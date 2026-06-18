Henriksson: Nyt yksinkertaistamme ja digitalisoimme EU:n tuotelainsäädäntöä!

– Nyt yksinkertaistamme ja digitalisoimme EU:n tuotelainsäädäntöä. Siirrymme paksuista ja raskaista käyttöohjeista digitaalisiin ratkaisuihin, mutta tärkeimpien turvallisuustietojen on edelleen aina oltava saatavilla paperilla tai merkittyinä tuotteeseen. Kuluttajana sinulla on myös oikeus pyytää tiedot paperimuodossa, jos tarvitset niitä. Merkittävä muutos on myös se, että yritykset voivat käyttää vähemmän aikaa ja rahaa tarpeettomaan paperityöhön, kun yhteydenpito viranomaisiin voidaan hoitaa digitaalisesti, Henriksson sanoo.

Neuvottelutulos tarkoittaa, että tietty tuotedokumentaatio voidaan jatkossa yhä useammin tarjota oletusarvoisesti digitaalisessa muodossa. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa käyttöohjeet, yhteystiedot ja vaatimustenmukaisuusvakuutukset. Samalla kuluttajien oikeudet ja turvallisuus turvataan. Lakiehdotus kattaa useita EU:n tuotesääntöjä, kuten radiolaitteita, hissejä ja mittauslaitteita koskevat säännöt. Kyseessä on askel kohti kaikkien EU:n tuotesääntöjen mukauttamista digitaaliseen aikakauteen.

Ehdotukset ovat osa Euroopan komission neljättä omnibus-pakettia, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa sisämarkkinasääntöjä. Sekä Euroopan parlamentin että ministerineuvoston on vielä virallisesti hyväksyttävä lainsäädäntö.





