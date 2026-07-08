Yrittäjät: Yrityslähestymiskielto tarvitaan
17.7.2026 07:33:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Suomen Yrittäjät pitää tervetulleena oikeusministeriön valmistelemaa lakiehdotusta yrityslähestymiskiellosta. Siinä Suomessa otettaisiin käyttöön tuomioistuimen määräämä pääsykielto. – Kaupan alan työntekijät, kauppiaat ja asiakkaat joutuvat kohtaamaan väkivaltaa, uhkauksia ja häirintää myymälöissä. Kaupan alan työnantajat tarvitsevat keinon suojata henkilökuntaansa toistuvalta ja vakavalta häirinnältä, Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.
Lausuntoaika oikeusministeriön esityksestä päättyy tänään.
Suomen Yrittäjien mukaan yrityslähestymiskieltoa tarvitaan nopeasti vastaamaan lisääntyneeseen häiriökäyttäytymiseen kaupan alan yrityksissä.
– Yrityslähestymiskiellon rikkomista pitää ehkäistä selkeillä ja vaikuttavilla sanktioilla. Tämän lähestymiskiellon oikeuskäsittely on syytä olla mahdollisimman jouheva, Toivonen jatkaa.
– On kannatettavaa, että työnantajalla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet huolehtia työturvallisuuslain mukaisista velvoitteistaan, kun yritys voi hakea pääsykieltoa ilman, että vastuu asiasta jää yksittäisen työntekijän varaan.
Ehdotettu tuomioistuimen määräämä pääsykielto voitaisiin määrätä aikaisemman häiriökäyttäytymisen perusteella rikosten sekä muun vakavan ja toistuvan häirinnän torjumiseksi. Kielto voitaisiin määrätä myymälään, joka on avoin asiakkaille. Apteekit rajattaisiin kuitenkin kiellon soveltamisalan ulkopuolelle.
Liikkeenharjoittajilla olisi jatkossakin lähtökohtaisesti oikeus antaa itse pääsykielto häiriötä aiheuttavalle henkilölle. Rikosoikeudellisesti rangaistavaa olisi mennä julkisrauhan suojaamaan paikkaan vastoin paikan haltijan antamaa kieltoa.
– On hyvä, että yrityksellä säilyy mahdollisuus antaa itse pääsykielto myymälään. Arvioin, että kuitenkin vasta tuomioistuimen määräämä pääsykielto tehoaa häiriökäyttäytyjiin. On tärkeää, että uusi laki antaa selkeän viestin siitä, ettei häiriökäyttäytyminen ole hyväksyttävää.
Lähestymiskieltoa laajennettava
Yrittäjät pitää tärkeänä laajentaa yrityslähestymiskieltoa koskevaa säädäntöä myös muille toimialoille, mikäli tarvetta ilmenee. Nyt tätä ei aikataulusyistä ehditty tehdä.
– Yritysuhritutkimusten mukaan rikollisuutta ja muuta epäasiallista käyttäytymistä, kuten häirintää, esiintyy myös muilla toimialoilla.
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä 2026.
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Yhteyshenkilöt
Tiina Toivonenlainsäädäntöasioiden päällikköPuh:041 528 5679tiina.toivonen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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