Rakennusliike Laptille myönnetty kolme ISO-sertifikaattia

Vaativat ja arvostetut sertifikaatit ovat osoitus siitä, että Laptin johtamisjärjestelmä täyttää toimintaansa kohdistuvat vaatimukset laadusta, ympäristövastuusta sekä terveellisestä ja turvallisestä työympäristöstä. Sertifioinnin myönsi kansainvälisesti tunnettu arviointi- ja sertifiointiorganisaatio DNV Business Assurance Finland Oy Ab.

Lapti liittyy niiden yritysten joukkoon, joille on myönnetty samanaikaisesti ISO 9001-, ISO 14001- ja ISO 45001 -sertifikaatit. Kolmen ISO-sertifikaatin samanaikainen myöntäminen kertoo Laptin jo valmiiksi vahvasta ja vastuullisesta johtamisen perustasta ja toimintakulttuurista.

– Sertifiointiprosessissa käytiin laajasti ja yksityiskohtaisesti läpi, miten johdamme laatua, ympäristövastuuta sekä työterveyttä ja -turvallisuutta. Kaikkien kolmen sertifikaatin auditointi ja saaminen kerralla ja suunnitellussa aikataulussa kertoo tavoitteellisesta toimintakulttuuristamme. Prosessi on ollut samalla meille laptilaisille yhteinen kehittämismatka. Kiitos kaikille matkaan osallistuneille, toteaa toimitusjohtaja Jussi Karjula.

Laptilla on ennestään Rakennuksen Laatu RALA ry:n myöntämät laatu-, ympäristö sekä työterveys- ja työturvallisuussertifikaatit sekä RALA-pätevyys.

ISO-standardeihin kuuluu jatkuvan parantamisen periaate, joka auttaa varmistamaan jatkuvan laadukkaan ja asiakaslähtöisen toiminnan.

– Sertifikaattikokonaisuus on puolueeton varmennus kyvystämme vastata asiakkaiden ja yhteiskunnan kasvaviin odotuksiin laadusta, vastuullisuudesta ja turvallisuudesta. Vaikuttava jälki näkyy todennetusti kaikessa toiminnassamme, Karjula päättää.