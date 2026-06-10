Business Finlandilta suuri rahoituspäätös Solar Foodsin kaasufermentaatiolaitoksen rakentamiseksi Lappeenrantaan
17.6.2026 15:02:30 EEST | Business Finland | Tiedote
Business Finland on myöntänyt ruokateknologiayhtiö Solar Foodsille historiansa suurimman yksittäisen rahoituksen. Lähes 78 miljoonan euron rahoitus mahdollistaa yritykselle ensimmäisen teollisen mittakaavan kaasufermentoinnin tuotantolaitoksen rakentamisen Lappeenrantaan ja tuotannon skaalaamisen. Hanke edistää merkittävän kansainvälisen liiketoiminnan syntymistä Suomeen ja luo onnistuessaan alueelle jopa satoja uusia työpaikkoja.
Solar Foods suunnittelee Solein-proteiinin tuotantolaitoksen rakentamista Lappeenrannan Selkäharjun tontille. Kyseessä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ensimmäinen teollisen mittakaavan tuotantolaitos, jossa yhdistetään vihreän vedyn tuotantoteknologiaa mullistavaan ruokaproteiinin tuotantoon.
Business Finland on myöntänyt Solar Foodsille yhteensä 77,8 miljoonan euron rahoituksen tuotantolaitoksen rakentamista ja käyttöönottoa varten. Yritys tuo kansainvälisille markkinoille edullisen, ympäristöä vähemmän kuormittavan ja monipuolisia sovelluskohteita tarjoavan proteiininlähteen perinteisen maatalouden tuotteiden rinnalle.
– Solar Foodsin teknologian kaltaisten erittäin rohkeiden avausten tukeminen on Business Finlandin strategian toimeenpanoa. Kansallinen tehtävämme on nostaa Suomessa tehtävän T&K-toiminnan kunnianhimon tason rimaa jakamalla siihen liittyvää huomattavaa riskiä yrityssektorin kanssa, toteaa Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen.
Rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain, ja ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua vuoden 2028 lopussa. Uuden tuotantolaitoksen myötä yritys tulee kasvattamaan kehittämänsä Solein-proteiinin tuotantokapasiteettia nykyisestä 160 tonnista 6 400 tonniin vuodessa. Tehdasalueen rakentaminen ja tuleva toiminta työllistävät välillisesti ja suoraan satoja ihmisiä, arviolta jopa 900 henkilötyövuotta.
Hankkeeseen liittyy tässä vaiheessa vielä isoja riskejä muun muassa uuselintarvikelupien saamiseen, tuotteen kaupallistamiseen ja markkinoille pääsyyn. Onnistuessaan se voi mullistaa koko toimialan ja jopa ratkaista maailman ruokapulaa.
Business Finlandin rahoitus mahdollistaa liiketoimintaharppauksen
Business Finlandin panostus on välttämätön edellytys hankkeen toteutumiselle ja sen vaikutusten aikaansaamiselle. Hankkeen rahoitukseen Business Finland on käyttänyt EU:n kestävän kasvun ohjelman ja Suomen hallituksen kasvupaketin resursseja sekä tuotekehityslainaa. Euroopan komissio on myöntänyt Solar Foodsille IPCEI-notifikaation (Important Projects of Common European Interest), joka mahdollistaa Business Finlandin rahoituksen myöntämisen investoinnille. Samalla Business Finland täyttää Suomen velvoitteet EU:n suuntaan ja turvaa Suomen saannon kestävän kasvun ohjelmasta.
– Onnistuimme strukturoimaan Solar Foodsin hankkeeseen todella merkittävän rahoituspaketin hyödyntämällä sekä Business Finlandin rahoitusinstrumentteja että EU:n puhtaan siirtymän tukea. Tämä on esimerkki Business Finlandin mahdollisuudesta edistää investointeja, jotka yhdistävät tutkimus- ja kehitystyötä ja aivan uuden liiketoiminta-alueen kasvua. Uuden rakentamiseen liittyy aina riskejä, mutta Suomi tarvitsee nimenomaan kunnianhimoisia tavoitteita yhdistettynä korkeaan osaamiseen, Lassi Noponen sanoo.
IPCEI-kumppaniverkoston laajuus tukee hankkeen tutkimus- ja kehitystyön toteutusta ja edistää liiketoiminnan laajentumista projektin jälkeen. Lappeenrannan tuotantolaitoksen lisäksi Solar Foods suunnittelee kansainvälisen proteiinitehdasverkoston rakentamista eri puolille maailmaa.
– Olemme tyytyväisiä Business Finlandin rahoituspäätöksestä. Solar Foods on määrätietoisesti toteuttanut viime vuoden lokakuussa tiedottamaansa rahoitussuunnitelmaa, ja tämä rahoituspäätös on merkittävä osa yhtiön strategian mukaista rahoituskokonaisuutta, kertoo Solar Foodsin toimitusjohtaja Rami Jokela.
Pitkäjänteistä tukea uraauurtavalle innovaatiolle ja toimialan uudistamiselle
Solar Foodsin juuret ovat Business Finlandin (silloin Tekes) viime vuosikymmenellä rahoittamassa Neo-Carbon Energy -tutkimushankkeessa. VTT:n ja LUT-yliopiston tutkimushanke tähtäsi kaupallisten läpimurtojen rakentamiseen huippuosaamisen ja rohkeiden tutkimusavausten varaan. Tuloksia ei odotettu heti, vaan tavoitteena oli rakentaa Suomelle uusia kasvualustoja kymmenen vuoden aikajänteellä. Vuosia kestäneessä hankkeessa syntyi monia spin-off-yrityksiä, joista Solar Foods on yksi nimekkäimmistä. Business Finland on sittemmin ollut mukana useassa Solar Foodsin projektissa rahoittajana.
Yhtiön tuottama Solein-proteiini voi korvata eläin- ja kasviproteiineja lukuisissa eri tuotekategorioissa. Yhtiö kaupallistaa Soleinia keskittyen ensin terveyttä ja suorituskykyä edistävään ravitsemukseen. Solar Foods tähtää ensimmäisenä Yhdysvaltoihin, joka on maailman suurin heramarkkina: ready-to-drink/mix ja proteiinipatukkasegmentti kasvaa siellä tasaisesti ja on arvoltaan noin 10 miljardia dollaria.
Lisätietoa Business Finlandin rahoituksesta
Vuosittain sadat yritykset ja tutkimusryhmät asioivat Business Finlandin kanssa ja saavat rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa. Uusimmat rahoitustiedot Business Finlandin myöntämästä rahoituksesta löydät Business Finlandin verkkosivuilta.
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Yhteyshenkilöt
Salla SalovaaraviestintäpäällikköBusiness FinlandPuh:+358 40 526 0100salla.salovaara@businessfinland.fi
Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää matkailua ja investointeja sekä osaajien houkuttelua Suomeen. Organisaatiossa työskentelee noin 450 asiantuntijaa 12 toimipisteessä maailmalla ja 15 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi
Solar Foods tuottaa Solein®-proteiinia hyödyntämällä hiilidioksidia ja sähköä. Säästä ja ilmasto-olosuhteista riippumaton Soleinin tuotanto vapauttaa maailmanlaajuisen proteiinituotannon perinteisen maatalouden rajoituksista. Suomessa vuonna 2017 perustettu Solar Foods on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Lue lisää osoitteista solarfoods.com ja investors.solarfoods.com
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