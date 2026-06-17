Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uusi päiväkoti avautui Vaasan historiallisella kasarmialueella

17.6.2026 12:05:21 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Vaasan kasarmialueelle on avattu uusi ruotsinkielinen päiväkoti, Gustavsborgs daghem. Toiminta uusissa tiloissa alkoi maanantaina 15.6.

Kuva: Vaasan kaupunki / Emmi Rantala

Uusi päiväkoti sijaitsee Vaasan kasarmialueella miehistökasarmeissa 13 ja 14, lähellä Koulukatua. Miehistökasarmit on rakennettu vuosina 1879–1882.

- Henkilöstön toiveiden mukaan uusi päiväkoti saa perinteikkään nimen Gustavsborgs daghem. Nimi on peräisin 1800-luvulta kaupungin vanhimmasta päiväkodista, kertoo päiväkodinjohtaja Helena Skog.

Suojelluissa kasarmirakennuksissa on tehty täydellinen peruskorjaus vanhaa kunnioittaen, ja myös talotekniikka on uusittu kauttaaltaan. Julkisivujen yleisilme on säilytetty ennallaan.

Kahdeksan lapsiryhmää kahdessa rakennuksessa

Päiväkodissa on kahdeksan lapsiryhmää. Päiväkoti koostuu kahdesta eri rakennuksesta, joissa kummassakin toimii neljä ryhmää.

Jokaisella lapsiryhmällä on oma, kolmesta erilaisesta tilasta koostuva toimintaympäristönsä. Lisäksi molemmissa taloissa on erillisiä pienryhmätiloja sekä eteis- ja wc-tiloja.

Kaikkien ryhmätilojen seinät on päällystetty akustiikkalevyillä.

Energiatehokkuutta tuo sisätilojen älykäs valaistus, joka syttyy ja sammuu liiketunnistimen avulla sekä himmenee ja kirkastuu ulkona vallitsevan valon mukaisesti.

Pihassa yhdistyvät leikki ja luonnonläheisyys

Päiväkodin piha on myös uusittu, ja leikkialue ulottuu talojen eteläpuolelle. Vanhat puut tuovat pihaan kaivattua varjoa.

Kasarmirakennusten eteläpuolella sijaitsevassa suojellussa ulkorakennuksessa on tilaa vaunuille ja pyörille sekä erityinen ulkoleikkihuone, jonne päästään tarvittaessa suojaan sadetta tai auringonpaistetta. Ulkoleikkihuoneessa on muun muassa hiekkalaatikko sekä kiipeilyseinä.

Uuteen päiväkotiin ovat siirtyneet lapsiryhmät vanhasta Gustavsborgs daghemistä Koulukadulta sekä Rådhusgatans daghemistä Raastuvankadulta.

UNICEF on myöntänyt Vaasan kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Lapsiystävällisessä kunnassa lasten hyvinvointi ja lapsen oikeudet ovat tärkeysjärjestyksen kärjessä. Tämä näkyy kunnan kaikessa arkisessa työssä ja päätöksenteossa. 

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

päiväkodinjohtaja Helena Skog, puh. 040 357 83 27, helena.skog@edu.vaasa.fi

Kuvat

Kuva: Vaasan kaupunki / Emmi Rantala
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Kuva: Vaasan kaupunki / Emmi Rantala
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Kuva: Vaasan kaupunki / Emmi Rantala
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Kuva: Vaasan kaupunki / Emmi Rantala
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