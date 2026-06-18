SDP:n Krista Kiuru: Hallitus on valmis jättämään jopa satojen miljoonien eurojen verotulot keräämättä alkoholinlain muutosten vuoksi

– En voi ymmärtää, miksi suuren valiokunnan mietinnöstä puuttuu hallituspuolueiden oma esitys, jonka he itse olivat valmiita hyväksymään jo sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. On poikkeuksellista, että eduskunnan kaksi merkittävää valiokuntaa esittää muutoksia ja niiden yli ollaan nyt valmiita kävelemään, kansanedustaja Krista Kiuru sanoo.

Valtiovarainvaliokunta esitti yksimielisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnalle muutoksia, joilla verovalvontaa voitaisiin tehostaa alkoholin etämyynnissä. Ehdotuksiin kuuluivat muun muassa ulkomaisten etämyyjien ilmoitusvelvollisuus sekä järjestelmä, jossa alkoholilähetyksen luovuttaminen asiakkaalle estettäisiin, jos lähetyksestä puuttuu Verohallinnon kuljetustunniste tai veroedustajan valmisteveronumero.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta puolestaan sisällytti mietintöönsä muutokset, joilla valtiovarainvaliokunnan esitykset pantaisiin täytäntöön.

– Valtiovarainvaliokunta katsoi yksimielisesti, että verovälttelylle on saatava loppu. Silti hallitus ei ole valmis edes lausumaan siitä, että nämä ratkaisut valmisteltaisiin myöhemmin. Tämä kertoo valitettavan paljon hallituksen todellisista prioriteeteista, Kiuru toteaa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan alkoholin etämyynnissä maksamatta jäävien verojen määrä voi olla vuosittain jopa 61–285 miljoonaa euroa. Valiokunnan mietinnössä todetaan, että jo vuonna 2024 noin 99 % Suomeen kohdistuneesta etämyynnistä jäi verot maksamatta.

– Nykytilanne on kestämätön. Asiantuntija-arvioiden mukaan jopa 99 prosenttia etämyynnin veroista jää tällä hetkellä maksamatta. Hallituksen esitys ei käytännössä paranna tätä ongelmaa lainkaan. Sen sijaan valtiovarainvaliokunnan yksimielisesti esittämät ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisällytetyt ratkaisut loisivat ensimmäistä kertaa tehokkaita keinoja verojen keräämiseksi myös ulkomaisilta etämyyjiltä, Kiuru korostaa.

– Jos tiedämme, että verot jäävät nykyisin maksamatta lähes kaikissa tapauksissa, on käsittämätöntä olla tarttumatta ratkaisuihin, joilla ongelmaa voitaisiin korjata. Hallitus on valmis avaamaan alkoholin etämyyntiä, mutta ei varmistamaan sitä, että Suomeen kuuluvat verot myös maksetaan Suomeen, Kiuru jatkaa.

Kiurun mukaan hallituksen toiminta on ristiriidassa myös eduskunnan aiempien linjausten kanssa.

– Eduskunta edellytti jo vuonna 2017 yksimielisessä lausumassaan, että alkoholin etämyynnin lainsäädäntö selkeytetään siten, että verosaatavat turvataan, ja sekä suomalasia että ulkomaalaisia myyjiä kohdellaan samanarvoisesti. Ministeri Sanni Grahn-Laasonen ei kunnioittanut eduskunnan yksimielistä lausumaa valmistellessaan alkoholin etämyyntiä koskevia esityksiä. Hallituspuolueet kuitenkin tukivat näitä tarpeellisia muutoksia esittämällä pykälämuutosten sijasta lausumaa, joka edellyttäisi hallitusta tuomaan pykäläkorjaukset myöhemmin, Kiuru kertoo.

Kiuru pitää erikoisena myös sitä, että opposition on käytännössä jouduttava tekemään lausumaesityksiä asioista, joista valiokunnat ovat jo laajasti olleet yksimielisiä.

– Onko todella niin, että opposition pitää erikseen esittää lausumia sen puolesta, että verot kerätään Suomeen ja veronkierto estetään? Kysymys on täysin kohtuullisista toimista, joilla turvataan sekä valtion verotulot että reilu kilpailu suomalaisten yritysten ja ulkomaisten toimijoiden välillä, Kiuru linjaa.

Suuren valiokunnan mietinnöstä puuttuu lausuma, jolla hallitus velvoitettaisiin ryhtymään toimiin alkoholin etämyyntiin liittyvän veronkierron estämiseksi. Hallituspuolueiden on nyt tuotava lausuma eduskunnan täysistunnon päätettäväksi alkoholilain toisen käsittelyn yhteydessä tiistaina.

– Suuressa valiokunnassa hallituspuolueet eivät lupauksistaan huolimatta esittäneet enää samaa lausumaa mitä olivat salikeskusteluissa luvanneet. Vaadin, että hallituspuolueet palauttavat tämän lausuman eduskunnan täysistunnon päätettäväksi tiistaina, Krista Kiuru painottaa.

Kiurun mukaan alkoholilain muutoksessa on kyse paljon laajemmasta asiasta kuin pelkästä etämyynnistä.

– Jo nyt noin kolmannes Suomessa kulutetusta viinasta tulee ulkomailta. Osuus on samaa luokkaa kuin Alkolla. Jos verovalvontaa ei saada kuntoon, tämä kehitys vain kiihtyy. Samalla otetaan askelia kohti Alkon monopolin murentumista ja avataan väylää myös väkevien alkoholijuomien näkyvämmälle markkinoinnille verkossa. Näin ei ollut tarkoitus tehdä, Kiuru kertoo.

– Kuka Suomessa todella tarvitsee viinaa entistä helpommin ja entistä laajemmin saataville? Samaan aikaan, kun julkinen talous on tiukilla, hallitus näyttää olevan valmis luopumaan jopa satojen miljoonien eurojen verotuotoista. Tätä on vaikea ymmärtää, Kiuru alleviivaa.