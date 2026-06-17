Ulkoasiainvaliokunnan sd-edustajat: EU:n on vahvistettava ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa siirtymällä määräenemmistöpäätöksentekoon

Sosialidemokraattien mielestä on erityisen tärkeää, että Suomi tukee kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän vahvistamista ja edellyttää kansainvälisen oikeuden noudattamista johdonmukaisesti.

Puolustustaistelua käyvän Ukrainan tukemista on jatkettava niin pitkään kuin tarpeellista. Hyväksyttävistä rauhanehdoista on Ukrainan voitava päättää itse. Lähi-idässä rauhanratkaisujen on perustuttava kansainväliseen oikeuteen. Konfliktiin Iranissa on löydettävä ratkaisu neuvotteluteitse. Sotilaalliselta voimankäytöltä on pidättäydyttävä. Suomen on tunnustettava Palestiinan valtio kuten niin on tehnyt jo lähes 160 maailman valtiota, ulkoasiainvaliokunnan sd-edustajat korostavat.

EU:lla on huomattava merkitys Suomen turvallisuuden, talouden ja kansainvälisen vaikutusvallan kannalta. EU:n omaa asemaa ja strategista autonomiaa muuttuvassa maailmanjärjestyksessä on vahvistettava. Kilpailukyky, teknologinen kehitys ja taloudellinen turvallisuus ovat osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Jotta EU voi toimia tehokkaammin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, on siinä siirryttävä määräenemmistöpäätöksentekoon.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ajankohtaisselonteko liittyy myös keskusteluun kansallisen lainsäädännön muuttamisesta niin, että jatkossa Suomeen olisi mahdollista tuoda ydinaseita. Selonteossa on kirjaus, ettei Suomi aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana.

Suomen liittyessä Natoon nimenomaan vahvistettiin, että ydinenergialaki ei ollut este Suomen kuulumiselle ydinpelotteen suojaan taikka osallistumiselle ydinasepuolustuksen suunnitteluun.

Sosiaalidemokraattien linjana on, että ydinaseiden ihmiskunnalle aiheuttamaa totaalisen tuhon riskiä tulee kaikin keinoin ehkäistä. Vastustamme ydinenergialain ja rikoslain muuttamista hallituksen esittämällä tavalla.

Tällaisesta turvallisuuspolitiikan ydinasiasta olisi ollut perusteltua keskustella kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa yhteisesti ja huolella.

Sosialidemokraatit jätti vastalauseen ulkoasianvaliokunnan mietintöön ydinaseisiin liittyvien rajoitusten säilyttämiseksi myös jatkossa.