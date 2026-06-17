Uusi päiväkoti avautui Vaasan historiallisella kasarmialueella

Tule mukaan torjumaan haitallista espanjansiruetanaa 16.6.2026 12:13:41 EEST | Tiedote

Espanjansiruetana on nopeasti leviävä vieraslaji, joka voi vahingoittaa puutarhoja ja levittää tauteja. Nyt asukkailla on mahdollisuus osallistua torjuntaan yhteisvoimin. Vaasan kaupunki järjestää torjuntatalkoot tiistaina 30.6.2026 klo 16.00–18.00 Kotirannan viljelypalstan takana.