Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus linjasi erityisryhmien asumisen suuntaviivat

22.6.2026 12:08:31 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 23.6.2026 erityisryhmien asumisen palvelu-​ ja tilakonseptisuunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että erityisryhmille rakennettavat asunnot vastaavat heidän yksilöllisiä tarpeitaan ja ovat myös kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä.

Suunnitelma koskee vammaisten ihmisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, ikäihmisten sekä sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten asumista, jossa asukkaat tarvitsevat erityistä tukea tai palveluja. Suunnitelmassa on kuvattu, millaisia uusien asumisyksiköiden tilat ovat kokonaisuudessaan ja millaisia asukkaiden asunnot ovat. Tilojen pitää tukea yhteisöllisyyttä ja ottaa huomioon asukasryhmän erityistarpeet.  Lähtökohtana on rakentaa muuntojoustavia ja yhteiskäytöllisyyteen sopivia tiloja, ja asukkaiden ja henkilökunnan tarpeet ohjaavat suunnittelua.

Hyväksytty ohje koskettaa Pirkanmaan hyvinvointialueen omaan tuotantoon tulevia asuinyksiköitä sekä osin myös vanhojen asuinkiinteistöjen peruskorjausta ja muutostöitä. Ohje ei koske yksityisiä palveluntuottajia tai senioriasumista, joka ei kuulu hyvinvointialueen palveluihin.

Aluehallitus hyväksyi myös kokouksen muut asiakohdat esityksien mukaisesti. Esityslistaan liitteineen voi tutustua verkossa osoitteessa pirha.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluehallitus.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

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