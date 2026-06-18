Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

20.6.2026 22:57:02 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 20.6.2026

Rakennuspalo: Keskisuuri, Jyväskylä Kaakonpyrstö

Kerrostalon kierrätysvarastossa syttyi tuntemattomasta syystä tulipalo. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan ja aloitti jälkivahingontorjunnan kohteessa. Palo ei päässyt leviämään kerrostalon muihin tiloihin, eikä ketään altistunut palolle. 

Pelastuslaitokselta on kohteessa 5 yksikköä. Torjunta ja raivaustoimet jatkuvat kohteessa.

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Muutoksia jämsäläisten perheoikeudellisiin palveluihin – kesällä yhteys perheoikeudellisten palveluiden ohjaus- ja neuvontanumeroon17.6.2026 10:04:22 EEST | Tiedote

Jämsäläiset saavat kesäaikana yhteyden perheoikeudellisiin palveluihin numeroon 014 266 7011. Aiemmin käytössä ollut Jämsän alueen asiakkaille suunnattu numero on ajalla 1.7.-31.8.2026 pois käytöstä, numerossa on vastausviesti, joka kertoo ohjaus- ja neuvontanumeron. Lisäksi Jämsän alueen asiakkaiden perheoikeudellisia asioita hoidetaan jatkossa lähivastaanottona Jämsässä tarpeen mukaan 2–4 päivänä kuukaudessa sekä etäneuvotteluin ja verkkoasiointina pääosin Jyväskylän toimipisteeltä käsin. Lähivastaanotot pidetään jatkossa Keski-Suomen hyvinvointialueen Jämsän sosiaalitoimiston tiloissa (Keskuskatu 17), kun perheoikeudellisten palveluiden toimipisteestä Jämsässä luovutaan 1.7.2026 alkaen.

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