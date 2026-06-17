Luodon rakennuksille uusi omistaja – suunnitelmissa uusia elämyksellisiä palveluja

Kaivopuiston edustalla sijaitsevan Luodon saaren rakennukset ovat saamassa uuden omistajan, kun kaupunki solmii kaupat Ön Klippan Ab:n kanssa heinäkuussa 2026. Uuden omistajan tavoitteena on kehittää saaresta vetovoimainen ja elämyksellinen kohde sen jälkeen, kun saaren rakennukset on kunnostettu. Saari avataan kaupunkilaisille arviolta 2028-2029, mutta saunan avaaminen yleisölle saattaa tulla kysymykseen jo ensi vuoden aikana.

– Luoto on ainutlaatuinen helmi, jonka historiaa ja luontoa haluamme kunnioittaa jokaisessa käänteessä. Emme ole muuttamassa saaren sielua, vaan turvaamassa sen tulevaisuutta ja herättämässä sen upeaa perintöä henkiin, sanoo Ön Klippan Ab:n omistaja Vilma Niemi.

Uusia toimintamahdollisuuksia selvitetään

Ostaja on käynnistänyt selvityksen uusista palvelumahdollisuuksista, jotta saaren toiminnasta saadaan taloudellisesti kestävää. Suunnitelmissa on muun muassa ravintolatoimintaa ja nykyisten saunatilojen laajentaminen. Lisäksi yhtiö kartoittaa mallia, jossa kunnostettu päärakennus toimisi perustettavan uuden pursiseuran tukikohtana. Edelleen on tarkoitus selvittää kaavan muutosta siten, että se sallisi majoituksen (esim. kelluvana) rakentamista kansallismaiseman ehdoilla.

Ön Klippan Ab miettii parhaillaan myös joukkorahoituksen mahdollisuutta saaren kehittämisessä. Näin kuka tahansa, ja etenkin saaren ystävät, voisivat osallistua kehityshankkeeseen.

Saaresta on tarkoitus luoda elämys, joka tunnetaan ulkomaita myöten ja jota tullaan varta vasten katsomaan ja kokemaan.

Helsingin kaupungin tavoitteena on toimitilastrategiansa mukaisesti luopua rakennuksista, joita se ei tarvitse omissa palveluissaan ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä. Luodon saari jää edelleen kaupungin omistukseen, ja Ön Klippan Ab solmii saaresta pitkäaikaisen vuokrasopimuksen.