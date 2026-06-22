SDP:n Perholehto: Työterveyshuollon uhraaminen ei SDP:lle käy

– Ensin Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisi oman toivelistansa. Vähemmän korvauksia, enemmän työaikaa ja työnantajan valtaa. Tänään Suomen Yrittäjät jatkaa samaa viestiä: suomalaisen työntekijän pitäisi tehdä ja joustaa enemmän ja saada vastineeksi vähemmän.

– Ensin halutaan poistaa sunnuntaityön tuplapalkka ja kun sekään ei riitä, uhrataan seuraavaksi jopa työterveyshuolto. Mikä ihme siinä on, ettei työelämää voida kehittää koskaan positiivisen kautta?

– Oikeistolainen buffet näyttää vasta avautuneen. Elinkeinoelämän järjestöt käyvät vuorollaan kertomassa, mitä työntekijöiltä pitäisi seuraavaksi ottaa pois, ja ei epäilystäkään, etteikö kokoomus kuuntelisi herkällä korvalla, Perholehto ennustaa.

Perholehdon mukaan työelämässä pitäisi keskittyä työkyvyn vahvistamiseen eikä sitä tukevien rakenteiden purkamiseen.

– Työterveyden heikentäminen on täysin väärä suunta. Suomessa menetetään vuosittain 25 miljoonaa työpäivää sairauspoissaoloihin. Kyse ei ole hyväntahtoisuudesta, vaan valtavasta talous- ja tuottavuuskysymyksestä. Yksi ratkaisu olisi uudistaa työturvallisuuslaki niin, että psyykkinen kuormitus otetaan työpaikoilla nykyistä vakavammin. Työterveyden heikentämisen sijaan meidän pitää panostaa ihmisten työkykyyn, jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Perholehdon mukaan EK:n ja Suomen Yrittäjien esitykset ovat osa laajempaa linjaa, jossa talousongelmiin haetaan ratkaisuja työntekijöiden kustannuksella.

– Hallituskauden alussa luvattiin kasvua, investointeja ja työllisyyttä. Nyt käsissä ovat ennätyskorkea työttömyys, heikentynyt ostovoima ja jatkuvasti uusia vaatimuksia työntekijöiden kustannuksella. Kun tuloksia ei synny, EK:n ja Yrittäjien resepti on sama: lisää työelämäheikennyksiä. Ja jos historiasta jotain tiedämme, kokoomus kyllä kuuntelee.

– Jos sunnuntailisät, työntekijän turva ja nyt jopa työterveys ovat kaikki kaupan, suomalaisilla on oikeus kysyä, missä tämän politiikan raja kulkee, Perholehto sanoo.

Perholehto varoittaa, että kyse ei ole enää vain siitä, mitä heikennetään seuraavaksi. Kyse on myös siitä, millaisen laskun suomalaiset joutuvat maksamaan, jos tämä politiikka jatkuu vielä neljä vuotta.

– Kasvua syntyy osaamisesta, tutkimuksesta, innovaatioista, tuottavuudesta ja työkyvystä – ei työntekijöiden oikeuksia heikentämällä. Kymmenen kuukauden päästä tarvitaan selkeä suunnanmuutos, Perholehto päättää.