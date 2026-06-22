Aluehallitus linjasi erityisryhmien asumisen suuntaviivat
22.6.2026 12:08:31 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 23.6.2026 erityisryhmien asumisen palvelu- ja tilakonseptisuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että erityisryhmille rakennettavat asunnot vastaavat heidän yksilöllisiä tarpeitaan ja ovat myös kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä.
Suunnitelma koskee vammaisten ihmisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, ikäihmisten sekä sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten asumista, jossa asukkaat tarvitsevat erityistä tukea tai palveluja. Suunnitelmassa on kuvattu, millaisia uusien asumisyksiköiden tilat ovat kokonaisuudessaan ja millaisia asukkaiden asunnot ovat. Tilojen pitää tukea yhteisöllisyyttä ja ottaa huomioon asukasryhmän erityistarpeet. Lähtökohtana on rakentaa muuntojoustavia ja yhteiskäytöllisyyteen sopivia tiloja, ja asukkaiden ja henkilökunnan tarpeet ohjaavat suunnittelua.
Hyväksytty ohje koskettaa Pirkanmaan hyvinvointialueen omaan tuotantoon tulevia asuinyksiköitä sekä osin myös vanhojen asuinkiinteistöjen peruskorjausta ja muutostöitä. Ohje ei koske yksityisiä palveluntuottajia tai senioriasumista, joka ei kuulu hyvinvointialueen palveluihin.
Aluehallitus hyväksyi myös kokouksen muut asiakohdat esityksien mukaisesti. Esityslistaan liitteineen voi tutustua verkossa osoitteessa pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus.
Yhteyshenkilöt
Santala JukkaTukipalvelujohtajaPuh:044 473 5397jukka.santala@pirha.fi
Tainio HannaAluehallituksen puheenjohtajaPuh:050 5671624hanna.tainio@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Ulkoilu Kaupin metsässä tukee Taysin psykiatrian potilaiden hyvinvointia ja työntekijätkin tykkäävät22.6.2026 12:24:37 EEST | Tiedote
Taysin aikuispsykiatrian metsäryhmät lähtevät säännöllisesti lähiluontoon liikkumaan ja havainnoimaan ympäristöä. Ulkoilut Kaupin metsän siimeksessä ovat tuoneet potilaille myönteisiä kokemuksia ja lievittäneet ahdistusta. Henkilöstölle retket tarjoavat uudenlaisen tavan kohdata potilaita.
Korkein hallinto-oikeus alensi Pirhan seuraamusmaksua ikäihmisten asumispalvelujen yksilöhankinnoista18.6.2026 12:38:43 EEST | Tiedote
Korkein hallinto-oikeus (KHO) alensi Pirkanmaan hyvinvointialueelle määrätyn seuraamusmaksun 500 000 eurosta 200 000 euroon. KHO perusteli päätöstään sillä, että hyvinvointialueen tavoitteena oli toteuttaa lakisääteisiä tehtäviään.
Aluehallitus käsittelee erityisryhmien asumisen konseptisuunnitelmaa ja luottamushenkilöiden palkkiosäännön soveltamista 22.6.17.6.2026 15:30:44 EEST | Tiedote
Aluehallituksen kokouksessa 22.6.2026 käsiteltävänä ovat muun muassa erityisryhmien asumisen palvelu- ja tilakonseptisuunnitelma, asemakaavoitukseen liittyvien yhteistyösopimuksien hyväksyminen Ylöjärven kaupungin kanssa sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen luottamushenkilöiden palkkiosäännön soveltaminen.
Niukkuus ja epävarmuus arjessa ovat lisääntyneet – Pirkanmaan hyvinvointialue ja Ihmisoikeusliitto kartoittivat sosiaaliturvan saajien kokemuksia16.6.2026 08:01:06 EEST | Tiedote
Ihmisoikeusliitto ja Pirkanmaan hyvinvointialueen rakenteellisen sosiaalityön työryhmät järjestivät Tampereella tilaisuuden, jossa sosiaaliturvan saajat kertoivat kokemuksiaan siitä, miten sosiaaliturvan leikkaukset ovat vaikeuttaneet arkea.
Aluevaltuusto valitsi Teemu-Taavetti Toivosen pelastusjohtajaksi15.6.2026 23:02:59 EEST | Tiedote
Pirkanmaan aluevaltuusto valitsi maanantaina pelastusjohtajaksi Teemu-Taavetti Toivosen. Valtuusto hyväksyi myös muun muassa viime vuoden tilinpäätöksen, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelman sekä vuosien 2027–2030 investointisuunnitelman. Lainanottovaltuuden muuttamiseksi päätettiin aloittaa neuvottelut valtion kanssa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme