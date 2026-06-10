Prisma Seppälän verkkokaupan uusi noutopiste avautuu 25.6.2026

Uusi verkkokaupan noutopiste on osa Prisma Seppälässä vuonna 2026 käynnissä olevaa laajaa uudistusta, jolla kehitetään myymälän palveluja ja asioinnin sujuvuutta. Tähän mennessä myymälässä on valmistunut muun muassa lattiapintojen hionnat, uusi asiakaspalvelupiste, kassapöytien ja itsepalvelukassa-alueen uudistukset sekä kesäpihan katetun tilan laajennus. Lisäksi myymälän taakse on rakennettu yli 200 neliömetriä lisätilaa kylmä- ja pakastevarastoille korvaamaan tilapäiset kylmäkontit.

Sujuvampi nouto parkkihallista ja ulkokautta vuorokauden ympäri



Uusi 200 neliön noutopiste palvelee asiakkaita Prisman parkkihallin Vasarakadun puoleisessa päädyssä. Nouto onnistuu kätevästi myös huonolla kelillä parkkihallin puolelta parkkihallin aukioloaikojen mukaisesti. Parkkihallin ollessa suljettuna nouto tapahtuu parkkipaikan puolelta.

− Haluamme tehdä verkko-ostosten noutamisesta Prisma Seppälässä entistä helpompaa ja sujuvampaa. Uusi sijainti parkkihallissa palvelee asiakkaita jopa ympäri vuorokauden, ja samalla pystymme vastaamaan kasvavaan kysyntään aiempaa paremmin, kertoo Prismajohtaja Mikko Lehtinen.

Uuteen sijaintiin siirtyy myös Prisma.fi:n käyttötavaranoutolokerikko, mikä kokoaa kaikki verkkokaupan noutopalvelut aiempaa selkeämmin yhteen paikkaan. Uusi ympärivuorokautisesti palveleva S-kaupat.fi-noutopiste kasvattaa Prisma Seppälän ruoan verkkokaupan noutokapasiteettia ja mahdollistaa palvelun kasvun.

Noutopiste on osa laajempaa uudistusta

Noutopisteen avautuminen on merkittävä osa Prisma Seppälän uudistusta. Syksyllä Prisma Seppälän uudistustyöt jatkuvat muun muassa energiatehokkuutta parantavilla kylmä- ja pakastekalusteiden uudistuksilla sekä tausta- ja varastotilojen muutoksilla, kun entisen verkkokaupan noutopisteen tilat otetaan varastokäyttöön. Lisäksi myymälän hyllyt, esillepanokalusteet ja ilme uudistuvat.

− Prisma Seppälän myymäläuudistus valmistuu joulukuun alkuun mennessä. Työt ovat edenneet suunnitellusti vaihe vaiheelta. Koko uudistuksen ajan meille on ollut erityisen tärkeää varmistaa asiakkaiden sujuva asiointi muutostöistä huolimatta, toteaa Mikko Lehtinen.