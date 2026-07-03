Työelämägallup: Merkittävä muutos – enemmistö työelämässä olevista kannattaa minimipalkkalakia

Blogi: Yrittäjät ei ehdota työterveyshuollon lopettamista – nykyinen malli ei toimi ja kuormittaa pienyrityksiä 1.7.2026 08:04:04 EEST | Tiedote

Työnantajalla on vastuu työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä ja näin tulee ollakin. Tällä hetkellä työnantajalla ei ole vapautta sen osalta, miten hän edellä mainitusta velvoitteestaan huolehtii. Kaikkien työnantajien pakottaminen toimimaan yhdellä ja samalla tavalla ei ole enää perusteltua, kirjoittaa Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten blogissaan.