Ilmoittautuminen Makuseikkailuun käynnissä
17.6.2026 14:39:05 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Ruokakulttuuri on vahvasti esillä Euroopan kulttuuripääkaupungin Oulu2026:n ohjelmassa. Makuseikkailu-tapahtuma järjestetään jälleen syyskuussa. Ravintolat ja kahvilat voivat nyt ilmoittautua mukaan suosittuun tapahtumaan.
Makuseikkailussa ravintolat ja kahvilat kilpailevat herkullisimman maisteluannoksen luomisessa, ja ilmoittautuminen on nyt auki. Myös ruokarekat, -kojut ja vastaavat ovat tervetulleita. Makuseikkailu käydään Oulussa keskiviikosta lauantaihin 23.–26. syyskuuta. Annosten hinnat ovat 5 € ja 7 €.
Makuseikkailussa asiakkaita pyydetään pisteyttämään maistamansa annokset. Herkullisimmat annokset palkitaan tällä kertaa useassa kategoriassa, aiemman yhden sijaan. Kategoriat ovat suolaiset annokset, makeat annokset ja juomat. Pisteitä antaneiden asiakkaiden kesken arvotaan tuotepalkintoja ja lahjakortteja.
Tapahtuman tavoitteena on nostaa esiin Oulu2026-alueen raaka-aineita sekä madaltaa asiakkaiden kynnystä astua uusiin ravintoloihin. Suosituksena on käyttää annoksissa Arctic Food Lab -verkoston tuottajien tuotteita tai pääosin muita Oulu2026-alueen raaka-aineita.
”Mukavaa kilpailuhenkeä ja innostusta”
Makuseikkailu järjestetään viidettä kertaa. Viime vuonna mukana oli 16 ravintolaa ja kahvilaa, ja niissä nautittiin yhteensä 3 327 annosta. Voiton vei ensimmäistä kertaa kisaan osallistuneen J&S Burgerin The Miniburger. Yrittäjät Sanna ja Juha Savolainen kertovat Makuseikkailun olleen positiivinen kokemus: tapahtuma toi ravintolaan uusia asiakkaita ja hyvää näkyvyyttä, mutta ennen kaikkea ilmassa oli mukavaa kisailuhenkeä. Savolaisten mukaan oli hienoa nähdä, kuinka innostuneina ihmiset lähtivät maistelemaan ja vertailemaan annoksia ympäri kaupunkia.
”Hyvän fiiliksen luonnollisesti kruunasi se, että onnistuimme voittamaan kisan. Olemme mukana myös tänä vuonna ja toivomme runsaasti haastajia kisaan parhaasta annoksesta. Tapahtuma on loistava tilaisuus esitellä omaa osaamista ja kehittää tarjontaa”, lisää Sanna Savolainen.
Ilmoittautumisaikaa ruokatoimijoille on 22. heinäkuuta saakka. Makuseikkailun järjestää Oulu2026- ja Arctic Food Lab -toiminnasta vastaava Oulun kulttuurisäätiö.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pasi RuuskanenProjektipäällikkö, Arctic Food Lab Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu2026Puh:0400 163 987pasi.ruuskanen@oulu2026.eu
Katri DahlströmViestintä & markkinointi / Oulu2026Puh:0408397229katri.dahlstrom@oulu2026.euoulu2026.eu
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Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
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