Itä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus – toukokuu 2026

Itä-Suomen elinvoimakeskus julkaisee kolmen maakunnan yhteisen työllisyystiedotteen. Liitteinä ovat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntakohtaiset työllisyyskatsaukset.

Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) oli toukokuun 2026 lopussa yhteensä 29 981 työtöntä työnhakijaa, mikä on 681 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+2 %). Koko Suomessa oli toukokuun lopussa yhteensä 325 300 työtöntä työnhakijaa, mikä on 17 900 enemmän vuoden takaiseen verrattuna (+6 %).

Alueelliset trendit – Itä-Suomi

Työttömyys kasvoi vuodentakaisesta koko Itä-Suomessa yhteensä 681 henkilöllä (+2 %), mikä on selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (+6 %). Pohjois-Karjalassa työttömien määrä nousi 154:llä (+2 %), Pohjois-Savossa 222:lla (+2 %) ja Etelä-Savossa 305:llä (+5 %).

Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa maakunnissa: Pohjois-Karjalassa +12 %, Etelä-Savossa +17 % ja Pohjois-Savossa +23 %. Itä-Suomessa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vuodentakaisesta 18 %, kun kasvu koko maassa oli 17 %.

Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi kaikissa maakunnissa. Etelä-Savossa (+16 %) kasvu oli suurinta, mutta kasvua oli myös Pohjois-Savossa (+6 %) ja Pohjois-Karjalassa (+9 %). Itä-Suomessa nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 9 %, kun kasvu koko maassa oli 13 %.

Lomautettujen määrä oli Itä-Suomen maakunnissa yhteensä 222 henkilöä vuodentakaista pienempi. Pohjois-Savossa määrä laski eniten (-23 %) ja Pohjois-Karjalassakin huomattavasti (-11 %), mutta Etelä-Savossa määrä nousi (+18 %). Itä-Suomessa lomautettujen määrä laski vuodentakaisesta 11 %, ja koko maassa 17 %.

Maakunnittaiset tiedot

Etelä-Savo

Etelä-Savossa työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 6 417. Määrä nousi 305 henkilöllä (+5 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 469, mikä on 71 henkilöä enemmän (+18 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 751 mikä on 104 henkilöä enemmän (+16 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 2 597, mikä on 377 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+17 %).

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalassa työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 10 188. Määrä nousi 154 henkilöllä (+2 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 501, mikä on 60 henkilöä vähemmän (-11 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 325, mikä on 110 henkilöä enemmän (+9 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 4 721, mikä on 558 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+13 %).

Pohjois-Savo

Pohjois-Savossa työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 13 376. Määrä kasvoi 222 henkilöllä (+2 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 794, mikä on 233 henkilöä vähemmän (-23 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 928, mikä on 107 henkilöä enemmän (+6 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6 109, mikä on 1 128 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+23 %).

Taulukko. Maakuntien luvut toukokuussa 2026 (luvut sekä muutos vuoden takaiseen verrattuna)