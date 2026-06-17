Kela/FPA

Kelan johtajaksi on valittu Kirsi Varhila

17.6.2026 16:45:09 EEST | Kela/FPA | Tiedote

Jaa

VTM Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajan virkaan. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Johtajan toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut.

Kelan hallitus on nimittänyt Kirsi Varhilan Kelan johtajan virkaan viiden vuoden määräajaksi. Hallitus teki päätöksen kokouksessaan 17.6.2026. Varhila aloittaa uudessa tehtävässään 1.8.2026.

Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä, johtajana aluehallintovirastossa sekä Satakunnan hyvinvointialuejohtajana.

– Uudessa tehtävässäni minua innostaa erityisesti se, miten sosiaaliturva ja hyvinvointiyhteiskunnan palvelut voivat yhdessä vahvemmin tukea ihmisten hyvinvointia. Kelassa ollaan hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa, kun tavoitteena on uudistua ja tarjota Kelan asiakkaille yhä sujuvampaa ja vaikuttavampaa sosiaaliturvaa. Odotan, että pääsen aloittamaan tärkeässä tehtävässä, Kirsi Varhila sanoo. 

Johtajan tehtävän toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Johtaja toimii tarvittaessa pääjohtajan sijaisena, on Kelan johtoryhmän jäsen ja raportoi vastuualueensa asioista pääjohtajalle.

– Olen erittäin tyytyväinen hallituksen tekemään valintaan. Uuden johtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää Kelan toimintaa omalla vastuualueellaan, edistää palvelujen uudistamista sekä varmistaa, että Kela vastaa muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin, sanoo Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä.

Lisätietoja

Kelan johtajaksi 46 hakijaa | Ajankohtaista | Kela

Kirsi Varhila

Jaana Laitinen-Pesola
Kelan hallituksen puheenjohtaja

Yhteydenotot Kelan viestinnän kautta
puh. 020 634 7745
viestinta@kela.fi

Avainsanat

kelajohtaja

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

FPA har fakturerat kommunerna delvis felaktigt för utgifter för arbetslöshetsförmåner – faktureringen korrigeras retroaktivt17.6.2026 12:48:11 EEST | Pressmeddelande

Då arbetslöshetsförmånerna fakturerats av kommunerna har ett fel uppdagats i samband med faktureringen av arbetslöshetsförmåner till invandrare. På grund av felet har kommunerna fakturerats också för sådant arbetsmarknadsstöd och allmänt stöd som hör till statens finansieringsansvar. Problemet påverkar inte FPA:s personkunder.

FPA:s kundgemenskap bidrar till utvecklingen av tjänsterna – fokus på begripliga beslut och gott bemötande17.6.2026 09:34:23 EEST | Pressmeddelande

Enkätresultat från FPA:s kundgemenskap visar att kunderna uppskattar när de får tydliga beslut, när deras ärenden kan skötas på ett smidigt sätt och när de får klarhet i sin egen situation. Tjänsterna utvecklas utifrån resultaten och FPA ser gärna att fler kunder ansluter sig till kundgemenskapen för att påverka utvecklingen av tjänsterna.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye