palvelutarve kasvaa muuttoliikkeen vuoksi. Juuri siksi rahoituksen pitäisi seurata todellista palvelutarvetta. Nyt hallituksen esitys heikentää tätä periaatetta ja samalla kannusteita pitkäjänteiseen kehittämiseen, Nikkanen toteaa.

SDP pitää hallituksen linjaa ristiriitaisena myös siksi, että samaan aikaan kun julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja rahoitetaan aiempaa niukemmin, hallitus käyttää vaalikauden aikana lähes 500 miljoonaa euroa yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten laajentamiseen.

– Hallituksen valinta on selvä: julkiselta puolelta leikataan ja yksityiselle puolelle jaetaan lisää veronmaksajien rahaa. SDP ei hyväksy tällaista arvovalintaa tilanteessa, jossa hyvinvointialueet kamppailevat henkilöstöpulan, kasvavan palvelutarpeen ja talouden tasapainottamisen kanssa, Heinäluoma sanoo.

SDP:n mukaan hyvinvointialueiden rahoituksen tulee turvata suomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut koko maassa.

– Hyvinvointialueuudistuksen onnistuminen edellyttää vakaata ja ennakoitavaa rahoitusta. Hallituksen esitys vie kehitystä päinvastaiseen suuntaan. Siksi SDP:n hallintovaliokunnan edustajat esittävät hallituksen esityksen hylkäämistä, Heinäluoma toteaa.