Kela on laskuttanut kunnilta työttömyysturvamenoja osin virheellisesti – laskutus korjataan takautuvasti
17.6.2026 12:48:11 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Työttömyystukien kuntalaskutuksessa on havaittu maahanmuuttajien työttömyystukien laskutukseen liittyvä virhe. Virheen vuoksi kunnilta on laskutettu myös sellaisia työmarkkinatuen ja yleistuen menoja, jotka kuuluisivat valtion rahoitusvastuulle. Ongelma ei vaikuta Kelan henkilöasiakkaisiin.
Kelassa on havaittu kesäkuussa virhe työttömyystukien kuntalaskutuksessa. Kela on laskuttanut kuntia osin väärin maahanmuuttajien työttömyystuista. Taustalla on virhe Kelan Maahanmuuttovirastosta (Migri) saamien oleskelulupatietojen tulkinnassa.
Maahanmuuttajien työttömyystukien rahoitus on valtion vastuulla henkilön oleskeluluvan perusteesta riippuen joko 1 tai 3 vuoden ajan. Tämä suoja-aika alkaa ensimmäisestä kotikuntamerkinnästä. Suoja-ajan jälkeen työttömyystukien rahoitusvastuu siirtyy osittain kunnalle.
Työttömyystukien kuntalaskutuksessa suoja-ajaksi on virheellisesti laskettu 1 vuosi myös niille henkilöille, joiden suoja-ajan tulisi olla 3 vuotta. Kuntien rahoitusvastuu on näiden henkilöiden osalta alkanut liian aikaisin. 3 vuoden suoja-ajan piiriin kuuluvat muun muassa kiintiöpakolaiset.
Nykymuotoinen työttömyystukien rahoitusmalli tuli voimaan 1.1.2025.
Virheen vaikutuksia ja korjaamista selvitetään
Kelalla ei toistaiseksi ole tarkkaa tietoa, miten suuri virheellisesti laskutettu summa on. Virheen kokoluokka vaihtelee kunnittain, ja virhe koskee maahanmuuttajia, joiden suoja-aika on laskettu väärin.
- Kela selvittää Migrin kanssa oleskelulupatietojen hyödyntämistä laskennassa. Tavoitteenamme on korjata ensin laskutusjärjestelmä siten, että laskutus tapahtuu jatkossa oikein. On mahdollista, että laskutuksen korjaamiseen ei riitä vain Kelan järjestelmän muuttaminen. Selvitämme myös ohjaavien ministeriöiden kanssa yhteistyössä, miten jo maksetut, väärin perustein tehdyt laskut hyvitetään, sanoo Kelan tietopalvelujohtaja Arto Vuori.
Kela tiedottaa kunnille selvitys- ja korjaustoimien etenemisestä sekä järjestelmän korjaamisen aikataulusta, kun asiasta on uutta kerrottavaa.
Kela pahoittelee virhettä ja sen kunnille aiheuttamaa haittaa.
Yhteystiedot medialle
Kelan tietopalvelujohtaja Arto Vuori (18.6.2026 saakka)
Kelan viestinnän mediapuhelin, puh. 020 634 7745
Yhteystiedot kunnille
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