Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 20.6.2026 22:57:02 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.6.2026 Rakennuspalo: Keskisuuri, Jyväskylä Kaakonpyrstö Kerrostalon kierrätysvarastossa syttyi tuntemattomasta syystä tulipalo. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan ja aloitti jälkivahingontorjunnan kohteessa. Palo ei päässyt leviämään kerrostalon muihin tiloihin, eikä ketään altistunut palolle. Pelastuslaitokselta on kohteessa 5 yksikköä. Torjunta ja raivaustoimet jatkuvat kohteessa.