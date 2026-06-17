SDP:n Filatov: Järjestöjen tukien leikkaukset vaientavat kansalaisyhteiskuntaa

Filatovin mukaan järjestöjen toiminta on olennainen osa suomalaista demokratiaa ja hyvinvointiyhteiskuntaa. Järjestöt tarjoavat tukea, vertaistoimintaa ja apua ihmisille, jotka muuten jäisivät helposti palveluiden ja päätöksenteon ulkopuolelle.

– Järjestöt ovat kansalaisyhteiskunnan selkäranka. Ne välittävät ihmisten kokemuksia ja huolia päättäjille sekä auttavat ihmisiä ymmärtämään ja vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Kun järjestöjen toimintaedellytyksiä heikennetään, kyse ei ole vain euroista vaan siitä, kuinka hyvin demokratia kykenee kuulemaan myös kaikkein hiljaisimpia ääniä, Filatov sanoo.

Filatovin mukaan huolestuttavaa on se, että uusissa avustuskriteereissä pyritään kaventamaan keskus- ja kattojärjestöjen roolia sekä rajaamaan järjestöjen vaikuttamistyötä.

– Vaikuttamistyötä on se, että nostetaan esiin lähisuhdeväkivaltaa, puolustetaan vammaisten oikeuksia, torjutaan lapsiperheköyhyyttä tai kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluja. Juuri tätä työtä sosiaali- ja terveysjärjestöt tekevät päivittäin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten puolesta.

Filatov muistuttaa, että järjestöjen rahoituksesta valtaosa kohdistuu suoraan toimintaan ja ihmisten auttamiseen. Leikkaukset näkyvät väistämättä myös kohtaavassa työssä, vertaistuessa ja vapaaehtoistoiminnassa.

– Järjestöt tavoittavat ihmisiä, joita viranomaiset eivät aina tavoita. Ne ehkäisevät yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja osattomuutta sekä tarjoavat mahdollisuuden osallistua ja tulla kuulluksi. Jos järjestöjen ääntä vaimennetaan, vaarana on, että myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ääni jää kuulumatta.

Filatovin mukaan kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen on samalla demokratian vahvistamista.

– Vahva demokratia ei ole pelkästään vaaleissa äänestämistä. Se on myös kansalaisten osallistumista, järjestäytymistä ja mahdollisuutta vaikuttaa. Siksi järjestöjen toimintaedellytyksistä on pidettävä kiinni. Ne eivät ole ylimääräinen menoerä, vaan investointi toimivaan yhteiskuntaan ja demokratiaan, Filatov sanoo.

Tarja Filatovin blogi aiheesta: https://filatov.net/uutiset