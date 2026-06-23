Mitä työ, yhteiskunta, teknologia ja talous kertovat Suomesta juuri nyt?
23.6.2026 09:02:00 EEST | Valtiokonttori | Tiedote
Valtiokonttorin juhlavuoden artikkelit piirtävät yllättävän yhtenäisen kuvan Suomesta vuonna 2026. Ne kertovat maasta, joka etsii tasapainoa muutoksen keskellä: työelämä muovautuu uusiksi, verkostot pitävät yhteiskuntaa koossa, tekoäly haastaa ajattelun rakenteet ja taloushistoria muistuttaa, miksi velka ei ole vain numeroita. Neljä näkökulmaa, yksi tarina – yhteiskunta, joka elää murroksessa mutta ei kadota suuntaansa.
Työtilat ovat aikamme peilejä – ja ne kertovat, että olemme keskellä identiteettimuutosta
Työtilat näyttävät, ettemme ole vain muuttamassa tapaa tehdä työtä, vaan käsitystä siitä, keitä olemme. Arkkitehti Anis Souissi ja henkilöstön kehittämispäällikkö Elsi Vuohelainen katsovat toimistoa kuin näyttämöä, jossa yksilön vapaus ja yhteisön tarve kuulua johonkin käyvät jatkuvaa neuvottelua. Valo, tila ja liike eivät ole vain suunnitteluratkaisuja, vaan kysymyksiä näkyvyydestä, vallasta ja kuulumisesta.
Heidän mukaansa tulevaisuuden toimisto elää työn mukana. Tilaa ja työtapoja on välillä katsottava eri näkökulmasta, jotta näkee sen, mikä arjessa jää usein huomaamatta. Mitä tapahtuu, kun arkkitehtuurin lupaus pysyvyydestä kohtaa työn rytmin, joka on jatkuvassa liikkeessä? Millaisia tiloja ja työtapoja rakennamme, jos haluamme niiden olevan osa tulevaisuuden perintöä?
Tämä artikkeli käyttää työtiloja peilinä, jonka kautta näkyy jotain yllättävän inhimillistä: tarinamme siitä, miten haluamme elää, tehdä työtä ja kuulua johonkin maailmassa, jossa mikään ei enää pysy paikallaan.
Henni Purtonen: ”Toimisto on aikamme peili – mitä näet, mikä muuttuu?”
Verkostot ovat yhteiskunnan hiljainen lupaus
Verkostot kertovat Suomesta jotain olennaista juuri nyt. Keskustelu hallinnon uudistuksista, palvelujen kantokyvystä ja luottamuksesta on tehnyt näkyväksi sen, mitä rakenteet eivät yksin ratkaise: yhteiskunta toimii suhteilla. Verkostot kokoavat yhteen tiedon, vastuun ja tulkinnat, jotka eivät mahdu yhden organisaation sisään, ja siksi ne ovat nousseet keskiöön ajassa, jossa moni kysyy, kuka enää näkee kokonaisuuden.
Tutkija ja kouluttaja Timo Järvensivu ja kehittämispäällikkö ja tutkija Sari Virta kuvaavat verkostoja näkymättömäksi infrastruktuuriksi, joka kannattelee enemmän kuin mikään virallinen kaavio. Verkoston ydin on luottamus, ja se syntyy arkisessa lauseessa: ”En tiedä vielä – katsotaan yhdessä.” Samalla näkyviin tulee verkostojen riski. Jos kutsua ei tule, ääni ei kuulu. Ja silloin päätökset syntyvät kapeammassa piirissä kuin kukaan haluaa myöntää.
Verkostot ovat vastaus aikaan, jossa rakenteet muuttuvat hitaasti mutta todellisuus nopeasti. Ne näyttäytyvät puutarhana, jota voi hoitaa muttei omistaa – ja joka paljastaa, minkä varaan yhteinen tulevaisuus lopulta rakentuu.
Henni Purtonen: ”Verkostot ovat yhteiskunnan hiljainen lupaus”
Tekoäly muuttaa riskin luonteen – eikä kyse ole enää vain teknologiasta
Uusi teknologia ilmestyy usein työpöydälle ensin kokeiluna. Lopulta se ujuttautuu osaksi arkea niin huomaamattomasti, että vasta jälkeenpäin tajuaa, miten paljon se on muuttanut. Näin on käynyt myös tekoälyn kanssa. Tutkija Anna Katariina Wisakanto ja johtava asiantuntija Virpi Hotti kuvaavat murrosta, jossa tekoäly automatisoi ajattelua.
Samaan aikaan kehittyvät tekoälyagentit, järjestelmät, jotka eivät ainoastaan suorita tehtäviä vaan koordinoivat työtä, jakavat vastuita ja seuraavat niiden etenemistä. Ne astuvat alueelle, joka on perinteisesti kuulunut johtamiselle. Tämä muuttaa riskienhallinnan perusteita.
Artikkeli selvittää, ettei virheitä voi estää täydellisesti. Sen takia järjestelmät on rakennettava kestämään epäonnistumisia. Ja koska tekoäly on myös vallan kysymys, on kysyttävä: kuka määrittelee sen rajat? Tekoälyn aikakaudella turvallisuus ei synny varmuudesta, vaan kyvystä toimia epävarmuuden kanssa – ja hyväksyä, että osa päätöksenteosta siirtyy järjestelmille, joita emme enää täysin hallitse.
Paula Minkkinen: "Tekoäly muuttaa riskin luonteen – osaammeko varautua oikein?”
Maa, joka maksaa velkaansa – taloushistoria muistuttaa, miksi luottamus on valuuttaa
Suomen lainanoton historia kulkee kriisien ja nousujen läpi: sotien jälkeisestä jälleenrakennuksesta 1990‑luvun lamaan ja pankkikriisiin – ja lopulta vuosituhannen vaihteen AAA‑luokiteltuun euroalueen suurimman ylijäämän maahan. Artikkelin tarina osoittaa, että yksi asia on pysynyt: rahoitusmarkkinoiden luottamus Suomeen on ansaittu teoilla.
Presidentti Sauli Niinistö ja finanssijohtaja Anu Sammallahti ovat olleet tämän kehityksen ytimessä. Niinistön valtiovarainministerivuosina 1996–2003 Suomi nousi lamasta, hyötyi Nokia‑vetoisesta kasvusta ja liittyi euroon. Hän oli myös viimeinen ministeri, joka kiersi maailmaa tapaamassa valtionvelan sijoittajia. Sammallahti on puolestaan ohjannut valtion lainanottoa 2000‑luvulla hyvin erilaisissa markkinatilanteissa.
Vaikka tämän päivän velkakeskustelu on synkkää, historia muistuttaa: Suomi on kääntänyt suunnan aina silloin, kun on ollut pakko. Pitkäjänteinen finanssipolitiikka on tehnyt lainanotosta kustannustehokasta ja ylläpitänyt luottamusta – ja juuri tämän artikkeli tekee näkyväksi.
Tiina Heinilä: ”Maa, joka maksaa velkaansa”
Muutos, joka hahmottuu vasta ilmiöiden välillä
Työtiloista avautuva identiteetin muutos näyttää, miten ihmiset etsivät paikkaansa ajassa, jossa useat muutokset tapahtuvat samanaikaisesti ja eri elämänalueilla. Kun tätä katsoo rinnakkain verkostoja käsittelevän artikkelin kanssa, alkaa hahmottua laajempi suuntaus: sama etsiminen näkyy yhteiskunnan tasolla. Toimintakyky ei synny valmiista rakenteista, vaan suhteista, jotka mukautuvat tilanteisiin yhtä herkästi kuin työn arki muovautuu tilojen mukaan.
Tämä avaa uuden tavan lukea myös tekoälyä käsittelevää artikkelia. Siinä muutos ei ole vain teknologinen, vaan liittyy siihen, miten päätöksenteko ja vastuu järjestyvät uudelleen maailmassa, jossa ihmisten ja järjestelmien rytmit eivät enää ole samat. Ja kun tämän rinnalle asettaa taloushistorian näkökulman, ymmärtää, että luottamus on muutoksen perusta – se, jonka varaan kaikki muu lopulta rakentuu.
Kun ilmiöt alkavat kertoa samaa tarinaa
Näiden artikkeleiden välille syntyy kokonaisuus, jossa työ, suhteet, teknologia ja talous eivät selitä Suomea erikseen, vaan yhdessä. Ne näyttävät, miten identiteetti, toimintavalmius, päätöksenteko ja luottamus kietoutuvat toisiinsa ajassa, jota ei voi ymmärtää yhden ilmiön kautta. Juuri siksi nämä neljä artikkelia kannattaa lukea rinnakkain: yhdessä ne piirtävät tarkemman kuvan Suomesta kuin mikään niistä yksin.
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Henni PurtonenviestintäasiantuntijaViestintä / CommunicationsPuh:0295502017henni.purtonen@valtiokonttori.fi
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Valtiokonttori on valtion varainhallinnan keskusvirasto, joka palvelee valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä, yrityksiä ja valtionvelan kansainvälisiä sijoittajia.
Valtiokonttori vastaa valtion lainanotosta, velan riskienhallinnasta ja luottoluokituksista. Se hallinnoi myös valtion myöntämiä lainoja ja takauksia sekä ohjaa valtion konsernilaskentaa, taloushallintoa ja maksuliikettä. Valtiokonttori tukee valtion organisaatioita työelämän murroksessa ja myöntää muun muassa sotilasvamma- ja rikosvahingkokorvauksia kansalaisille.
Lisäksi Valtiokonttori kerää ja julkaisee kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietoja sekä edistää taloushallinnon digitalisoitumista eKuittien ja verkkolaskujen avulla. Vuosina 2025–2026 se toteuttaa kansallisen hankintatietovarannon ja järjestelmän julkisyhteisöjen ostolaskujen keräämiseen ja julkaisuun.
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