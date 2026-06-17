Kelan johtajaksi on valittu Kirsi Varhila

Kelan hallitus on nimittänyt Kirsi Varhilan Kelan johtajan virkaan viiden vuoden määräajaksi. Hallitus teki päätöksen kokouksessaan 17.6.2026. Varhila aloittaa uudessa tehtävässään 1.8.2026.

Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä, johtajana aluehallintovirastossa sekä Satakunnan hyvinvointialuejohtajana.

– Uudessa tehtävässäni minua innostaa erityisesti se, miten sosiaaliturva ja hyvinvointiyhteiskunnan palvelut voivat yhdessä vahvemmin tukea ihmisten hyvinvointia. Kelassa ollaan hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa, kun tavoitteena on uudistua ja tarjota Kelan asiakkaille yhä sujuvampaa ja vaikuttavampaa sosiaaliturvaa. Odotan, että pääsen aloittamaan tärkeässä tehtävässä, Kirsi Varhila sanoo.

Johtajan tehtävän toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Johtaja toimii tarvittaessa pääjohtajan sijaisena, on Kelan johtoryhmän jäsen ja raportoi vastuualueensa asioista pääjohtajalle.

– Olen erittäin tyytyväinen hallituksen tekemään valintaan. Uuden johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää Kelan toimintaa omalla vastuualueellaan, edistää palvelujen uudistamista sekä varmistaa, että Kela vastaa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin, sanoo Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä.

Lisätietoja

Kelan johtajaksi 46 hakijaa | Ajankohtaista | Kela

Kirsi Varhila

Jaana Laitinen-Pesola

Kelan hallituksen puheenjohtaja

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