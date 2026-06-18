SDP:n Harakka: Marttinen ja massimuijat nöyryyttivät Purraa
18.6.2026 10:50:56 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Työministeri Marttinen teki juuri tyhjäksi valtiovarainministeri Purran lupauksen suitsia aggressiivista verosuunnittelua ja osakevaihtokikkailua, kansanedustaja Timo Harakka (sd.) sanoo.
Työministeri allekirjoitti eilen päätöksen, jonka mukaan konsulttijätti KPMG ei rikkonut kansainvälisiä yritysvastuun pelisääntöjä, vaikka se markkinoi aggressiivisesti verovälttelyn neuvontaansa. OECD:n ohjeiden mukaan yritysten on kunnioitettava ”toimintamaidensa verolakien ja asetusten henkeä ja kirjainta”.
– Hallituksen toimintakyky näkyy perustuvan vastavuoroisuudelle, jossa kokoomuksen ministeri torpedoi perussuomalaisten aikeet tai päinvastoin, kuten ministeri Rydmanin välistäveto osoittaa. Kauanko kauhun tasapaino kestää?
Hallitus ei estä verokikkailua
– Vasta vuosi on kulunut siitä, kun valtiovarainministeri Purra ylvästeli lakimuutoksella, jota hän markkinoi nimellä ”someinfluensseri-massimuijapykälä”. Nyt hallituksen toinen ministeri nolasi Purran näyttämällä vihreää valoa verokikkailulle, Timo Harakka toteaa.
Muutkin kuin sometähdet ovat KPMG:n neuvoilla voineet tehdä keinotekoisia holding-yhtiöjärjestelyjä, jolla normaali yhteisövero (20 %) muuntuu kevyesti verotetuksi osinkoveroksi (7,5 %). Vasta puoli vuotta voimassa ollut lakimuutos epäonnistui ensimmäisessä testissään.
– Nyt nähdään, että verokikkailuun ei tepsi lakikikkailu. Sumplimisen taloudellinen hyöty poistuisi kerralla, jos kohtuullistettaisiin listaamattomien yhtiöiden osinkoveroa, kuten VM:n asiantuntijat ovat esittäneet toistuvasti jo vuodesta 2010, Harakka toteaa.
Kokoomus viis veisaa yritysvastuusta
Timo Harakka ei ole yllättynyt siitä, että kokoomusministeri viis veisaa kansainvälisistä yritysvastuun normeista.
– Euroopan oikeistopuolueet vesittivät yritysvastuulain, joka olisi tuonut nimenomaan rehdille suomalaiselle yritykselle kilpailuetua maailmalla, Harakka pahoittelee.
Sanna Marinin hallitus torppasi vuonna 2020 verovälttelyn ulkomaalaisten pöytälaatikkoyhtiöiden kautta. Laki sai nimen ”Lex Harakka”, koska Timo Harakka oli tehnyt asiasta lakialoitteen jo 2018.
Yhteyshenkilöt
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
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