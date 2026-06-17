Marika Noso ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen vastuualuejohtajaksi
18.6.2026 14:13:22 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen vastuualueen johtoon on valittu Marika Noso. Hän työskentelee tällä hetkellä Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa päätöksenteko- ja valvontajohtajana.
– Marika Nosolla on monipuolinen johtamiskokemus ja vahva toimeenpanokyky. Hänellä on näyttöjä laajojen palvelukokonaisuuksien strategisesta ja taloudellisesta johtamisesta sekä kyky johtaa toimintaa tavoitteellisesti. Noson valintaa puoltavat myös hänen kokemuksensa muutosjohtamisesta sekä näytöt kyvystä viedä muutoksia käytäntöön ja saavuttaa tuloksia vaativassa toimintaympäristössä, hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorela kertoo.
Marika Noso on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja lähihoitaja. Hänellä on monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveyspalveluista eri tehtävistä Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungilta. Hän on toiminut myös hankejohtajana ja tutkijana Aalto-yliopistossa sekä sen edeltäjässä Teknillisessä korkeakoulussa.
– Kiitollisena saamastani luottamuksesta lähden tehtävään ilolla ja innostunein mielin, Marika Noso kertoo.
– Lähihoitajataustani vuoksi tiedän, että asiakkaalle merkityksellinen laatu syntyy ennen kaikkea arjen hoitotyössä. Intohimoni on prosessien kehittäminen. Hyvin toimivissa prosesseissa ammattilaisen osaaminen pääsee kukoistamaan ja laatu ja taloudellisuus kohtaavat. Tuntuu hyvältä myös palata Keski-Suomeen, jossa opiskeluaikanani asuin useita vuosia, Noso lisää.
Marika Noson on tarkoitus aloittaa vastuualuejohtajana kesälomien jälkeen. Vastuualuejohtaja vastaa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden palveluasumisesta, kotihoidosta ja muista kotiin tuotettavista palveluista sekä asiakasohjauksesta. Vastuualueen budjetti on noin 400 miljoonaa euroa. Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa työskentelee noin 3 000 ammattilaista.
Lisätietoja:
yhteydenotot Marika Nosolle viestintäjohtaja Tero Mannisen kautta, p. 040 707 1508
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia VuorelahyvinvointialuejohtajaPuh:050 442 0455piia.vuorela@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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