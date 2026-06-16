Syksyllä palaava Tutkijoiden yö tekee uteliaisuudesta supervoiman

Tutkijoiden yö saapuu jälleen 25.9.2026 valaisten Jyväskylän syyskuisen illan yhdessä Valon kaupunki -tapahtuman kanssa. Tutkijoiden yö on tarjoillut oivalluksia, elämyksiä ja tekemistä kaikille tiedonjanoisille Jyväskylässä jo yli vuosikymmenen ajan. Tapahtumaa vietetään samanaikaisesti ympäri Eurooppaa ja Suomessa siihen osallistuu tämä vuonna jopa seitsemän kaupunkia.

Tämän vuoden teemana Tutkijoiden yössä on uteliaisuus. Se on voima, joka ajaa meitä avaamaan mielemme uusille mahdollisuuksille ja etsimään vastauksia tuntemattomaan – aina arjen pienistä oivalluksista merkittäviin tieteellisiin läpimurtoihin.

Tutkijoiden yö on vuosittain järjestettävä tiedetapahtuma, jossa tutkijat esittelevät tieteenalojensa ajankohtaisimpia ilmiöitä innostaen kaikenlaisia uteliaita sieluja tieteen ja tutkimuksen pariin. Luvassa on mukaansatempaavia työpajoja, kiinnostavia asiantuntijaluentoja sekä ainutlaatuisia näyttelyitä.

Tapahtuma levittäytyy tänä vuonna laajasti ympäri kaupunkia: Jyväskylän yliopiston Mattilanniemen, Seminaarinmäen ja Ylistönrinteen kampuksille sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampukselle Rajakadulla. Yliopistolla yleisö pääsee muun muassa laittamaan tarkkaavaisuutensa testiin ajoneuvosimulaatiossa, sukeltamaan meemitutkimuksen ihmeelliseen maailmaan ja seuraamaan aivoaaltojen reagointia lempimusiikkiin. Jamkin pääkampuksella pääset esimerkiksi puntaroimaan kestävän kuluttamisen valintoja, virittelemään insinöörin suunnittelutaitojasi ja sukeltamaan mobiiliteknologioiden turvalliseen ja ekologiseen käyttöön.

Tätä ja paljon muuta on Tutkijoiden yön ohjelmatarjonta täynnä.

Päiväohjelma on suunnattu yliopistolla erityisesti koululaisryhmille, mutta iltaohjelmaan pääsee osallistumaan kaikenikäiset, vaikka koko perheen voimin. Koko ohjelma julkaistaan myöhemmin kesän ja syksyn aikana.

Tule mukaan inspiroitumaan tieteen ihmeistä ja kokemaan, mitä kaikkea rohkea uteliaisuus voi saada aikaan!

Merkitse päivämäärä kalenteriisi – lisää ohjelmasta ja vuoden häikäisevimmästä tiedetapahtumassa luvassa pian sosiaalisessa mediassa!

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JYU:n TY-verkkosivut https://www.jyu.fi/fi/tutkijoidenyo

Jamkin TY-verkkosivut https://www.jamk.fi/tutkijoidenyo