Henriksson Strasbourgissa: ”EU:n on vastattava yhtenäisesti Venäjän provokaatioihin”

Henriksson painotti tiistaina Euroopan parlamentissa pitämässään täysistuntopuheenvuorossaan tarvetta sille, että EU:ssa toimitaan nyt päättäväisesti, määrätietoisesti ja johdonmukaisesti suhteessa Venäjän hybridisodankäyntiin.

– Drooni-iskut on torjuttava tehokkaasti ja meidän on entisestään vahvistettava yhteistyötämme Ukrainan kanssa droonipuolustuksessa. Meidän on hyödynnettävä heidän osaamistaan ja tuettava heitä. EU:n kansalaisille on tiedotettava tehokkaasti, miten suojautua vaaratilanteissa. Pakotteita Venäjää ja Venäjän varjolaivastoa vastaan on kiristettävä entisestään. Kaiken kaikkiaan EU:n itärajaa ja EU:n kokonaisvalmiutta on vahvistettava, sanoo Henriksson.

Henriksson viittaa myös presidentti Sauli Niinistön jo sodan alkuvaiheessa antamaan lausuntoon siitä, että Venäjä tulee osoittamaan tyytymättömyyttään Suomen Nato-jäsenyyteen kaiken maailman ilkeyksillä.

– Sitä me nyt näemme, ja se tulee jatkumaan.

Henriksson painottaa lopuksi sitä, että Venäjän on lopulta korvattava aiheuttamansa vahingot.

– Se, joka rikkoo sodan lakeja, joka tuhoaa, terrorisoi ja tappaa siviilejä, joka pommittaa ja raunioittaa vuosisatoja vanhaa kulttuuriperintöä ja rakennuksia, joutuu lopulta maksamaan.