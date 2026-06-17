Pirkanmaan hyvinvointialue

Korkein hallinto-oikeus alensi Pirhan seuraamusmaksua ikäihmisten asumispalvelujen yksilöhankinnoista

18.6.2026 12:38:43 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Korkein hallinto-oikeus (KHO) alensi Pirkanmaan hyvinvointialueelle määrätyn seuraamusmaksun 500 000 eurosta 200 000 euroon. KHO perusteli päätöstään sillä, että hyvinvointialueen tavoitteena oli toteuttaa lakisääteisiä tehtäviään.

Pirkanmaan hyvinvointialue hankki alkuvuodesta 2025 ikäihmisten ympärivuorokautisia asumispalveluja yksilöhankinnoilla, jotta iäkkäiden asiakkaiden ei olisi tarvinnut vaihtaa asumispalvelupaikkaa kilpailutuksen tulosten vuoksi. Hyvinvointialue noudatti tässä vanhuspalvelulakia, jonka 14 §:n mukaan iäkkään henkilön pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys on turvattava, jollei järjestelyä ole aiheellista muuttaa hänen toivomuksensa tai palvelutarpeen muutoksen perusteella. Hyvinvointialueella oli jokaiselle asiakkaalle myös ajantasaiset, lain edellyttämät toimintakykyarviot (RAI), joiden perusteella asiakkaiden palvelutarpeissa ei ollut tapahtunut muutoksia.

Yksilöhankinta katsottiin markkinaoikeudessa hankintalain vastaiseksi. Markkinaoikeuden yksilöhankintaa koskevan tulkinnan perusteella hyvinvointialueelle määrättiin 500 000 euron seuraamusmaksu marraskuussa 2025. Hyvinvointialue haki päätökseen muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

KHO ei muuttanut markkinaoikeuden päätöstä, mutta perusteli seuraamusmaksun alentamista hyvinvointialueen pyrkimyksellä noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan ja suorahankintojen rajoittamisella vain välttämättömään.

– Pirkanmaan hyvinvointialue on noudattanut tässä tarkasti vanhuspalvelulakia ja sen vaatimuksia, joten odotimme markkinaoikeuden päätöksen kumoamista. Toisaalta maksun alentamiseen olemme tyytyväisiä. Summan pienentäminen kertoo siitä, että hyvinvointialueen pyrkimys toteuttaa lakisääteisiä tehtäviään on ymmärretty, toteaa hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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