SDP:n Eveliina Heinäluoma ja Saku Nikkanen: Hallitus leikkaa lähes 400 miljoonaa euroa hyvinvointialueilta
17.6.2026 09:17:58 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallintovaliokunta sai eilen 16.6. valmiiksi mietintönsä hyvinvointialueiden rahoituslakiin esitetyistä muutoksista. SDP:n hallintovaliokunnan jäsenet vaativat vastalauseessaan esityksen hylkäämistä. Hallitus perustelee muutoksia tarpeella kehittää rahoitusmallia vastaamaan paremmin hyvinvointialueiden erilaisia olosuhteita, palvelutarpeita ja alueellisia haasteita. Samalla esitys kuitenkin vähentää hyvinvointialueiden rahoitusta lähes 400 miljoonalla eurolla.
Esityksessä leikataan erityisesti palvelutarpeen kasvun huomioimista hyvinvointialueiden rahoituksessa. SDP:n mukaan hallituksen tavoite turvata tärkeät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ei ole uskottava samaan aikaan, kun rahoitusta merkittävästi heikennetään.
– Hallituksen tavoitteet ja keinot ovat räikeässä ristiriidassa keskenään. Esityksessä puhutaan alueellisten erojen huomioimisesta ja palveluiden turvaamisesta, mutta samaan aikaan hyvinvointialueilta leikataan lähes 400 miljoonaa euroa. On vaikea nähdä, miten alueiden erilaisiin haasteisiin voidaan vastata paremmin vähentämällä rahoitusta, sanoo Eveliina Heinäluoma.
Hallitus on jo aiemmilla päätöksillään kiristänyt hyvinvointialueiden taloutta. Nyt uusia leikkauksia esitetään tilanteessa, jossa alueet pyrkivät samaan aikaan tasapainottamaan talouttaan, kattamaan alijäämiään ja turvaamaan palvelut kasvavaan tarpeeseen.
– Hallitus perustelee muutoksia sillä, että rahoitusmallin pitäisi huomioida paremmin alueiden erilaiset tilanteet. Käytännössä se kuitenkin vie alueilta lähes 400 miljoonaa euroa. Alueiden erilaisuutta tunnistetaan puheissa, mutta niiden mahdollisuuksia vastata haasteisiin heikennetään leikkauksilla, Nikkanen toteaa.
Nikkanen muistuttaa, että asiantuntijakuulemisissa on noussut vahva huoli erityisesti niistä alueista, jotka ovat jo tehneet vaikeita päätöksiä taloutensa tasapainottamiseksi tai joiden palvelutarve kasvaa nopeasti.
– Hyvinvointialueiden lähtökohdat ovat erilaisia. Osalla väestö ikääntyy nopeasti, osalla palvelutarve kasvaa muuttoliikkeen vuoksi. Juuri siksi rahoituksen pitäisi seurata todellista palvelutarvetta. Nyt hallituksen esitys heikentää tätä periaatetta ja samalla kannusteita pitkäjänteiseen kehittämiseen, Nikkanen toteaa.
SDP pitää hallituksen linjaa ristiriitaisena myös siksi, että samaan aikaan kun julkisia sosiaali- ja terveyspalveluja rahoitetaan aiempaa niukemmin, hallitus käyttää vaalikauden aikana lähes 500 miljoonaa euroa yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten laajentamiseen.
– Hallituksen valinta on selvä: julkiselta puolelta leikataan ja yksityiselle puolelle jaetaan lisää veronmaksajien rahaa. SDP ei hyväksy tällaista arvovalintaa tilanteessa, jossa hyvinvointialueet kamppailevat henkilöstöpulan, kasvavan palvelutarpeen ja talouden tasapainottamisen kanssa, Heinäluoma sanoo.
SDP:n mukaan hyvinvointialueiden rahoituksen tulee turvata suomalaisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut koko maassa.
– Hyvinvointialueuudistuksen onnistuminen edellyttää vakaata ja ennakoitavaa rahoitusta. Hallituksen esitys vie kehitystä päinvastaiseen suuntaan. Siksi SDP:n hallintovaliokunnan edustajat esittävät hallituksen esityksen hylkäämistä, Heinäluoma toteaa.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuudenuskon heikkenemisestä16.6.2026 14:37:35 EEST | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe 16.6.2026 välikysymyskeskustelussa nuorisotyöttömyydestä ja nuorten tulevaisuudenuskon heikkenemisestä. Puhujana kansanedustaja Elisa Gebhard. Muutokset puhuessa mahdollisia.
SDP:n Joona Räsänen: Käänne taloudessa ja työllisyydessä jää seuraavan hallituksen vastuulle16.6.2026 14:28:41 EEST | Tiedote
-Hallituspuolueet ovat pitkin kevättä leijuneet ilmassa hehkuttaen puheissaan Suomen talouden käännettä, mutta valtiovarainministeriön uusi talousennuste vetää jalat tukevasti takaisin maanpinnalle. Työttömyys on lähtenyt uudelleen nousuun, velkaantuminen jatkuu ja talouden ripeämpi kasvu siintää jälleen ensi vuodessa. Positiivinen käänne taloudessa ja työllisyydessä jääkin seuraavan hallituksen vastuulle, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen (sd).
SDP:n Pia Viitanen: Digiyhteiskunta ei saa jättää puolta miljoonaa suomalaista ulkopuolelle16.6.2026 14:27:44 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen vaatii hallitukselta kokonaisvaltaista toimenpideohjelmaa, jolla turvataan kaikkien suomalaisten yhdenvertainen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan digitaidoista riippumatta.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Kokoomus ajoi ensin palvelut verkkoon ja nyt ihmetellään digisyrjäytymistä16.6.2026 10:20:23 EEST | Tiedote
SDP kansanedustaja Eveliina Heinäluoma ihmettelee kokoomuksen ristiriitaista toimintaa ikääntyneiden digisyrjäytymistä koskevassa keskustelussa.
SDP:n Gebhard vaatii Orpolta johtajuutta järjestöjen rahoituskeskustelussa16.6.2026 09:00:22 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Elisa Gebhard ihmettelee pääministeri Orpon hiljaisuutta koskien sotejärjestöjen rahoitusta. Gebhardin mukaan ministeri Rydman haluaa ajaa ihmisoikeustyötä tekevien järjestöjen toiminnan alas poliittisista syistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme