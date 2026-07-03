Työelämägallup: Merkittävä muutos – enemmistö työelämässä olevista kannattaa minimipalkkalakia
6.7.2026 07:15:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Selvä enemmistö työelämässä olevista kannattaa minimipalkkalain säätämistä, osoittaa Työelämägallup. Työelämässä olevista 58 prosenttia katsoo, että Suomeen tulisi säätää lailla vähimmäispalkka. Eri mieltä on 16 prosenttia, ja 26 prosenttia ei osaa arvioida asiaa. Minimipalkka selkeyttäisi työelämän pelisääntöjä ja toisi turvaa esimerkiksi nuorille, Suomen Yrittäjät perustelee.
Minimipalkan kannatus on kasvanut merkittävästi viime kesästä, jolloin minimipalkkalakia tuki 43 prosenttia vastaajista. Samalla epätietoisten osuus on vähentynyt selvästi.
Suomen Yrittäjät on ehdottanut, että minimipalkasta säädettäisiin laissa. Tämä selkeyttäisi niiden työntekijöiden asemaa, jotka jäävät työehtosopimusten ulkopuolelle.
”Suomessa on yksityisellä sektorilla noin 200 000 työntekijää työehtosopimusjärjestelmän ulkopuolella ilman minimipalkkaa. Näiden ihmisten määrä voi kasvaa, jos eri toimialoilla luovutaan valtakunnallisista työehtosopimuksista. Lakiin kirjattu minimipalkka selkeyttäisi tilannetta”, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten sanoo.
Muutos lisäisi turvaa nuorille ja maahanmuuttajille
Minimipalkkalaki auttaisi myös erityisesti heikossa tai hauraassa työmarkkinatilanteessa olevia esimerkiksi nuoria ja maahanmuuttajia.
Kyselyn mukaan naiset suhtautuvat minimipalkkalakiin miehiä myönteisemmin. Yli 55‑vuotiaat kannattavat lakia selvästi nuorempiaan useammin. Ammattiryhmistä kannatus on vahvinta alemmilla toimihenkilöillä, työntekijöillä ja ammattiliittoihin kuuluvilla.
”On mielenkiintoista, että kannatusta tulee ammattiliittoihin kuuluvilta. Perinteisesti järjestöjen suhtautuminen on ollut varauksellista ja kielteistä. Olisi toivottavaa, että jäsenistön näkemykset vaikuttaisivat jatkossa enemmän”, Hellsten pohtii.
Näin kysyttiin:
Kyselyn toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 8.–18.5.2026. Vastaajia oli 1 098 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät). Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,0 prosenttiyksikköä 50 prosentin tulostasolla. Tutustu tuloksiin tästä.
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Yhteyshenkilöt
Harri Hellsténtyömarkkina-asioiden päällikköPuh:050 502 0111harri.hellsten@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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