Uudenmaan elinvoimakeskukselle uudet yksikönpäälliköt

Uudenmaan elinvoimakeskuksen ylijohtaja Petri Knaapinen on määrännyt tehtäviinsä seitsemän yksikönpäällikköä ajalle 1.7.2026 – 31.12.2028. Lisäksi yhteiset palvelut -yksikön päällikkö on määrätty tehtäväänsä jo aiemmin ajalle 1.1.2026–31.12.2030.

Yksikönpäälliköiden tehtävät olivat avoinna viraston sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä. Yksiköiden päälliköiden tehtävät sijoittuvat elinkeino- ja maahanmuutto-osastolle, liikenneosastolle sekä maaseutu- ja ympäristöosastolle. Uudenmaan elinvoimakeskuksessa toimii kolme osastoa sekä erillisenä yksikkönä yhteiset palvelut -yksikkö.

Uudet yksikönpäälliköt

Elinkeinot ja maahanmuutto-osasto

Työllisyys ja kotoutuminen-yksikön päälliköksi on valittu tradenomi (YAMK) Minna Helenius.

Yrityskehittäminen-yksikön päälliköksi on valittu maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM) Reino Koho.

Työvoiman maahanmuuttoryhmän päälliköksi on valittu tradenomi (YAMK) Katja Kultalahti.

Liikenneosasto

Suunnitteluyksikön päälliköksi on valittu diplomi-insinööri (DI) Heli Siimes. Hankesuunnitteluryhmän päälliköksi on valittu diplomi-insinööri (DI) Jaakko Kuha.

Tienpidon ohjaus -yksikön päälliköksi on valittu filosofian maisteri (FM) Ylva Wahlström ja liikennejärjestelmäryhmän päälliköksi diplomi-insinööri (DI) Marko Kelkka.

Maaseutu- ja ympäristöosasto

Maatalousyksikön päälliköksi on valittu maa- ja metsätaloustieteiden maisteri (MMM) Jussi Ylitalo ja valvontaryhmän päälliköksi agrologi (AMK) Maria Saarimaa-Ylitalo. Maaseuturahoitusyksikön päälliköksi on valittu maa- ja metsätaloustieteiden maisteri (MMM) Maria Konsin-Palva ja ympäristöyksikön päälliköksi metsätalousinsinööri (YAMK) Paula Salomäki. Luonnonsuojeluryhmän päälliköksi on valittu filosofian maisteri (FM) Juha Lumme.

Yhteiset palvelut -yksikkö

Yhteiset palvelut -yksikön päälliköksi ajalle on jo aiemmin valittu kauppatieteen maisteri (KTM) Jaakko Pesola.

Uudet osastopäälliköt valittiin toukokuussa

Ylijohtaja Petri Knaapinen toukokuussa Uudenmaan elinvoimakeskuksen elinkeino- ja maahanmuutto-osaston päälliköksi filosofian maisteri (FM) Jarkko Tonttilan, liikenneosaston päälliköksi diplomi-insinööri (DI) Timo Karhumäen ja maaseutu- ja ympäristöosaston päälliköksi yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Kari Koiviston. Osastopäälliköiden toimikausi on 29.5.2026–31.5.2031.

Uudenmaan elinvoimakeskuksen henkilömäärä on noin 145 henkilöä, joista 48 työskentelee elinvoima- ja maahanmuutto-osastolla, liikenneosastolla puolestaan työskentelee 34 henkilöä sekä maaseutu- ja ympäristöosastolla 56 henkeä. Lisäksi suoraan ylijohtajan alaisuudessa toimii yhteiset palvelut -yksikkö, jossa on 5 henkilöä.