Osuuskauppa Keskimaa

Prisma Seppälän verkkokaupan uusi noutopiste avautuu 25.6.2026

24.6.2026 08:25:00 EEST | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote

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Osuuskauppa Keskimaan Prisma Seppälän verkkokaupan uusi S-kaupat-noutopiste avautuu torstaina 25.6.2026. Uusi noutopiste sijaitsee Prisman parkkihallin Vasarakadun puoleisessa päädyssä, ja se tekee verkko-ostosten noutamisesta entistä sujuvampaa kaikissa sääolosuhteissa. Samalla noutokapasiteetti kasvaa ja myös Prisma.fi:n käyttötavaranoutolokerikko siirtyy uuteen sijaintiin.

Alt-teksti: Prisman noutopiste parkkihallissa, jossa on vihreitä opasteita ja mainoksia verkkokaupan käytöstä.
Uusi 200 neliön noutopiste palvelee asiakkaita Prisman parkkihallin Vasarakadun puoleisessa päädyssä. Nouto onnistuu kätevästi myös huonolla kelillä parkkihallin puolelta parkkihallin aukioloaikojen mukaisesti. Mikko Lehtinen Osuuskauppa Keskimaa

Uusi verkkokaupan noutopiste on osa Prisma Seppälässä vuonna 2026 käynnissä olevaa laajaa uudistusta, jolla kehitetään myymälän palveluja ja asioinnin sujuvuutta. Tähän mennessä myymälässä on valmistunut muun muassa lattiapintojen hionnat, uusi asiakaspalvelupiste, kassapöytien ja itsepalvelukassa-alueen uudistukset sekä kesäpihan katetun tilan laajennus. Lisäksi myymälän taakse on rakennettu yli 200 neliömetriä lisätilaa kylmä- ja pakastevarastoille korvaamaan tilapäiset kylmäkontit.

Sujuvampi nouto parkkihallista ja ulkokautta vuorokauden ympäri

Uusi 200 neliön noutopiste palvelee asiakkaita Prisman parkkihallin Vasarakadun puoleisessa päädyssä. Nouto onnistuu kätevästi myös huonolla kelillä parkkihallin puolelta parkkihallin aukioloaikojen mukaisesti. Parkkihallin ollessa suljettuna nouto tapahtuu parkkipaikan puolelta.

− Haluamme tehdä verkko-ostosten noutamisesta Prisma Seppälässä entistä helpompaa ja sujuvampaa. Uusi sijainti parkkihallissa palvelee asiakkaita jopa ympäri vuorokauden, ja samalla pystymme vastaamaan kasvavaan kysyntään aiempaa paremmin, kertoo Prismajohtaja Mikko Lehtinen.

Uuteen sijaintiin siirtyy myös Prisma.fi:n käyttötavaranoutolokerikko, mikä kokoaa kaikki verkkokaupan noutopalvelut aiempaa selkeämmin yhteen paikkaan. Uusi ympärivuorokautisesti palveleva S-kaupat.fi-noutopiste kasvattaa Prisma Seppälän ruoan verkkokaupan noutokapasiteettia ja mahdollistaa palvelun kasvun.

Noutopiste on osa laajempaa uudistusta

Noutopisteen avautuminen on merkittävä osa Prisma Seppälän uudistusta. Syksyllä Prisma Seppälän uudistustyöt jatkuvat muun muassa energiatehokkuutta parantavilla kylmä- ja pakastekalusteiden uudistuksilla sekä tausta- ja varastotilojen muutoksilla, kun entisen verkkokaupan noutopisteen tilat otetaan varastokäyttöön. Lisäksi myymälän hyllyt, esillepanokalusteet ja ilme uudistuvat.

− Prisma Seppälän myymäläuudistus valmistuu joulukuun alkuun mennessä. Työt ovat edenneet suunnitellusti vaihe vaiheelta. Koko uudistuksen ajan meille on ollut erityisen tärkeää varmistaa asiakkaiden sujuva asiointi muutostöistä huolimatta, toteaa Mikko Lehtinen.

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Yhteyshenkilöt

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Alt-teksti: Prisman noutopiste parkkihallissa, jossa on vihreitä opasteita ja mainoksia verkkokaupan käytöstä.
Uusi 200 neliön noutopiste palvelee asiakkaita Prisman parkkihallin Vasarakadun puoleisessa päädyssä. Nouto onnistuu kätevästi myös huonolla kelillä parkkihallin puolelta parkkihallin aukioloaikojen mukaisesti.
Mikko Lehtinen Osuuskauppa Keskimaa
Lataa
Uusi 200 neliön noutopiste palvelee asiakkaita Prisman parkkihallin Vasarakadun puoleisessa päädyssä. Nouto onnistuu kätevästi myös huonolla kelillä parkkihallin puolelta parkkihallin aukioloaikojen mukaisesti.
Uusi 200 neliön noutopiste palvelee asiakkaita Prisman parkkihallin Vasarakadun puoleisessa päädyssä. Nouto onnistuu kätevästi myös huonolla kelillä parkkihallin puolelta parkkihallin aukioloaikojen mukaisesti.
Mikko Lehtinen Osuuskauppa Keskimaa
Lataa
Alt-teksti: Vihreä ja harmaa rakennus, jossa näkyy "Nouto Kaupat" -kyltti.
Uusi 200 neliön noutopiste palvelee asiakkaita Prisman parkkihallin Vasarakadun puoleisessa päädyssä. Nouto onnistuu kätevästi myös huonolla kelillä parkkihallin puolelta parkkihallin aukioloaikojen mukaisesti. Ulkokautta ostosten noutaminen onnistuu jopa ympäri vuorokauden.
Mikko Lehtinen Osuuskauppa Keskimaa
Lataa

Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.

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