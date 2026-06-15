Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät
17.6.2026 10:46:25 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden perusteella työnantaja arvioi joutuvansa irtisanomaan yhteensä enintään 7 henkilöä.
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksessa aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä toukokuun alussa. Neuvotteluesityksen mukaan yt-neuvottelut olisivat voineet johtaa enimmillään 33 henkilön irtisanomiseen. Neuvotteluiden myötä irtisanomisten määrää saatiin vähennettyä ja työnantaja arvioi neuvotteluiden jälkeen joutuvansa irtisanomaan yhteensä enintään 7 henkilöä.
Neuvottelut käytiin valtion yt-lain säännösten mukaisesti. Neuvotteluvelvoite katsottiin täytetyksi, mutta neuvottelut päättyivät erimielisinä. Työnantajan selvitys on annettu henkilöstöjärjestöjen JUKO ry:n, Pro ry:n ja JHL ry:n edustajille.
Yhteistoimintaneuvottelujen taloudellinen peruste liittyy valtion tuottavuusohjelman mukaisiin säästötoimenpiteisiin, minkä vuoksi viraston toimintaa tulee muutoin kuin tilapäisesti sopeuttaa vastaamaan käytettävissä olevaa toimintamenomäärärahaa. Elinvoimakeskusten edeltäjäorganisaatioissa ELY-keskuksissa on kesästä 2024 lukien pyritty vastaamaan valtion tuottavuusohjelman alaisiin virastojen toimintamenomäärärahojen vähennyksiin toteuttamalla suunnitelmien mukaisia sopeuttamis- ja säästötoimenpiteitä. Jo toteutetuista toimenpiteistä huolimatta Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen toimintamenomäärärahat eivät kuitenkaan riitä menojen kattamiseen enää vuonna 2027 nykyisellä kulurakenteella ja jo toteutetuilla toimenpiteillä ja suunnitelmilla. Yhteistoimintaneuvottelujen peruste on sekä taloudellinen että tuotannollinen, koska kulurakenteen sopeuttaminen ja toimintakyvyn turvaaminen edellyttää myös muutoksia mm. tehtäviin, toimintoihin, organisaatioon ja resurssien uudelleen järjestelyyn.
Yhteistoimintaneuvottelut on toteutettu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on käyty 21.4.2026 päättyneet kaikkien elinvoimakeskusten ja Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut. Toisessa vaiheessa on käyty 16.6.2026 päättyneet virastokohtaiset yhteistoimintaneuvottelut Lounais-Suomen elinvoimakeskuksessa.
Työnantaja tukee irtisanottavia ja työyhteisöä muutoksessa.
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Yhteyshenkilöt
Ilkka HorelliylijohtajaLounais-Suomen elinvoimakeskusPuh:0295 018 061
Else-Maj LaurilahallintojohtajaKEHA-keskus (Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus)Puh:0295 022 724
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Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
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