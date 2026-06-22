Aluehallitus linjasi erityisryhmien asumisen suuntaviivat

Suunnitelma koskee vammaisten ihmisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, ikäihmisten sekä sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten asumista, jossa asukkaat tarvitsevat erityistä tukea tai palveluja. Suunnitelmassa on kuvattu, millaisia uusien asumisyksiköiden tilat ovat kokonaisuudessaan ja millaisia asukkaiden asunnot ovat. Tilojen pitää tukea yhteisöllisyyttä ja ottaa huomioon asukasryhmän erityistarpeet. Lähtökohtana on rakentaa muuntojoustavia ja yhteiskäytöllisyyteen sopivia tiloja, ja asukkaiden ja henkilökunnan tarpeet ohjaavat suunnittelua.

Hyväksytty ohje koskettaa Pirkanmaan hyvinvointialueen omaan tuotantoon tulevia asuinyksiköitä sekä osin myös vanhojen asuinkiinteistöjen peruskorjausta ja muutostöitä. Ohje ei koske yksityisiä palveluntuottajia tai senioriasumista, joka ei kuulu hyvinvointialueen palveluihin.

Aluehallitus hyväksyi myös kokouksen muut asiakohdat esityksien mukaisesti. Esityslistaan liitteineen voi tutustua verkossa osoitteessa pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus.