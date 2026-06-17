Psykososiaalisilla tekijöillä on merkitystä lievästä aivovammasta toipumisessa

Lievä aivovamma on yleinen, ja valtaosa potilaista toipuu hyvin muutamien kuukausien kuluessa vammasta. Osalla oireet jatkuvat pidempään.

Noin joka kuudes päivystyksessä lievän aivovamman takia hoidettu aikuinen raportoi vähintään lieviä jälkioireita kolmen–kuuden kuukauden kuluttua vammasta. Pitkittyneisiin oireisiin liittyy merkittävää kuormitusta arjessa, toimintakyvyn heikkenemistä ja lisääntynyttä terveyspalvelujen käyttöä.

”Halusin tutkia sitä, miksi osa potilaista ei toivu odotetusti, vaikka vamma on lievä. Ymmärrys auttaa kehittämään hoitoa ja tukemaan toipumista”, sanoo psykologian lisensiaatti, HUSissa neuropsykologian erikoispsykologina työskentelevä Kaisa Mäki.

Kuormittava elämäntilanne liittyy pitkittyneisiin oireisiin

Tutkimus osoittaa, että psykososiaaliset tekijät ovat yhteydessä pitkittyneisiin oireisiin. Esimerkiksi viimeaikaiset kuormittavat elämäntapahtumat olivat yhteydessä lisääntyneeseen väsymykseen ja masennusoireisiin.

Potilaat, jotka kokivat kognitiivisia oireita lievän aivovamman jälkeen, eivät useimmiten suoriutuneet testeissä heikommin kuin oireettomat potilaat. Sen sijaan kognitiivisia oireita kokevilla potilailla havaittiin matalampaa koettua sosiaalista tukea ja heikompaa resilienssiä kuin niillä, joilla ei tällaisia oireita ollut.

”Tämä viittaa siihen, että oireet eivät selity pelkästään kognitiivisen suoriutumisen vaikeuksilla, vaan taustalla vaikuttaa myös muita tekijöitä”, Mäki sanoo.

Tutkimuksen löydökset korostavat potilaan kokemuksen ja psykososiaalisten tekijöiden merkitystä lievästä aivovammasta toipumisessa.

”Potilaiden kokemat oireet ja huolenaiheet on tärkeää ottaa vakavasti. Vähättelevä suhtautuminen voi lisätä epäoikeudenmukaisuuden kokemusta ja vaikeuttaa toipumista”, Mäki sanoo.

”Yksilöllisillä psykologisilla tekijöillä ja elämäntilanteella on tärkeä rooli toipumisessa, ja nämä pitäisi huomioida, kun oireet pitkittyvät”, hän korostaa.

Psykologian lisensiaatti Kaisa Mäen väitöskirja Symptomatic outcome following mild traumatic brain injury: Associations with perceived injustice, stressful life events and protective psychological factors tarkastettiin 5.6.2026 Helsingin yliopistossa.

Yliopistollisessa sairaalassa tutkimus on osa hoitoa: uudet tutkimuslöydökset muuttavat hoitokäytäntöjä tehokkaammiksi ja auttavat kohdistamaan hoitoja oikein. Teemme tiivistä tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston ja muiden korkeakoulujen kanssa ja julkaisemme vuosittain noin 3000 vertaisarvioitua tutkimusta.

Tämän päivän tutkimus on huomisen parempaa hoitoa.

HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.