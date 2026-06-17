Lapin elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät
22.6.2026 11:01:13 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Lapin elinvoimakeskuksen yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden perusteella työnantaja arvioi joutuvansa irtisanomaan yhteensä 6 henkilöä.
Lapin elinvoimakeskuksessa aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä toukokuun alussa. Neuvotteluesityksen mukaan yt-neuvottelut olisivat voineet johtaa enimmillään 19 henkilön irtisanomiseen. Neuvotteluiden myötä irtisanomisten määrää saatiin vähennettyä, ja työnantaja arvioi neuvotteluiden jälkeen joutuvansa irtisanomaan yhteensä 6 henkilöä.
Neuvottelut käytiin valtion yt-lain säännösten mukaisesti. Neuvotteluvelvoite katsottiin täytetyksi, mutta neuvottelut päättyivät erimielisinä. Työnantajan selvitys on annettu henkilöstöjärjestöjen JUKO ry:n, Pro ry:n ja JHL ry:n edustajille.
Yhteistoimintaneuvottelujen taloudellinen peruste liittyy valtion tuottavuusohjelman mukaisiin säästötoimenpiteisiin, minkä vuoksi viraston toimintaa tulee muutoin kuin tilapäisesti sopeuttaa vastaamaan käytettävissä olevaa toimintamenomäärärahaa. Elinvoimakeskusten edeltäjäorganisaatioissa ELY-keskuksissa on kesästä 2024 lukien pyritty vastaamaan valtion tuottavuusohjelman alaisiin virastojen toimintamenomäärärahojen vähennyksiin toteuttamalla suunnitelmien mukaisia sopeuttamis- ja säästötoimenpiteitä. Jo toteutetuista toimenpiteistä huolimatta Lapin elinvoimakeskuksen toimintamenomäärärahat eivät kuitenkaan riitä menojen kattamiseen enää vuonna 2027 nykyisellä kulurakenteella ja jo toteutetuilla toimenpiteillä ja suunnitelmilla. Yhteistoimintaneuvottelujen peruste on sekä taloudellinen että tuotannollinen, koska kulurakenteen sopeuttaminen ja toimintakyvyn turvaaminen edellyttää myös muutoksia mm. tehtäviin, toimintoihin, organisaatioon ja resurssien uudelleen järjestelyyn.
Yhteistoimintaneuvottelut on toteutettu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on käyty 21.4.2026 päättyneet kaikkien elinvoimakeskusten ja Työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut. Toisessa vaiheessa on käyty 17.6.2026 päättyneet virastokohtaiset yhteistoimintaneuvottelut Lapin elinvoimakeskuksessa.
Työnantaja tukee irtisanottavia ja työyhteisöä muutoksessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ylijohtaja Jaakko Ylinampa, puh. 0295 037 199
Hallintojohtaja Jukka Rusanen, puh. 0295 023 621
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Lapin elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen ja maahanmuuttoon, liikenteeseen, vesitalouteen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Elinvoimakeskus palvelee Lapin asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita kehittämällä alueen elinvoimaa. Lapin elinvoimakeskus toimii Lapin maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
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