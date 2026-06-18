SDP:n Harakka: Marttinen ja massimuijat nöyryyttivät Purraa

SDP:n Saku Nikkanen: Kansalaisjärjestöiltä leikkaaminen osuu väistämättä kohtaavaan työhön 17.6.2026 17:15:30 EEST | Tiedote

– Jätin kirjallisen kysymyksen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEA:n päättämistä uusista avustuskriteereistä. Ministeri Rydmanin mukaan sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvat avustusleikkaukset eivät kohdistu asiakkaita kohtaavaan työhön. Näin asia ei kansalaisjärjestöjen mukaan ole. Sotejärjestöjen avustuksia leikataan puoleen näiden uudistusten kanssa samanaikaisesti. Näin suuria muutoksia avustukseen ei voida tehdä ilman, että se vaikuttaa myös kohtaavaan työhön. Vaikuttaa siltä, että STEAn avustuspolitiikan muutoksilla halutaan vaientaa kansalaisjärjestöjen vaikuttamistyötä sosiaali- ja terveyspolitiikassa. Kansalaisten äänen on kuuluttava keskusjärjestöjen vaikuttamis- ja neuvontatyön kautta jatkossakin, vaatii kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.).