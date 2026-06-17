Sortti-keräysautojen suosio kasvoi – erityisesti vaarallista jätettä tuotiin aikaisempaa enemmän
23.6.2026 08:46:00 EEST | HSY | Tiedote
Asukkaat toivat maalis–kesäkuussa 2026 kiertäneisiin HSY:n Sortti-keräysautoihin yhteensä 161 000 kiloa metalli-, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä kodin vaarallista jätettä. Sortti-keräysautot pysähtyivät kevään aikana lähes 300 pysähdyspaikalla ympäri pääkaupunkiseutua ja Kirkkonummea. Sortti-keräysautoilla kävi jätteiden tuojia noin kymmenen prosenttia enemmän kuin viime vuonna.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n Sortti-keräysautot kiersivät pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella 30.3.–1.6.2026. Kierroksella vastaanotettiin maksutta kotitalouksen vaarallista jätettä sekä metalli-, sähkö- ja elektroniikkaromua.
Jätelajien yhteenlaskettu keräysmäärä oli 161 000 kiloa. Eniten kerättiin sähkö- ja elektroniikkaromua, yhteensä noin 78 000 kiloa. Vaarallista jätettä kertyi lähes 44 000 kiloa ja metalliromua reilut 38 000 kiloa. Kokonaisjätemäärä nousi noin 2,5 prosenttia edellisestä vuodesta, ja suurin kasvu tapahtui vaarallisen jätteen keräysmäärässä.
Sortti-keräysautoilla asioi yhteensä lähes 14 500 asukasta, mikä on noin kymmenen prosenttia enemmän kuin vuonna 2025. Eniten asiointikäyntejä kertyi Helsingissä, jossa palvelua hyödynsi 8 118 asukasta, sekä Espoossa ja Kauniaisissa, joissa asioi yhteensä 2 946 asukasta. Asiakasmäärä kasvoi myös Vantaalla, jossa keräysautoilla kävi 2 800 asukasta, kun taas Kirkkonummella käyntejä oli hieman edellisvuotta vähemmän, yhteensä 480.
Asiakasmäärät vaihtelivat pysähdyspaikoittain. Keskimäärin pysähdyspaikalla asioi noin 50 asiakasta, kun taas vilkkaimmilla pysähdyspaikoilla asiakkaita oli jopa 300.
“Sortti-keräysautokierros tavoitti asukkaat tänä vuonna varsin hyvin. Asiakasmäärä kasvoi suhteessa enemmän kuin vastaanotettujen jätteiden määrä, eli jätteitä tuodaan aiempaa useammin mutta pienempiä määriä”, kertoo HSY:n toimintovastaava Joonas Enqvist.
Sortti-keräysauto kodin vaaralliselle jätteelle kiertää jälleen syksyllä
Seuraava Sortti-keräysautokierros järjestetään 14.9.2026 alkaen. Silloin Sortti-keräysauto vastaanottaa vain kotitalouksien vaarallista jätettä. Tarkat aikataulut ja pysähdyspaikat julkaistaan lähempänä kierroksen alkua.
“Sortti-keräysautot kiertävät syksyllä erityisesti niillä alueilla, joilla ei ole muita vaarallisen jätteen keräyspisteitä lähellä. Tällöin myös autottomien asukkaiden on mahdollisimman vaivatonta tuoda vaaralliset jätteet keräykseen”, Enqvist kertoo.
HSY vastaanottaa kotitalouksien vaarallisia jätteitä Sortti-keräysautokierrosten lisäksi ympäri vuoden maksutta Sortti-konteissa ja Sortti-asemilla.
“Vaaralliset jätteet ovat haitallisia ihmisille ja ympäristölle, joten niiden toimittaminen asianmukaisiin keräyspisteisiin on ehdottoman tärkeää. Väärin lajiteltuna ne voivat aiheuttaa jätteen kuljetuksessa ja käsittelyssä vaaratilanteita, kuten tulipaloja ja räjähdyksiä”, Enqvist painottaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Enqvist JoonasToimintovastaavaHSY
Lisätietojen antajana 29.6. eteenpäin
Kiviranta MaaritKehittämisinsinööriHSY
Lisätietojen antajana 23.-26.6.
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSY
Pääkaupunkiseudulla tonttivarantoa yli 70 000 uuteen kerrostaloasuntoon17.6.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun asuntorakentamista mahdollistava tonttivaranto kasvoi selvästi viime vuonna, kertoo HSY:n tonttivarantokatsaus. Käyttämätöntä rakennusoikeutta on jäljellä jopa 70 000–80 000 uuden kerrostaloasunnon rakentamista varten. Pientalovarantoon ei juurikaan tullut muutoksia.
// KORJATTU TIEDOTE // Korjattu Kauniaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentymisprosentti tiedotteen loppuun // Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat 22 prosenttia16.6.2026 12:10:35 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna noin 22 prosenttia edellisvuodesta, kertoo HSY:n julkaisema päästöseuranta. Kaukolämmön päästöt lähes puolittuivat, koska fossiilisten polttoaineiden käyttö vähentyi huomattavasti.
Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat 22 prosenttia16.6.2026 09:15:18 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt vähenivät viime vuonna noin 22 prosenttia edellisvuodesta, kertoo HSY:n julkaisema päästöseuranta. Kaukolämmön päästöt lähes puolittuivat, koska fossiilisten polttoaineiden käyttö vähentyi huomattavasti.
Lämmitä juhannussauna oikein15.6.2026 09:10:00 EEST | Tiedote
Puusauna on monelle suomalaiselle tärkeä juhannusperinne. Huolehdithan kuitenkin, että lämmität saunan siten, että terveydelle haitallisia päästöjä syntyy mahdollisimman vähän. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY antaa viisi vinkkiä, joilla saunan lämmitys onnistuu vähäpäästöisemmin.
HSY rakentaa vesihuoltoa Nuijamiestentien ja Metsäläntien alueilla12.6.2026 10:24:22 EEST | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa elokuusta alkaen Nuijamiestentien ja Metsäläntien alueilla vesihuoltoa Helsingin Keskuspuistossa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme