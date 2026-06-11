Uudenmaan elinvoimakeskukselle uudet yksikönpäälliköt
18.6.2026 13:16:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Seitsemän uutta yksikönpäällikköä on valittu tehtäviinsä ajalle 1.7.2026 – 31.12.2028.
Uudenmaan elinvoimakeskuksen ylijohtaja Petri Knaapinen on määrännyt tehtäviinsä seitsemän yksikönpäällikköä ajalle 1.7.2026 – 31.12.2028. Lisäksi yhteiset palvelut -yksikön päällikkö on määrätty tehtäväänsä jo aiemmin ajalle 1.1.2026–31.12.2030.
Yksikönpäälliköiden tehtävät olivat avoinna viraston sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä. Yksiköiden päälliköiden tehtävät sijoittuvat elinkeino- ja maahanmuutto-osastolle, liikenneosastolle sekä maaseutu- ja ympäristöosastolle. Uudenmaan elinvoimakeskuksessa toimii kolme osastoa sekä erillisenä yksikkönä yhteiset palvelut -yksikkö.
Uudet yksikönpäälliköt
Elinkeinot ja maahanmuutto-osasto
Työllisyys ja kotoutuminen-yksikön päälliköksi on valittu tradenomi (YAMK) Minna Helenius.
Yrityskehittäminen-yksikön päälliköksi on valittu maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM) Reino Koho.
Työvoiman maahanmuuttoryhmän päälliköksi on valittu tradenomi (YAMK) Katja Kultalahti.
Liikenneosasto
Suunnitteluyksikön päälliköksi on valittu diplomi-insinööri (DI) Heli Siimes. Hankesuunnitteluryhmän päälliköksi on valittu diplomi-insinööri (DI) Jaakko Kuha.
Tienpidon ohjaus -yksikön päälliköksi on valittu filosofian maisteri (FM) Ylva Wahlström ja liikennejärjestelmäryhmän päälliköksi diplomi-insinööri (DI) Marko Kelkka.
Maaseutu- ja ympäristöosasto
Maatalousyksikön päälliköksi on valittu maa- ja metsätaloustieteiden maisteri (MMM) Jussi Ylitalo ja valvontaryhmän päälliköksi agrologi (AMK) Maria Saarimaa-Ylitalo. Maaseuturahoitusyksikön päälliköksi on valittu maa- ja metsätaloustieteiden maisteri (MMM) Maria Konsin-Palva ja ympäristöyksikön päälliköksi metsätalousinsinööri (YAMK) Paula Salomäki. Luonnonsuojeluryhmän päälliköksi on valittu filosofian maisteri (FM) Juha Lumme.
Yhteiset palvelut -yksikkö
Yhteiset palvelut -yksikön päälliköksi ajalle on jo aiemmin valittu kauppatieteen maisteri (KTM) Jaakko Pesola.
Uudet osastopäälliköt valittiin toukokuussa
Ylijohtaja Petri Knaapinen toukokuussa Uudenmaan elinvoimakeskuksen elinkeino- ja maahanmuutto-osaston päälliköksi filosofian maisteri (FM) Jarkko Tonttilan, liikenneosaston päälliköksi diplomi-insinööri (DI) Timo Karhumäen ja maaseutu- ja ympäristöosaston päälliköksi yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Kari Koiviston. Osastopäälliköiden toimikausi on 29.5.2026–31.5.2031.
Uudenmaan elinvoimakeskuksen henkilömäärä on noin 145 henkilöä, joista 48 työskentelee elinvoima- ja maahanmuutto-osastolla, liikenneosastolla puolestaan työskentelee 34 henkilöä sekä maaseutu- ja ympäristöosastolla 56 henkeä. Lisäksi suoraan ylijohtajan alaisuudessa toimii yhteiset palvelut -yksikkö, jossa on 5 henkilöä.
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Yhteyshenkilöt
Uudenmaan elinvoimakeskuksen viestintäviestinta.uusimaa@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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