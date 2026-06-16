Aluehallitus käsittelee erityisryhmien asumisen konseptisuunnitelmaa ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön soveltamista 22.6.
17.6.2026 15:30:44 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallituksen kokouksessa 22.6.2026 käsiteltävänä ovat muun muassa erityisryhmien asumisen palvelu- ja tilakonseptisuunnitelma, asemakaavoitukseen liittyvien yhteistyösopimuksien hyväksyminen Ylöjärven kaupungin kanssa sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen luottamushenkilöiden palkkiosäännön soveltaminen.
Yhteistyösopimukset Ylöjärven kaupungin kanssa koskevat tontteja, joita on suunniteltu kehitysvammaisten asumisyksikölle ja ikäihmisten asumisen käyttöön. Palkkiosääntöön esitetään soveltamislinjauksia hyvinvointialueen edustajana toimimisen ja poliittiseen prosessiin osallistumisen palkkioihin sekä nykyisten käytäntöjen yhdenmukaistamiseen.
Esityslista liitteineen on julkaistu verkossa: esityslista.
Esityslistalla olevat asiat:
- Erityisryhmien asumisen palvelu- ja tilakonseptisuunnitelma
- Asemakaavoitukseen liittyvien yhteistyösopimuksien hyväksyminen (Ylöjärvi, Perkonmäki ja Ylöjärvi, Teivo-Mäkkylä)
- Oikaisuvaatimukset palkan takaisin perinnästä
- Testamenttivarojen ja lahjoitusten vastaanottaminen, delegointipäätös
- Nuorisovaltuuston työjärjestys 2026–2029
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Alkoholiostojen lopettaminen Pirkanmaan hyvinvointialueen varoista
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Luottamushenkilöiden itsensä ilmoittamien yhteystietojen julkaiseminen Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla
- Pirkanmaan hyvinvointialueen luottamushenkilöiden palkkiosäännön soveltaminen
Yhteyshenkilöt
Santala JukkaTukipalvelujohtajaPuh:044 473 5397jukka.santala@pirha.fi
Martikainen Anna-MariViestintäpäällikköPuh:044 472 8036anna-mari.martikainen@pirha.fi
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Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
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