Yhtymäkokous hyväksyi HUS-yhtymän vuoden 2027 talousarviokehyksen
17.6.2026 11:24:12 EEST | HUS | Tiedote
Yhtymäkokous hyväksyi HUS-yhtymän vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä talousarviokehyksen vuodelle 2027.
HUSin yhtymäkokous päätti HUSin vuoden 2027 talousarviokehykseksi 2 476,1 miljoonaa euroa. Tämä on noin 16,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä HUSin yhtymähallitus esitti yhtymäkokoukselle.
”Yhtymähallituksen talousarvion kehysesitys perustuu palveluiden toteutuneisiin kustannuksiin. Siitä huolimatta yhtymäkokous päätyi jälleen esitystä pienempään rahoitukseen. Vaikka HUS-yhtymä on pystynyt kattamaan aiempien tilikausien alijäämät, on rahoitus hyvin tiukka huomioiden tulevien vuosien tarpeet”, sanoo HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl.
Lisäksi yhtymäkokous hyväksyi HUS-yhtymän vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja myönsi vastuuvapauden yhtymähallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.
Yhtymäkokouksen pöytäkirja julkaistaan hus.fi:ssä tarkastamisen jälkeen.
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi
Yhtymäkokous on HUSin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtymäkokous hyväksyy HUSin talousarvion, tilinpäätöksen ja strategian. Sen jäseniä ovat Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin nimeämät viisi yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
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