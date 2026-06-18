Itä-Suomessa tuetaan vesienhoitoa ja vesitaloutta edistäviä sekä pohjavesien tilaa turvaavia hankkeita reilulla 600 000 eurolla
18.6.2026 10:52:01 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen alueella toteutetaan vesienhoidon toimenpideohjelmia myös tänä vuonna useissa alkavissa tai jatkavissa kunnostushankkeissa.
Hankkeita on käynnissä viiden maakunnan alueella (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) kaikkiaan 82 kpl (45 vesienhoitohanketta, 11 pohjavesien suojelusuunnitelmahanketta ja 26 vesitaloushanketta), näistä tänä vuonna rahoitettuja hankkeita on 22 kpl.
Itä-Suomen elinvoimakeskus myönsi ympäristöministeriön harkinnanvaraista Ahti-ohjelman avustusta vesienhoitohankkeisiin, joissa edistetään valuma-aluelähtöistä kunnostustoimintaa, toteutetaan käytännön kunnostustoimia sekä vesistöissä että valuma-alueilla, jatketaan kunnostustoimintaa ja suunnittelua lisätoimia vaativissa kohteissa sekä laaditaan tai päivitetään pohjavesien suojelusuunnitelmia. Avustusta myönnettiin yhteensä 17 hankkeelle reilulla 300 000 eurolla. Hankkeista 13 tähtää vesien tilan parantamiseen ja 4 on pohjavesihankkeita.
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus on myöntänyt maa- ja metsätalousministeriön harkinnanvaraista avustusta tänä vuonna viiden maakunnan alueella (Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) viiteen eri vesitalouden ja vesienhoidon toimenpideohjelman kannalta tärkeään hankkeeseen. Avustusta näihin hankkeisiin myönnettiin yhteensä 300 150 €.
Hanke-esimerkkejä maakunnista
Etelä-Savo:
Kyyveden vähempiarvoisen kalan pyynti 2026, Mikkeli, Kangasniemi, Pieksämäki.
Kyyveden hoitokalastushanke on jatkoa edellisten vuosien hoitokalastukselle. Kyyveden valuma-alueella on käynnissä useita täydentäviä hankkeita, joilla pyritään vähentämään vesistöön kulkeutuvien ravinteiden määrää.
Pieksänjärven säännöstelypadon korvaaminen pohjapadolla, Pieksämäki.
Hankkeessa korvataan nykyinen säännöstelypato pohjapadolla. Vaelluseste poistuu ja vedenkorkeudet luonnonmukaistuvat. Pieksänjärven säännöstelypato on merkitty vaellusesteeksi Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaan (2022–2027).
Pohjois-Savo:
Sammalisenselän kunnostussuunnittelu, Pielavesi.
Pielaveden Sammalisenselän kunnostussuunnitteluhanke on jatkoa Pielaveden alueen vesistökunnostusten yleissuunnitelmahankkeelle. Jatkohankkeessa kartoitetaan lähivaluma-alueen toimenpiteet kuormituksen vähentämiseksi ja laaditaan tärkeimmille toimenpiteille toteutussuunnitelmat. Hankkeessa tuotetaan myös Sammalisenselän yläpuolisen valuma-alueen kattava yleinen tarkastelu pitkän aikavälin valuma-aluetoimista.
Ylä-Pieksän lasku-uomassa olevan säätöpadon korvaaminen pohjapadolla, Kuopio.
Hankkeessa poistetaan Ylä-Pieksän lasku-uomassa sijaitseva säätöpatorakenne ja korvataan pohjapadolla. Nykyinen säännöstelypato toimii merkittävänä vaelluskalojen kulkuesteenä Pieksänjoen vesireitillä. Ylä-Pieksä on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi ja pato nousuesteeksi Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2022–2027).
Pohjois-Karjala:
Siilaisenpuron valuma-aluesuunnitelma, Joensuun kaupunki ja Kontiolahden kunta.
Hankkeessa suunnitellaan Siilaisenpuron valuma-aluekunnostuksia. Siilaisenpuro on vesienhoidon suunnittelussa luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi. Kontiolahden kunta on jo aiemmissa hankkeissaan tehnyt kunnostuksia Siilaisenpuron yläjuoksulla.
Vuokonjärven pohjapadon rakennushanke, Juuka.
Hankkeessa korvataan nykyinen säännöstelypato pohjapadolla, jolloin myös vaelluseste saadaan poistettua. Vuokonjärvi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi ja pato nousuesteeksi Pohjois-Karjalan vesienhoidon toimenpideohjelmassa (2022–2027).
Kaakkois-Suomi (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala):
Ravijoki II 2026-2028 –hanke, Virolahti.
Hankkeen tavoitteena on parantaa Ravijoen ekologista tilaa vähentämällä valuma-alueelta tulevaa kuormitusta ja vahvistamalla monimuotoisuutta. Hankkeessa toteutetaan vesiensuojeluratkaisuja ja lisätään ympäristötietoisuutta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.
Pien-Saimaan Lavikanlahden vesistökuormituksen vähentäminen, PISALAVESI 2026-2027, Savitaipale.
Hankkeessa rakennetaan valuma-alueelle kosteikko hillitsemään välttävässä ekologisessa tilassa olevaan Lavikanlahteen tulevaa ravinnekuormitusta sekä selvitetään muita toimenpiteitä kuormituksen vähentämiseksi.
Uusi haku käynnistyy syksyllä 2026, myös muuta rahoitusta vesienhoitoon tarjolla
Myös tänä syksynä on haettavissa avustuksia vesien- ja merenhoidon edistämiseen ja vesistökunnostusten toteuttamiseen 15.9.-30.10.2026. Tarkemmin avustuksista ja hakuohjeista tiedotetaan, kun haku käynnistyy. Hankeideoissa kannattaa olla yhteydessä elinvoimakeskuksen asiantuntijoihin jo ennen hakuajan käynnistymistä.
Lisätietoa avustuksiin liittyen: https://elinvoimakeskus.fi/avustus-vesienhoidon-ja-merenhoidon-seka-vesistotoimenpiteiden-toteutukseen
Vesien tilan parantamiseksi on haettavissa myös maaseuturahoitusta. Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on myönnettävissä noin 387 000 euroa EU:n yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin vuonna 2026. Investointeihin etsitään konkreettisia tekoja, joilla voidaan muun muassa hillitä ilmastonmuutosta, parantaa vesien tilaa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä luonnon monimuotoisuutta. Valintajakso on käynnissä ja päättyy 30.9.2026.
Lisätietoja ja hakulomakkeet löydät verkkosivuilta: https://maaseutu.ﬁ /kehittajalle/ymparisto-ja-ilmasto/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesistöasiantuntija Tiina Käki, etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.ﬁ , p. 0295 026 196 (Pohjois-Karjalan hankkeet sekä pohjavesihankkeet Pohjois-Karjala/Pohjois-Savo)
Vesistöasiantuntija Heidi Valta, etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.ﬁ, p.0295 024 032 (Etelä-Savon hankkeet, sekä pohjavesihankkeet Etelä-Savo/Kaakkois-Suomi)
Vesienhoidon asiantuntija Kaisa Anttila, etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.ﬁ, p. 0295 026 333 (Pohjois-Savon ja Kaakkois-Suomen hankkeet)
Johtava vesitalousasiantuntija Lauri Kaisto, etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.fi, p. 0295 024 752 (Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen hankkeet)
Vesitaloussuunnittelija Toni Paakkunainen, etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.fi, p. 0295 024 025 (Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen hankkeet)
Ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit, johtava rahoitusasiantuntija Jaana Tuhkalainen, etunimi.sukunimi(at)elinvoimakeskus.ﬁ, p. 0295 026 697
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