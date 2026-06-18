Marika Noso ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen vastuualuejohtajaksi 18.6.2026 14:13:22 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden ja vammaisten palvelujen vastuualueen johtoon on valittu Marika Noso. Hän työskentelee tällä hetkellä Helsingin sosiaali- ja terveystoimessa päätöksenteko- ja valvontajohtajana.