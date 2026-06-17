HSY

Sortti-keräysautojen suosio kasvoi – erityisesti vaarallista jätettä tuotiin aikaisempaa enemmän

23.6.2026 08:46:00 EEST | HSY | Tiedote

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Asukkaat toivat maalis–kesäkuussa 2026 kiertäneisiin HSY:n Sortti-keräysautoihin yhteensä 161 000 kiloa metalli-, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä kodin vaarallista jätettä. Sortti-keräysautot pysähtyivät kevään aikana lähes 300 pysähdyspaikalla ympäri pääkaupunkiseutua ja Kirkkonummea. Sortti-keräysautoilla kävi jätteiden tuojia noin kymmenen prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Kaksi henkilöä kantaa televisiota sähkölaiteromun lavalle.
Sortti-keräysautoille tuotiin eniten sähkö- ja elektroniikkaromua. HSY/ Roope Permanto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n Sortti-keräysautot kiersivät pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella 30.3.–1.6.2026. Kierroksella vastaanotettiin maksutta kotitalouksen vaarallista jätettä sekä metalli-, sähkö- ja elektroniikkaromua.

Jätelajien yhteenlaskettu keräysmäärä oli 161 000 kiloa. Eniten kerättiin sähkö- ja elektroniikkaromua, yhteensä noin 78 000 kiloa. Vaarallista jätettä kertyi lähes 44 000 kiloa ja metalliromua reilut 38 000 kiloa. Kokonaisjätemäärä nousi noin 2,5 prosenttia edellisestä vuodesta, ja suurin kasvu tapahtui vaarallisen jätteen keräysmäärässä.

Sortti-keräysautoilla asioi yhteensä lähes 14 500 asukasta, mikä on noin kymmenen prosenttia enemmän kuin vuonna 2025. Eniten asiointikäyntejä kertyi Helsingissä, jossa palvelua hyödynsi 8 118 asukasta, sekä Espoossa ja Kauniaisissa, joissa asioi yhteensä 2 946 asukasta. Asiakasmäärä kasvoi myös Vantaalla, jossa keräysautoilla kävi 2 800 asukasta, kun taas Kirkkonummella käyntejä oli hieman edellisvuotta vähemmän, yhteensä 480.

Asiakasmäärät vaihtelivat pysähdyspaikoittain. Keskimäärin pysähdyspaikalla asioi noin 50 asiakasta, kun taas vilkkaimmilla pysähdyspaikoilla asiakkaita oli jopa 300. 

“Sortti-keräysautokierros tavoitti asukkaat tänä vuonna varsin hyvin. Asiakasmäärä kasvoi suhteessa enemmän kuin vastaanotettujen jätteiden määrä, eli jätteitä tuodaan aiempaa useammin mutta pienempiä määriä”, kertoo HSY:n toimintovastaava Joonas Enqvist.

Sortti-keräysauto kodin vaaralliselle jätteelle kiertää jälleen syksyllä

Seuraava Sortti-keräysautokierros järjestetään 14.9.2026 alkaen. Silloin Sortti-keräysauto vastaanottaa vain kotitalouksien vaarallista jätettä. Tarkat aikataulut ja pysähdyspaikat julkaistaan lähempänä kierroksen alkua.

“Sortti-keräysautot kiertävät syksyllä erityisesti niillä alueilla, joilla ei ole muita vaarallisen jätteen keräyspisteitä lähellä. Tällöin myös autottomien asukkaiden on mahdollisimman vaivatonta tuoda vaaralliset jätteet keräykseen”, Enqvist kertoo.

HSY vastaanottaa kotitalouksien vaarallisia jätteitä Sortti-keräysautokierrosten lisäksi ympäri vuoden maksutta Sortti-konteissa ja Sortti-asemilla.

“Vaaralliset jätteet ovat haitallisia ihmisille ja ympäristölle, joten niiden toimittaminen asianmukaisiin keräyspisteisiin on ehdottoman tärkeää. Väärin lajiteltuna ne voivat aiheuttaa jätteen kuljetuksessa ja käsittelyssä vaaratilanteita, kuten tulipaloja ja räjähdyksiä”, Enqvist painottaa.

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Kuvat

Kaksi henkilöä kantaa televisiota sähkölaiteromun lavalle.
Sortti-keräysautoille tuotiin eniten sähkö- ja elektroniikkaromua. HSY/ Roope Permanto
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