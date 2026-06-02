Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Anastasia Olavuo ensimmäisenä suomalaisena WNFC:n mestaruusotteluun

18.6.2026 11:00:54 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

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Espoolainen Anastasia Olavuo pelaa sunnuntaina 21. kesäkuuta Yhdysvaltain amerikkalaisen jalkapallon WNFC-sarjan loppuottelussa. Hänestä tulee samalla ensimmäinen suomalainen nainen, joka on mukana sarjan mestaruusottelussa.

Nana Olavuo pelaa sunnuntaina WNFCn mestaruusottelussa
Nana Olavuo pelaa sunnuntaina WNFCn mestaruusottelussa SaMari Facey

Olavuon edustama Texas Elite Spartans kohtaa San Diego Rebellionin Ford Center at The Star -stadionilla Friscossa, Texasissa. Ottelu potkaistaan käyntiin Texasin aikaa klo 15.00 (Suomen aikaa klo 23.00).

Suomen maajoukkuepuolustaja Olavuo on pelannut Yhdysvalloissa vuodesta 2022 lähtien. Ensimmäisellä kaudellaan hän edusti WFA-sarjan D.C. Divasia, minkä jälkeen hän siirtyi kilpailevaan sarjaan WNFC:hen. Hän pelasi yhden kauden Houston Mambasissa ja kaksi kautta Kansas City Gloryssa ennen siirtoaan kaudeksi 2026 Texas Elite Spartansiin.

Texas Elite Spartans on WNFC:n menestynein seura. Se voitti sarjan ensimmäisen mestaruuden vuonna 2019 ja lähtee sunnuntain otteluun puolustavana mestarina tavoitellen jo kuudetta finaalivoittoaan. Olavuo on seuran ensimmäinen aktiivinen eurooppalaispelaaja.

Olavuo kommentoi debyyttikauttaan dynastiaseurassa:

Ensimmäistä kertaa urallani olen joutunut aidosti taistelemaan peliajasta, joten siihen piti aluksi totutella. Juuri kova kilpailu oli kuitenkin suurin syy, miksi halusin tulla Spartansiin. Nousin nopeasti depth chartissa ja olen päässyt myös aloittavaan kokoonpanoon.”

Olavuo oli sivussa runkosarjan viimeisessä ottelussa pienen loukkaantumisen takia, mutta palasi pudotuspeleihin ja on finaalissa täydessä kunnossa.

Odotan finaalia innolla. Uskon, että ottelusta tulee tasaisempi kuin moni ehkä ennakkoon arvioi. On hienoa päästä kokemaan näin iso tapahtuma kentällä”, Olavuo sanoo.

Kaksi kilpailevaa sarjaa

WNFC (Women’s National Football Conference) on toinen Yhdysvaltain kahdesta merkittävästä naisten amerikkalaisen jalkapallon sarjasta. Laajempi ja vanhempi sarja on WFA (Women’s Football Alliance), jossa pelaa yli 60 joukkuetta.

Suomalaispelaajista Janna-Jemina Seiles, Tytti Kuusinen ja Minna Lehtinen ovat voittaneet WFA-sarjan mestaruuden Boston Renegadesin paidassa.

Kasvussa oleva WNFC on profiloitunut urheilullisesti tiiviimmäksi ja laadukkaammaksi sarjaksi, joka on panostanut näkyvyyteen ja televisiointiin.

Molemmissa sarjoissa pelataan edelleen pay-to-play-mallilla, eli pelaajat kattavat itse merkittävän osan kuluistaan.

WNFC IX Cup -finaali pelataan sunnuntaina 21. kesäkuuta Friscossa. Ottelu televisioidaan Yhdysvalloissa ESPN2-kanavalla. Suomalaiset voivat seurata peliä ilmaiseksi Victory+-sovelluksessa.

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Nana Olavuo pelaa sunnuntaina WNFCn mestaruusottelussa
Nana Olavuo pelaa sunnuntaina WNFCn mestaruusottelussa
SaMari Facey
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Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

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