Itä-Suomen elinvoimakeskus

Itä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus – toukokuu 2026

24.6.2026 08:00:00 EEST | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Itä-Suomessa oli toukokuun 2026 lopussa yhteensä 29 981 työtöntä työnhakijaa, mikä on 681 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+2 %). Etelä-Savossa työttömien määrä nousi 305 henkilöllä (+5 %), Pohjois-Karjalassa 154 henkilöllä (+2 %) ja Pohjois-Savossa 222 henkilöllä (+2 %).

Itä-Suomen elinvoimakeskus julkaisee kolmen maakunnan yhteisen työllisyystiedotteen. Liitteinä ovat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntakohtaiset työllisyyskatsaukset. 

Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) oli toukokuun 2026 lopussa yhteensä 29 981 työtöntä työnhakijaa, mikä on 681 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+2 %). Koko Suomessa oli toukokuun lopussa yhteensä 325 300 työtöntä työnhakijaa, mikä on 17 900 enemmän vuoden takaiseen verrattuna (+6 %). 

Alueelliset trendit – Itä-Suomi

Työttömyys kasvoi vuodentakaisesta koko Itä-Suomessa yhteensä 681 henkilöllä (+2 %), mikä on selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (+6 %). Pohjois-Karjalassa työttömien määrä nousi 154:llä (+2 %), Pohjois-Savossa 222:lla (+2 %) ja Etelä-Savossa 305:llä (+5 %).

Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kaikissa maakunnissa: Pohjois-Karjalassa +12 %, Etelä-Savossa +17 % ja Pohjois-Savossa +23 %. Itä-Suomessa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vuodentakaisesta 18 %, kun kasvu koko maassa oli 17 %.

Nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi kaikissa maakunnissa. Etelä-Savossa (+16 %) kasvu oli suurinta, mutta kasvua oli myös Pohjois-Savossa (+6 %) ja Pohjois-Karjalassa (+9 %). Itä-Suomessa nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi vuoden takaisesta 9 %, kun kasvu koko maassa oli 13 %.

Lomautettujen määrä oli Itä-Suomen maakunnissa yhteensä 222 henkilöä vuodentakaista pienempi. Pohjois-Savossa määrä laski eniten (-23 %) ja Pohjois-Karjalassakin huomattavasti (-11 %), mutta Etelä-Savossa määrä nousi (+18 %). Itä-Suomessa lomautettujen määrä laski vuodentakaisesta 11 %, ja koko maassa 17 %. 

Maakunnittaiset tiedot

Etelä-Savo 

Etelä-Savossa työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 6 417. Määrä nousi 305 henkilöllä (+5 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 469, mikä on 71 henkilöä enemmän (+18 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 751 mikä on 104 henkilöä enemmän (+16 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 2 597, mikä on 377 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+17 %). 

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalassa työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 10 188. Määrä nousi 154 henkilöllä (+2 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 501, mikä on 60 henkilöä vähemmän (-11 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 325, mikä on 110 henkilöä enemmän (+9 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 4 721, mikä on 558 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+13 %).

Pohjois-Savo

Pohjois-Savossa työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa 13 376. Määrä kasvoi 222 henkilöllä (+2 %) vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli 794, mikä on 233 henkilöä vähemmän (-23 %) kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 1 928, mikä on 107 henkilöä enemmän (+6 %) kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 6 109, mikä on 1 128 henkilöä enemmän vuodentakaiseen verrattuna (+23 %). 

Taulukko. Maakuntien luvut toukokuussa 2026 (luvut sekä muutos vuoden takaiseen verrattuna)

Maakunta

Työttömät
(ml. lomautetut)

Lomautetut

Alle 25-v. nuoret työttömät

Pitkäaikais-työttömät

Työttömyys-aste

Etelä-Savo

6 417
(+305 / +5 %)

469
(+71 / +18 %)

751
(+104 / +16 %)

2 597
(+377 / +17 %)

11,5 %
(+0,5 %-yks.)

Pohjois-Karjala

10 188
(+154 / +2 %)

501
(-60 / -11 %)

1 325
(+110 / +9 %)

4 721
(+558 / +13 %)

14,2 %
(+0,3 %-yks.)

Pohjois-Savo

13 376
(+222 / +2 %)

794
(-233 / -23 %)

1 928
(+107 / +6 %)

6 109
(+1 128 / +23 %)

11,7 %
(+0,1 %-yks.) 

Yhteensä (Itä-Suomi)

29 981
(+681 / +2 %)

1 764
(-222/ -11 %)

4 004
(+321/ +9 %)

13 427
(+2 063 / +18 %)

12,4 % 
(+0,2 %-yks.)

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Tutkija Anu Antikainen, p. 0295 026 229
Ryhmäpäällikkö Raisa Lappeteläinen, p. 0295 026 164
Yksikönpäällikkö Hannu Mars, p. 0295 024 271

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

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Tietoja julkaisijasta

Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.

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