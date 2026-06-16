Vihreiden Hopsu ja Holopainen: Kokoomus hivuttaa korkeakoulutukseen maksullisuutta

Opetus- ja kulttuuri­ministeriön uusissa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitteissa 2040-luvulle esitetään korkeakoulutettujen määrän kasvattamista 60 prosenttiin ikäluokasta.



– Suomi on jäänyt pahasti OECD-verrokeistaan jälkeen korkeakoulutettujen määrässä mitattuna. Tavoite korkeakoulututkinnosta 60 prosentille ikäluokasta on erittäin kannatettava, mutta pelkän määrän tarkastelun rinnalla huomiota pitää kiinnittää myös laatuun ja korkeakoulujen resursseihin. Suomalaisten korkeakoulujen pitää pärjätä myös kansainvälisessä kilpailussa, vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu toteaa.



Uusissa tavoitteissa luvataan, että yhteiskunta antaa jokaiselle suomalaiselle lupauksen maksuttomasta korkeakoulututkinnosta.



– Tiedeministeripuolue kokoomuksen uudessa tavoiteohjelmassa on tavoitteena maksut toisen samantasoisen korkeakoulututkinnon suorittamiseen. Kokoomuslaisen ministerin valmistelema OKM:n tuore visio jättää nyt oven auki lukukausimaksujen käyttöönotolle toisen tutkinnon kohdalla. Tämä on niin iso periaatteellinen kysymys, että asiasta pitäisi käydä avointa julkista keskustelua. Vihreiden mielestä korkeakoulutuksen tulee säilyä maksuttomana, vihreiden kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Mari Holopainen korostaa.



Hopsu osallistui OKM:n tavoitteita käsitelleeseen parlamentaariseen seurantaryhmään, jossa hän piti esillä muun muassa korkeakoulujen perusrahoituksen merkitystä.



– Yliopistojen ja etenkin ammattikorkeakoulujen opiskelijakohtainen rahoitus on 2000-luvulla huolestuttavasti heikentynyt. Kun korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään, tulisi rahoituksen lisääntyä samassa suhteessa. Vihreät on esittänyt korkeakoulujen rahoituksen vahvistamista myös pääomittamisen avulla, Hopsu sanoo.



OKM:n asettamista tavoitteista puuttuu opiskelijoiden toimeentulon korjaaminen.



– Yli puolet opiskelijoista elää köyhyysrajan alapuolella ja opiskelijoiden lainataakka on vuosi vuodelta kasvanut ennätyslukemiin. Opiskelija ei voi keskittyä täysillä opintoihinsa, jos hän ei tiedä mistä hän raapii kasaan rahan seuraavaan lounaaseen tai vuokranmaksuun, Holopainen toteaa.