SDP:n Niina Malm: Hallituksessa on johtajuus hukassa
22.6.2026 13:20:01 EEST | SDP | Tiedote
Kiista sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta on arvoton näytelmä, joka osoittaa, että hallituksessa on johtajuus hukassa, arvioi SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
– Pääministeri Orpon ja ministeri Rydmanin julkinen kiistely ei herätä luottamusta. Hallituksessa ei näytä olevan selvyyttä, kuka asioista päättää: pääministeri Orpo vai ministeri Rydman ja perussuomalaiset. Tällainen sekoilu luo turhaa epävarmuutta järjestöissä, joissa on jo jouduttu käynnistämään muutosneuvotteluita ja pohtimaan työntekijöiden irtisanomista.
Malm ennustaa, että valtioneuvoston istunnossa asiaan löytyy lopulta sopu, joka hyödyttää sekä perussuomalaisia että muita hallituspuolueita.
– Jos hallitus päättää vielä muuttaa ministeri Rydmanin kriteereitä, perussuomalaiset pääsevät sanomaan, että kyllä me olisimme leikanneet, mutta muut eivät suostuneet. Kokoomus ja muut hallituspuolueet puolestaan pääsevät esiintymään järjestöjen pelastajina, vaikka ovat itse leikkaamassa niiden rahoituksesta noin kolmanneksen.
– Tämän arvottoman näytelmän keskellä unohtuu se kaikkein tärkein: rajut leikkaukset heikentävät merkittävästi järjestöjen mahdollisuuksia tarjota apua, tukea ja neuvoja suomalaisille. Monissa järjestöissä ja hyvinvointialueilla on jo käyty muutosneuvotteluita, ja kunnat ja hyvinvointialueet ovat varoittaneet, että eivät pysty paikkaamaan järjestöjen jättämää aukkoa.
– Lopputuloksena ihmisten mahdollisuudet saada apua heikkenevät ja väliinputoajien määrä kasvaa. Tälle kaikki hallituspuolueet ovat jo antaneet hyväksyntänsä, Malm päättää.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
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