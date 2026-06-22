Itä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus – toukokuu 2026
24.6.2026 08:00:00 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Itä-Suomessa oli toukokuun 2026 lopussa yhteensä 29 981 työtöntä työnhakijaa, mikä on 681 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+2 %). Etelä-Savossa työttömien määrä nousi 305 henkilöllä (+5 %), Pohjois-Karjalassa 154 henkilöllä (+2 %) ja Pohjois-Savossa 222 henkilöllä (+2 %).
Itä-Suomen elinvoimakeskus julkaisee kolmen maakunnan yhteisen työllisyystiedotteen. Liitteinä ovat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntakohtaiset työllisyyskatsaukset.
Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) oli toukokuun 2026 lopussa yhteensä 29 981 työtöntä työnhakijaa, mikä on 681 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+2 %). Koko Suomessa oli toukokuun lopussa yhteensä 325 300 työtöntä työnhakijaa, mikä on 17 900 enemmän vuoden takaiseen verrattuna (+6 %).
Alueelliset trendit – Itä-Suomi
Työttömyys kasvoi vuodentakaisesta koko Itä-Suomessa yhteensä 681 henkilöllä (+2 %), mikä on selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (+6 %). Pohjois-Karjalassa työttömien määrä nousi 154:llä (+2 %), Pohjois-Savossa 222:lla (+2 %) ja Etelä-Savossa 305:llä (+5 %).
Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa maakunnissa: Pohjois-Karjalassa +12 %, Etelä-Savossa +17 % ja Pohjois-Savossa +23 %. Itä-Suomessa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vuodentakaisesta 18 %, kun kasvu koko maassa oli 17 %.
Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi kaikissa maakunnissa. Etelä-Savossa (+16 %) kasvu oli suurinta, mutta kasvua oli myös Pohjois-Savossa (+6 %) ja Pohjois-Karjalassa (+9 %). Itä-Suomessa nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 9 %, kun kasvu koko maassa oli 13 %.
Lomautettujen määrä oli Itä-Suomen maakunnissa yhteensä 222 henkilöä vuodentakaista pienempi. Pohjois-Savossa määrä laski eniten (-23 %) ja Pohjois-Karjalassakin huomattavasti (-11 %), mutta Etelä-Savossa määrä nousi (+18 %). Itä-Suomessa lomautettujen määrä laski vuodentakaisesta 11 %, ja koko maassa 17 %.
Maakunnittaiset tiedot
Etelä-Savo
Etelä-Savossa työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 6 417. Määrä nousi 305 henkilöllä (+5 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 469, mikä on 71 henkilöä enemmän (+18 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 751 mikä on 104 henkilöä enemmän (+16 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 2 597, mikä on 377 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+17 %).
Pohjois-Karjala
Pohjois-Karjalassa työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 10 188. Määrä nousi 154 henkilöllä (+2 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 501, mikä on 60 henkilöä vähemmän (-11 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 325, mikä on 110 henkilöä enemmän (+9 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 4 721, mikä on 558 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+13 %).
Pohjois-Savo
Pohjois-Savossa työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 13 376. Määrä kasvoi 222 henkilöllä (+2 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 794, mikä on 233 henkilöä vähemmän (-23 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 928, mikä on 107 henkilöä enemmän (+6 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6 109, mikä on 1 128 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+23 %).
Taulukko. Maakuntien luvut toukokuussa 2026 (luvut sekä muutos vuoden takaiseen verrattuna)
|
Maakunta
|
Työttömät
|
Lomautetut
|
Alle 25-v. nuoret työttömät
|
Pitkäaikais-työttömät
|
Työttömyys-aste
|
Etelä-Savo
|
6 417
|
469
|
751
|
2 597
|
11,5 %
|
Pohjois-Karjala
|
10 188
|
501
|
1 325
|
4 721
|
14,2 %
|
Pohjois-Savo
|
13 376
|
794
|
1 928
|
6 109
|
11,7 %
|
Yhteensä (Itä-Suomi)
|
29 981
|
1 764
|
4 004
|
13 427
|
12,4 %
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tutkija Anu Antikainen, p. 0295 026 229
Ryhmäpäällikkö Raisa Lappeteläinen, p. 0295 026 164
Yksikönpäällikkö Hannu Mars, p. 0295 024 271
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
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Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
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