Henriksson Strasbourgissa: ”EU:n on vastattava yhtenäisesti Venäjän provokaatioihin”
17.6.2026 11:55:56 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
–Putin haluaa luoda epävarmuutta, epävakautta ja kaaosta Euroopan maissa – erityisesti niissä, jolla on raja Venäjään. Mutta me emme heikkene. Päinvastoin. Jokainen ilmatilaloukkaus, jokainen sabotaasiyritys, jokainen kyberhyökkäys ja jokainen Suomen, Baltian maiden, Puolan tai Romanian alueelle harhautunut drooni vahvistaa vain päättäväisyyttämme vahvistaa entisestään valmiuttamme ja puolustustamme, sanoo europarlamentaarikko, Renew Europen varapuheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.
Henriksson painotti tiistaina Euroopan parlamentissa pitämässään täysistuntopuheenvuorossaan tarvetta sille, että EU:ssa toimitaan nyt päättäväisesti, määrätietoisesti ja johdonmukaisesti suhteessa Venäjän hybridisodankäyntiin.
– Drooni-iskut on torjuttava tehokkaasti ja meidän on entisestään vahvistettava yhteistyötämme Ukrainan kanssa droonipuolustuksessa. Meidän on hyödynnettävä heidän osaamistaan ja tuettava heitä. EU:n kansalaisille on tiedotettava tehokkaasti, miten suojautua vaaratilanteissa. Pakotteita Venäjää ja Venäjän varjolaivastoa vastaan on kiristettävä entisestään. Kaiken kaikkiaan EU:n itärajaa ja EU:n kokonaisvalmiutta on vahvistettava, sanoo Henriksson.
Henriksson viittaa myös presidentti Sauli Niinistön jo sodan alkuvaiheessa antamaan lausuntoon siitä, että Venäjä tulee osoittamaan tyytymättömyyttään Suomen Nato-jäsenyyteen kaiken maailman ilkeyksillä.
– Sitä me nyt näemme, ja se tulee jatkumaan.
Henriksson painottaa lopuksi sitä, että Venäjän on lopulta korvattava aiheuttamansa vahingot.
– Se, joka rikkoo sodan lakeja, joka tuhoaa, terrorisoi ja tappaa siviilejä, joka pommittaa ja raunioittaa vuosisatoja vanhaa kulttuuriperintöä ja rakennuksia, joutuu lopulta maksamaan.
Yhteyshenkilöt
Alexander Junellspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 40 019 2744
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Ingo: Medvetna satsningar stärker ungas framtidstro och sysselsättning16.6.2026 16:20:10 EEST | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Christoffer Ingo (SFP) höll Svenska riksdagsgruppens gruppanförande riksdagens interpellationsdebatt om oron över ungas arbetslöshet och den svaga framtidstron. På många håll möter unga vuxna flera utmaningar när de ska ta sig ut i arbetslivet, vilket visar att riktade satsningar fortfarande behövs.
Ingo: Kohdennetut panostukset vahvistavat nuorten tulevaisuudenuskoa ja työllisyyttä16.6.2026 16:20:10 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Christoffer Ingo (RKP) käsitteli välikysymyskeskustelussa nuorten työttömyyttä ja heikentynyttä tulevaisuudenuskoa Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puolesta. Monilla paikkakunnilla nuoret aikuiset kohtaavat useita haasteita siirtyessään työelämään, mikä osoittaa, että kohdennetuille toimenpiteille on edelleen tarvetta.
Adlercreutz: Företagsamhet och ekonomiskt kunnande börjar i klassrummet16.6.2026 15:08:32 EEST | Pressmeddelande
– Att lära sig att ta ansvar för sin egen ekonomi, förstå hur arbetslivet fungerar och via det våga testa sina idéer är viktiga kunskaper för att unga ska kunna stå på egna ben. Vi behöver ge unga verktyg att hitta sin väg i ett arbetsliv som förändras snabbt, säger SFP:s ordförande och undervisningsminister Anders Adlercreutz.
Adlercreutz: Yrittäjyyskasvatusta ja talousosaamista vahvistetaan koko koulutuspolulla16.6.2026 15:08:32 EEST | Tiedote
– Koulussa nuorten tulee saada mahdollisuus oppia kantamaan vastuuta omasta taloudestaan sekä ymmärtämään työelämän toimintaa. Näin he saavat myös rohkeutta kokeilla uusia ideoita. Nämä ovat keskeisiä taitoja, jotka auttavat nuoria seisomaan omilla jaloillaan. Meidän tehtävämme on tarjota heille välineitä oman polkunsa löytämiseen nopeasti muuttuvassa työelämässä, sanoo RKP:n puheenjohtajalle ja opetusministeri Anders Adlercreutz.
Adlercreutz: Kunskapsgarantin i mål – ett viktigt steg för en rättvisare skola16.6.2026 09:21:34 EEST | Pressmeddelande
Riksdagen har igår godkänt kunskapsgarantin, en omfattande reform som lagts fram av SFP:s ordförande och undervisningsminister Anders Adlercreutz.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme