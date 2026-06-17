YIT:n ja Schneider Electricin yhteistyö aloittaa uuden aikakauden asuntorakentamisessa

YIT:n As Oy Heikas -kohteeseen tulee 18 huolellisesti suunniteltua kotia neljään asuinkerrokseen, ja kokonaisuudessa korostuvat selkeät pohjaratkaisut, väljyys, luonnonvalo ja ajaton estetiikka. Heikas on samalla ensimmäinen YIT Formia -konseptin mukainen kohde, jossa korkea rakentamisen laatu kohtaa suomalaisen muotoilun ja harmonisen kokonaisuuden. Kun arkkitehtuuri ja materiaalit on suunniteltu pitkäikäisiksi, myös teknologian pitää olla modernia, luotettavaa ja helposti lähestyttävää sekä ennen kaikkea ostajalle vaivatonta.

– Uudisrakentamiselta odotetaan tänä päivänä enemmän kuin pelkkiä neliöitä ja hyvää sijaintia. Ostajat hakevat koteja, jotka mukautuvat arkeen ja tuntuvat turvallisilta. Kodin älykkäät toiminnot ovat olleet YIT:llä mietinnässä ja testattavana jo useamman vuoden ajan. Schneiderin ratkaisu tuo uudenlaisen, valinnanvapauden säilyttävän mallin, jonka uskomme puhuttelevan asiakkaitamme, kertoo YIT:n Asuminen Suomi -segmentin myynnin ja markkinoinnin johtaja Pekka Helin.

Teknologian mahdollisuudet yhdistettynä laatukohteen kontekstiin

Uuden kodin ostaminen ei ole enää vain pohjaratkaisujen ja materiaalien vertailua. Yhä useampi ostaja arvioi myös sitä, miten koti tukee asumisen arkea ja mikä on sen elinkaaren arvo. Myös asunnonostajien teknologiaodotukset ovat muuttuneet. Arjen mukavuus, joustavuus, turvallisuus ja energiankäytön ohjauksen mahdollisuudet vaikuttavat yhä useammin myös ostopäätökseen. Toisaalta teknologian on pysyttävä piilossa, jos sitä ei halua hyödyntää.

Heikas on tästä hyvä esimerkki. Schneider Electricin Wiser Ready -älykotivalmius tehdään rakennusvaiheessa, mutta asukas päättää itse, milloin ja miten ottaa halutessaan älyn käyttöön. Näin äly tuodaan kerrostalokotiin tavalla, joka palvelee sekä teknologiaa arvostavaa ostajaa että heitä, jotka haluavat ensisijaisesti laadukkaan kodin mutta arvostavat, että valmius on olemassa tulevaisuutta varten.

– Asunnon ostaja arvioi yhä useammin myös sitä, kuinka “valmis” koti on nykyarkeen. Voiko kulutusta seurata, saako valaistuksen tai laitteet järkevästi hallintaan ja onko järjestelmä helposti laajennettavissa. Wiser Ready -älykotivalmiudessa asukas voi ottaa käyttöön järjestelmän ja tehdä muutoksia itse sovelluksella ilman kuukausiveloituksia, ja kokonaisuutta voi laajentaa elämäntilanteen tai tarpeiden mukaan. Eikä Wiser Readyn kanssa ajaudu tilanteeseen, jossa pitäisi purkaa edellisen asukkaan automaatioita, kertoo Schneider Electricin kaupallinen tuotepäällikkö Juhani Hallamaa.

Älykotivalmius tuottaa lisäarvoa

Älykotimarkkina on muuttunut muutamassa vuodessa “perinteisten sähkökalusteiden päälle liimatuista kuluttajaratkaisuista” integroiduksi osaksi asuntorakentamista. Tämä näkyy nousujohteisena trendinä yksittäisissä hankkeissa, mutta vahvasti myös alan näyteikkunassa, Asuntomessuilla.

Muutosta kuvaa hyvin YIT:n Lauttasaareen Isokaari 26:een rakentuva Asunto Oy Helsingin Heikas, jossa teknologia ei ole “päälle liimattu lisä”, vaan se on rakennettu osaksi YIT Formia -konseptin laatukokonaisuutta ja ennen kaikkea se toimii asukkaan ehdoilla. Koti toimii täysin normaalisti, vaikka älyominaisuuksia ei ottaisi käyttöön lainkaan.

– Kun ostaja voi valita, teknologia ei tunnu riskiltä vaan mahdollisuudelta. Wiser ei vaadi muutoksia sähkökeskuksiin tai erillisiä kaapelointeja, ja Schneider Electricin Exxact-sähkökalusteet toimivat myös perinteiseen tapaan ilman älyä. Tämä tekee ratkaisusta turvallisen ja kustannustehokkaan myös asuntokaupan näkökulmasta, kertoo Hallamaa.

Toinen huomioitava näkökulma on, että vaikka nykyinen ostaja ei innostuisi älyominaisuuksista, älyvalmius voi olla seuraavalle ostajalle erittäin merkityksellinen. Tämä tekee valmiudesta paitsi käyttöhyödyn, myös jälleenmyyntiä tukevan ominaisuuden. Tämä kuvastaa sitä monipuolisuutta, jota nykypäivän asuntorakentamiselta odotetaan.

– Juuri tästä syystä Wiser Ready -mallin älykotivalmius sopii hyvin myös kerrostalokohteisiin. Sama asunto voi palvella monenlaisia asukkaita ja elämäntilanteita ilman, että ratkaisu rajoittaa käyttöä. Haluamme YIT Formia -kotien olevan mahdollisimman monipuolisesti varustettuja, jotta vastaisimme odotuksiin nyt ja tulevaisuudessakin, YIT:n Helin kertoo.

Lisätietoja:

Pekka Helin, myynnin ja markkinoinnin johtaja, Asuminen Suomi -segmentti, YIT

pekka.helin@yit.fi, +358 40 588 8135

Juhani Hallamaa, kaupallinen tuotepäällikkö, Schneider Electric

juhani.hallamaa@se.com