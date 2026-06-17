Marika Noso ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen vastuualuejohtajaksi

– Marika Nosolla on monipuolinen johtamiskokemus ja vahva toimeenpanokyky. Hänellä on näyttöjä laajojen palvelukokonaisuuksien strategisesta ja taloudellisesta johtamisesta sekä kyky johtaa toimintaa tavoitteellisesti. Noson valintaa puoltavat myös hänen kokemuksensa muutosjohtamisesta sekä näytöt kyvystä viedä muutoksia käytäntöön ja saavuttaa tuloksia vaativassa toimintaympäristössä, hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorela kertoo.

Marika Noso on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja lähihoitaja. Hänellä on monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveyspalveluista eri tehtävistä Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungilta. Hän on toiminut myös hankejohtajana ja tutkijana Aalto-yliopistossa sekä sen edeltäjässä Teknillisessä korkeakoulussa.

– Kiitollisena saamastani luottamuksesta lähden tehtävään ilolla ja innostunein mielin, Marika Noso kertoo.

– Lähihoitajataustani vuoksi tiedän, että asiakkaalle merkityksellinen laatu syntyy ennen kaikkea arjen hoitotyössä. Intohimoni on prosessien kehittäminen. Hyvin toimivissa prosesseissa ammattilaisen osaaminen pääsee kukoistamaan ja laatu ja taloudellisuus kohtaavat. Tuntuu hyvältä myös palata Keski-Suomeen, jossa opiskeluaikanani asuin useita vuosia, Noso lisää.

Marika Noson on tarkoitus aloittaa vastuualuejohtajana kesälomien jälkeen. Vastuualuejohtaja vastaa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden palveluasumisesta, kotihoidosta ja muista kotiin tuotettavista palveluista sekä asiakasohjauksesta. Vastuualueen budjetti on noin 400 miljoonaa euroa. Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa työskentelee noin 3 000 ammattilaista.

Lisätietoja:

yhteydenotot Marika Nosolle viestintäjohtaja Tero Mannisen kautta, p. 040 707 1508