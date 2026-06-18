Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
20.6.2026 22:57:02 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 20.6.2026
Rakennuspalo: Keskisuuri, Jyväskylä Kaakonpyrstö
Kerrostalon kierrätysvarastossa syttyi tuntemattomasta syystä tulipalo. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan ja aloitti jälkivahingontorjunnan kohteessa. Palo ei päässyt leviämään kerrostalon muihin tiloihin, eikä ketään altistunut palolle.
Pelastuslaitokselta on kohteessa 5 yksikköä. Torjunta ja raivaustoimet jatkuvat kohteessa.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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